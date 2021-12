DØDE: Utviklingshemmede Christine Falch døde på Haukeland sentralsjukehus i fjor sommer.

Rettsmedisiner omgjør dødsmelding etter VG-sak

På sykehuset ble Christine Falch (48) injisert med et medikament som kan få hjertet til å stoppe. I offisielle registre ble dødsårsaken registrert som et «gammelt hjerteinfarkt».

– Det virker sannsynlig at et medikament har medført hjertestans og plutselig død, sier rettsmedisiner Inge Morild.

I september skrev VG om den utviklingshemmede kvinnen fra Bergen, som ble injisert med en potensiell dødelig dose insulin, selv om hun ikke hadde diabetes.

21. august i fjor ble hun også tilført en stor dose av den beroligende medisinen midazolam.

Dette er medikamentet Inge Morild snakker om.

Det kan gi pustestans, ifølge det farmasøytiske oppslagsverket Felleskatalogen. Akkurat det skjedde da Christine Falch ble skjøvet inn en trommel på CT-laboratoriet på Haukeland universitetssjukehus denne dagen.

– Hun fikk midazolam og sluttet å puste etter to minutter. Jeg sto bakerst i rommet og så på, sier moren Else Falch.

HJERTET STOPPET: Else Falch så datteren slippe hånden til assistenten sin, på vei inn i CT-trommelen på sykehuset.

På forespørsel fra VG kontaktet hun i høst Folkehelseinstituttet for få vite hvordan dødsfallet var blitt registrert i Dødsårssaksregisteret.

«Gammelt hjerteinfarkt», sto det i e-posten fra FHI.

– Christine har aldri hatt hjerteinfarkt, sa Else Falch til VG:

– Hvordan kan man forresten dø av et gammelt hjerteinfarkt uten å få et nytt hjerteinfarkt? Falch lurte først og fremst på hvorfor midazolam ikke ble ført inn i Dødsårsaksregisteret.

Dette startet en flere uker lang undersøkelse som har endt med at myndighetene har omgjort datterens offisielle dødsårsak.

Oppga blodforgiftning som dødsårssak

Alle som dør, ender i et register hos Folkehelseinstituttet.

Christine Falch var en av 40.534 nordmenn som ble lagt inn i FHIs Dødsårsaksregister i fjor.

For hvert av dødsfallene blir én underliggende dødsårsak brukt i offisiell statistikk.

Ved hjelp av data fra registeret kan myndighetene overvåke helsetilstanden til befolkningen, kvalitetssikre helsetjenestene og forske på årsaker til sykdom, være seg dødeligheten for kreft, hjerteinfarkt og sykehusskader.

Hva skjer hvis et dødsfall registreres feil?

– Det vil være uheldig, fordi det kan påvirke kvaliteten til dataene i registeret, sier overlege Marianne Sørlie Strøm ved Avdeling for Helseregisterforskning og -utvikling ved Folkehelseinstituttet.

OVERLEGE: Marianne Sørlie Strøm i FHI.

Hun vil ikke svare VG på hvorfor Christine Falch er registrert med et «gammelt hjerteinfarkt» som offisiell dødsårsak.

– Dødsårsaksregisteret kan ikke utgi saksopplysninger til andre enn nærmeste pårørende, sier Strøm.

Registreringen er basert på informasjon fra Helse Bergen, får VG likevel opplyst. Nærmere bestemt en dødsmelding fra legen som var på vakt da Falch døde, og en dødsmelding fra rettsmedisiner Inge Morild ved Gades Institutt i Bergen.

Begge oppga blodforgiftning som sannsynlig dødsårsak i meldingene de sendte FHI.

Inge Morild utførte i tillegg en obduksjon på begjæring fra politiet. Denne fikk FHI til å føre opp lungesvikt, betennelser, og epilepsi som medvirkende dødsårsaker i registeret.

VG spør rettsmedisiner Morild om hvorfor han ikke førte opp medikamenter i dødsmeldingen til FHI.

– Det er fordi vi ikke fant midazolam i blodet hennes, sier Morild.

Hvorfor gjorde de ikke det?

