Redd Barna redd for prekær ansatt-krise i barnehagene

Kun én av syv barnehager hadde full bemanning i hele åpningstiden. Det var før coronaen. Skyhøyt sykefravær, slitne ansatte og stigende smitte gjør bemanningskrisen enda verre.

Av Frank Ertesvåg

De minste barna sier kanskje fra hjemme om at voksne «Anne» ikke var i barnehagen i dag. Men noen nasjonal talsperson har ikke barnehagebarna. Derfor mener Anne Elin Kleva i Redd Barna at det er viktigere enn noen gang å varsle om en stigende bemanningskrise.

– Høyt sykefravær blant de ansatte og mangel på vikarer viser tydelige tegn på det vi har visst lenge - at bemanningen i barnehager er altfor lav i utgangspunktet, sier Anne Elin Kleva, barnehagerådgiver i Redd Barna.

Hun var bekymret fra før for hvordan det skulle gå da barnehagene måtte tilbake til ordinær drift og ordinære åpningstider, samt fra rødt til grønt nivå i trafikklysmodellen. Men så kom det en ny smittebølge - og økning i luftveissykdommer på høsten og forvinteren. Da steg uroen.

– Ekstra mye sykdom

Barnehagelærer Toril Rehorst Kalås har jobbet i barnehage i Bergen i 20 år. Hun har knapt opplevd maken:

– I høst har det vært ekstra mye sykdom og fravær, etter koronarestriksjonene har diverse smitte eksplodert. I tillegg er det mangel på vikarer, og vikarene blir også syke, beskriver Kalås, som det siste året har vært tillitsvalgt på heltid for barnehagelærere i Bergen.

BARNEHAGE-VETERAN: Toril Rehorst Kalås har 20 års erfaring fra barnehager i Bergensområdet.

Hun har de siste ukene snakket med mange fortvilte kolleger.

– Barnehagelærere forteller om dager med for få ansatte, om avdelinger som blir slått sammen, planer som blir flyttet, ansatte som må bytte avdeling og barn som blir urolige av stadige endringer og ukjente vikarer, sier Kalås til VG.

Bakteppet for bemanningskrisen er kjent fra før pandemien lammet Norge for alvor:

Kun 14 prosent av barnehagene hadde full bemanning etter den lovfestede bemanningsnormen i seks timer eller mer per dag, viste Utdanningsdirektoratets egen kartlegging fra høsten 2019. I tillegg lå barnehageansatte helt på sykefraværstoppen i norsk arbeidsliv.

Info Bemanningsnormen Bemanningsnormen krever at barnehagene skal ha minimum 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og 1 ansatt per 6 barn over 3 år.

Barnehager som ikke innfrir kravet, må søke om dispensasjon.

Normen trådte i kraft 1. august 2019. (Kilder: Utdanningsdirektoratet, Barnehageloven paragraf 18.) Vis mer

– Ikke akseptabelt

Dette mener Kleva i Redd Barna viser at normen ikke dekker behovet for den bemanningen som barna trenger i barnehagene.

– Dette er selvsagt ikke akseptabelt for de 272.000 barnehagebarna som går inn gjennom barnehageporten hver eneste dag. Barna trenger flere trygge, kompetente voksne rundt seg, sier Kleva.

Hun etterlyser at regjering og storting tar et krafttak for å få større bemanningstetthet, gjennom å styrke bemanningsnormen og lovfeste at normen skal gjelde hele åpningstiden. Plan- og møtetid må komme i tillegg.

Info Barn i barnehage Barnehage er en del av utdanningssystemet, og regnes som en viktig arena for barns allsidige utvikling gjennom omsorg, lek og læring.

272 300 barn gikk i barnehage ved utgangen av 2020, noe som utgjør 92 prosent av alle barn i alderen 1–5 år.

De siste fem årene har det blitt 8 000 færre barn som går i barnehage, til tross for at retten til barnehageplass er utvidet og dekningsgraden for de yngste barna har økt.

Nedgangen har sammenheng med synkende årskull. De siste fem årene har det blitt 14 000 færre barn i alderen 1–5 år i befolkningen. (KIlder: Utdanningsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå) Vis mer

Leder og barnehagepappa Einar Olav Larsen i det nasjonale Foreldreutvalget for barnehagen (FUB), kjenner seg igjen i beskrivelsene av en prekær mangel på voksne ansatte og vikarer i barnehagene.

– Barnehagene er for tiden svært preget av sykdom og fravær blant de ansatte. Det har aktualisert dette med svekket bemanning og -voksenkontakt for barna som ikke kommer frem i kravene til bemanningsnorm, sier Larsen til VG.

Han minner også om at økte krav til planleggingstid for styrere og barnehagepedagoger har ført til mindre direkte kontakt med barna for mange barnehageansatte.

Larsens inntrykk er at nå er mange ansatte i barnehagene slitne.

– Dette er en gruppe med høyt sykefravær fra før. Da er det klart at flere faser med smitte fører til en enorm påkjenning over tid.

Regjeringen: - Utfordrende

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Halvard Hølleland (Ap) svarer på vegne av regjeringen og kunnskapsminister Tonje Brenna.

– Reell bemanningskrise, uforsvarlig tilbud og mange slitne og sykdomsutsatte ansatte – nå med ny utvikling av koronaen. Hva er din oppfatning av situasjonen?

- Jeg vil gjerne skille mellom de problemene som følger av pandemien og de forbedringene vi skal gjøre i normene. Under pandemien har barnehagene vært under stort press, og vi ser nå at sykdomspresset i barnehagene fortsetter, både for barna og de voksne. Jeg har stor forståelse for at dette er utfordrende, svarer Hølleland.

BRENNAS HØYRE HÅND: Halvard Hølleland (Ap) er statssekretær med ansvar for barnehagesaker hos kunnskapsminister Tonje Brenna.

– Blir tøff vinter

– Hvordan går regjeringen løs på denne utfordringen?

– Det er barnehageeierne (kommunene og private eiere - journ. anmerkn.) som har ansvar for å sørge for bemanningen, men jeg har stor forståelse for at situasjonen er vanskelig. Regjeringen vil kompensere kommunene for de ekstra kostnadene som oppstår på grunn av pandemien og vi vil lytte til innspill til hvordan vi kan løse problemene vi står overfor. Likevel må vi nok innstille oss på at dette kan bli en tøff vinter fordi man vil oppleve at det er vanskelig å få tak i medarbeidere, sier statssekretæren videre.

Om situasjonen ellers så vil regjeringen forbedre bemanningsnormen ved blant annet å stille krav til vikarbruk, - til stedlig leder, gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna og gjennomgå finansieringen av bemanningsnormen, ifølge Hølleland.