RETTSMEDISINER: Inge Morild i Bergen obduserte Christine Falch.

Både sykehuset og politiet la til grunn at Christine Falch fikk midazolam før hun døde. 7.5 mg, ifølge journalen hennes.

Til politiet fortalte en overlege på medisinsk avdeling at sykehuset så på hendelsen som «et naturlig dødsfall».

I sitt eget avvikssystem skrev den samme overlegen:

«Den høye totaldosen av midazolam kan ha bidratt til puste og hjertestans».

Men Christine Falch døde ikke under CT-undersøkelsen. Hun ble gjenopplivet, lagt i respirator og døde først to timer senere, da respiratoren ble slått av.

Dette kan være årsaken til at midazolam ikke ble funnet.

– Medikamentet har en relativt kort nedbrytningstid, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

– Alternativt var ikke analysemetoden på laboratoriet følsom nok.

VG har også kontaktet Torleiv Ole Rognum, som omtales som en av landets mest anerkjente rettsmedisinere.

– Det kan også ha skjedd en redistribusjon i kroppen hennes, sier Rognum:

– Det vil si at stoffer omfordeles etter dødstidspunktet og vanskeligere oppdages.

FLERE MULIGHETER: Rettsmedisiner Torleiv Ole Rognum antyder ulike årsaker for at midazolam ikke ble funnet i kroppen til Falch.

Til dette svarer rettsmedisiner Morild at han burde tatt nedbrytningstiden på midazolam med i betraktningen da de skrev obduksjonsrapporten.

– Jeg var ikke klar over det før VG fortalte meg det, sier han.

Hva har det å si at midazolam ikke ble funnet i Christine Falchs blod?

Politiet valgte ikke å etterforske dødsfallet, blant annet basert på «obduksjonsrapporten funn», skrev politiadvokat Anja Mathiesen i Vest politidistrikt til VG i juni.

I dag erkjenner Morild at denne obduksjonsrapporten har mangler.

– Det er kanskje en svakhet at vi ikke undersøkte mer rundt insulin og midazolam, sier han.

Christine Falch ble «betydelig svekket» etter å ha blitt injisert med en stor dose insulin, ifølge Morild.

MOR OG DATTER: I 43 år bodde Else Falch sammen med datteren sin.

– Hun var så å si død, da hun fikk hjertestans og ble gjenopplivet. Så insulin har vært en medvirkende dødsårsak. Det kunne også stått i Dødsårsaksregisteret.

– Hvorfor ettersender du ikke denne informasjonen til FHI?

– Det er fordi jeg ikke har tenkt over det før du ringte.

På generelt grunnlag sier overlege Marianne Sørlie Strøm i FHI at oppdaterte opplysninger kan ettersendes FHI. Dødsårsaksregisteret vil da legge de nyeste opplysningene til grunn for hva som registreres.

Forgiftning med legemidler

I begynnelsen av november kommer en e-post til VG. Der svarer Vigdis Vindenes, rettstoksikolog og spesialist i klinisk farmakologi, på hvorfor det ikke ble funnet midazolam i blodet til Christine Falch.

Årsaken kan være at det aldri ble utført en analyse av midazolam i Falchs blod ved rettstoksikologisk analyselaboratorium i Oslo.

– Det er ikke sikkert det ble lett etter midazolam?

– Laboratoriet har analysemetode for det. Men det gjøres ikke analyse av stoffet i alle saker, fordi det ofte ikke påvises i prøver som sendes OUS, svarer Vindenes som jobber som forskningsleder på Avdeling for Rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus.

– Må sykehus og rettsmedisinere bestille konkrete søk etter midazolam?

– Den som rekvirerer analysene, kan angi hvilke stoff man ønsker at det skal utføres analyse av.

RETTSTOKSIOLOG: Vigdis Vindenes.

– Helt utrolig! sier Else Falch da hun får høre at midazolam i blodet trolig ikke er undersøkt.

– Politiet og sykehuset vet at hun er tilført en kjempedose midazolam. Men ingen brydd seg med å spørre hvorfor det ikke ble funnet i blodet?

Også rettsmedisiner Inge Morild reagerer på at midazolam ikke ble undersøkt.

«Meget overraskende», skriver han i en e-post.

– Det er min, og sikkert mange andres oppfatning, at dette inngår i standard-screeningen som foretas.

Endrer dødsmeldingen

Noen dager senere drar Morild til Gades Institutt. Så sender han VG en ny e-post, vedlagt en helt ny dødsmelding. I den står både insulin og midazolam oppført.

Den samme meldingen har han nettopp sendt til FHI.

«Forgiftning med andre og uspesifiserte legemidler og biologiske substanser». «Forgiftning med insulin og orale antidiabetika», skriver han i dødsmeldingen.

Det er et unaturlig dødsfall som følge av blant annet mulig medikamentpåvirkning, skriver Morild til VG.

FEIL: Rettsmedisiner Inge Morild tror Christine Falch fikk for høy dose av en beroligende medisin.

– Jeg tror ikke Falch ville dødd av midazolam dersom hun hadde vært frisk og sprek. Men dosen var sannsynligvis for høy uansett, forklarer Morild.

– Midazolam har fått hjertet til å stoppe. Det var dråpen, tilleggsbelastningen som fikk begeret til å flyte over.

Nesten det samme uttalte assisterende fylkeslege Karianne Flaaten i Vestland til VG i september:

«Midazolam satte Falch i en risikabel situasjon, fordi det førte til pustestans».

Fortsatt sint på sykehuset

Ønsket Haukeland universitetssjukehus dermed å endre sin dødsmelding og sende ny informasjon til FHI?

– Nei, svarte Marta Ebbing, fagdirektør i Helse Bergen på vegne av legen.

– I dette tilfellet ble det foretatt en rettslig obduksjon, som innebærer ekstra grundige undersøkelser og vurderinger, sa hun til VG i september.

FAGDIREKTØR: Marta Ebbing er fornøyd med at rettsmedisineren har endret dødsmeldingen til Christine Falch.

De vil heller ikke sende FHI ny dødsmelding etter at rettsmedisiner Morild nå har sendt inn sin siste.

– Hvis han har gitt nye opplysninger til FHI, kan de rekode dødsårsaken i registeret, slik at den blir mest mulig korrekt, og det er bra, sier Ebbing.

I stuen i Bergen åpner Else Falch brevet fra Folkehelseinstituttet, som er underskrevet overlege Marianne Sørlie Strøm.

«Gammelt hjerteinfarkt» er borte som offisiell dødsårsak for Christine Falch. Den er nå erstattet med «uspesifisert sepsis», som er blodforgiftning.

– Jeg kan ikke utelukke at det er riktig, sier Else.

Som medvirkende dødsårsaker oppgir FHI medikamentpåvirkning.

«Utilsiktet skade som følge av doseringsfeil av insulin og midazolam under kirurgisk eller medisinsk behandling».

– Jeg er fortsatt sint på sykehuset, men glad for at rettsmedisineren har ordnet opp, sier Else Falch.

Hun forteller at det har vært stressende å kjempe.

SKUFFET: Else Falch mener utviklingshemmede ikke har den samme rettssikkerheten som andre.

Politiet har fortsatt ikke avhørt sykepleieren som ga datteren en stor dose midazolam. Hverken politiet eller sykehuset vet hvem som tilførte datteren en potensielt dødelig dose insulin i august i fjor.

– Dette har vært en ett år lang kamp for meg, sier Else Falch.

– Men endringen av dødsmeldingen er en oppreisning og rettferdighet for Christine.

Lei oss

Etter at Statsforvalteren i Vestland konkluderte med at Christine Falch ikke fikk forsvarlig helsehjelp, intervjuet VG klinikkdirektør John-Helge Heimdal på Haukeland universitetssjukehus:

– Fylkeslegen skriver at helsehjelpen ikke har vært forsvarlig, og det er vi enig i. Vi tar det til etterretning og lærer av det og gjør noe med det, sa Heimdal.

– Jeg synes synd på både pårørende og våre ansatte, som har tatt dette tungt. Vi er svært lei oss.