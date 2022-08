SOLHEIM: Ronny Solheim lever opp til navnet sitt. Solcellepanelet i hagen bidrar til å holde koken i heimen på Løten.

Slik styrer Ronny strømmen

LØTEN (VG) Ronny Solheim er strømnerd. Han har stålkontroll på hver eneste kilowatt og deler gjerne sine tips.

Publisert: Nå nettopp

Utenfor det gamle våningshuset på småbruket har han egenhendig satt opp 10 kvadratmeter solcellepanel. De står godt plantet på bakken slik at han kan børste av snøen om vinteren og vaske dem om sommeren.

– Etter at jeg vasker dem med vann og såpe stiger strømproduksjonen med mellom 10 og 20 prosent, forteller Ronny Solheim (58) til VG. Den jobben hadde ikke vært like enkel om de var montert på taket.

Rundt oss kakler hønene, kalkunene lager sine globb-globb lyder og en diger grand danois bjeffer hest fra hundehuset.

Få meter fra solcellene står en gjeng bikuber.

– Biene driter på solcellepanelene hvor det er godt og varmt å sitte, derfor er det bra å vaske dem, forklarer Ronny.

EN HUND ETTER STRØM: Her følger Ronny Solheim og Zelda med på strømforbruket på PC-en.

På husveggen henger en litt sliten varmepumpe. Den er 14 år gammel og skal skiftes ut før vinteren til en som er mer effektiv med nattesenkning. Det samme skal alle vinduene i våningshuset som ble bygget rundt 1900, den gangen man stappet sagflis i veggene for å holde på varmen.

– Vinduene er på vei fra Litauen og kommer trolig denne uken, sier Ronny. Han skal montere vinduene som har trelagsglass på dugnad sammen med familie og venner.

– Med nye vinduer sparer jeg kanskje 10.000 kilowatt i året.

Her i huset er selvgjort velgjort. Og ikke minst rimelig. Ronny, som egentlig jobber med IT, er mer nevenyttig enn de fleste. Han hadde riktignok en elektriker til å koble til solcellene, men ellers bestilte og monterte han selv opp panelene som ble levert flatpakket fra Kina i 2019.

GRATIS DRIVSTOFF: Den lille elbilen Mitsubishi i-MiEV klarer seg med solkraften Ronny produserer selv.

– Det kostet i underkant av 100.000 kroner. I fjor produserte de vel 4600 kilowattimer eller en fjerdedel av årsforbruket mitt. Det er betydelig, forteller han.

Den lille elbilen på gårdsplassen, som han bruker til å kjøre de 12 minuttene til jobben i Elverum, lades utelukkende med solstråler.

DYRELIV: Kalkunene, som er blitt for gamle og seige til å spises, lever glade dager på småbruket på Løten sammen med høner, hester, geiter, to katter og tre digre bikkjer.

Bevegelsessensorer styrer lyset både utenfor huset og i trappen og gangen. Er det ikke liv å spore, går lyset av.

Info Ronnys strømtips Dette kan de fleste gjøre: * Tette alle luftlekkasjer (vinduer, dører, utette ventiler osv.) * Senke temperaturen en grad eller to der man har elektrisk oppvarming og mer i rom man ikke bruker. * Slå av lyset i rom man ikke oppholder seg. * Lufte raskt og effektivt. * Få varsel fra strømleverandøren når prisen er dyr og billig slik at du kan flytte rutiner som vasking av tøy. Det som koster penger: * Nattesenking på alle panelovner. * Installer bevegelsessensor på lyskilder. * Installer varmepumpe. * Bytt alle lyskilder til dimbare ledpærer. * Bytt til en mindre og mer effektiv varmtvannstank med smart strømstyring. * Få smart strømstyring på elbil laderen slik at den lader når strømprisen er lav. * Bytt gamle dører og vinduer. * Invester i solcellepanel. Kilde: Ronny Solheim Vis mer

Absolutt alle lyskilder er byttet til effektive dimbare ledpærer. Inne kan Ronny velge mellom å slå av alle lysene ved å trykke på en fjernkontroll fra Ikea eller bruke Google Nest.

Alle panelovnene har selvsagt nattesenkning som styres fra en app. Dette kan også oppnås på gamle panelovner ved å kjøpe en wifi smartkontakt. Og når ingen er hjemme, senker Ronny temperaturen i hele huset.

BEVEGELSSENSOR: Når Ronny nærmer seg inngangsdøren, går lyset automatisk på.

– Sparer mest på isolering

– Men isolering er det man sparer absolutt mest på, forteller Ronny mens han viser vei til annen etasje. Der har han nettopp isolert soverommet med 10 cm Hunton trefiber.

– Det er bedre for gamle hus hvor det ikke er brukt plast. Her transporteres fukten rett ut i det fri, sier Ronny mens han peker og forklarer.

– Det er viktig å tette alle luftlekkasjer, legger han til. Det gjør 58-åringen med byggskum. På loftet har han rullet ut Glavamatter og i kottene har han 25 cm blåseisolasjon, også det Hunton trefiber.

– Varmen forsvinner opp og ut, så gulvet er det siste du bør isolere, mener Ronny som har etterisolert store deler av huset og fylt alle hulrom med moderne isolasjon.

Med tiden vil han gjerne isolere ytterveggene også.

– Men prisene på materialer har gått amok i år, sier han.

Dermed er det prosjektet utsatt på ubestemt tid.

ISOLERER: Ronny viser hvor han har blåst inn trefiber. Til venstre sees Hunton platene av trefiber som isolerer veggen inn til soverommet.

Mellom kjøkkenet og andre etasje går et rør som via en luke fordeler varmen opp i soverommet, en såkalt passiv varmeflytter.

På sikringsskapet har han installert «Tibber pulse» som gjør at husets herre til enhver tid kan se strømforbruket på mobilen. Det betyr også at han kan starte vaskemaskinen når strømmen er billig samt strupe alt når prisen går i taket.

TAR PULSEN: Denne lille duppedingsen på sikringsskapet, Tibber pulse, viser hvor mye boligen til enhver tid bruker.

– Jeg er nok litt strømnerd, smiler Ronny som forteller at han deler hus med en hybelboer og en samboer som bor der halve tiden. I tillegg til tre grand danoiser a 60–70 kilo. Den ene, Bella, er så hyperaktiv at hun er forvist til hundehuset. Men ingen fare, det er programmert til å holde 14 grader året rundt. Det sørger en varmeovn og en app for.

De to andre vennlige beistene, Kompis og Zelda, får slange seg i stua foran den rentbrennende vedovnen eller pelletsovnen som durer og går på kjøkkenet om vinteren.

– Jeg har tidligere jobbet noen år i strømbransjen og tenker at de skal få minst mulig ut av meg, smiler Ronny Solheim som anslår at han ville hatt et årsforbruk på rundt 36 000 kWt hadde det ikke vært for alle de strømbesparende tiltakene. I 2020 brukte han rundt 24 000 kWt utenom solcellene og i fjor falt forbruket til 18 000 kwt.

– I år satser jeg på å komme ned i 12.000 kwt, sier Ronny.

FULL KONTROLL: Da han pusset opp badet, installerte Ronny Solheim utedusj hvor vannet blir varmet med gass. Den er gull når han skal vaske bikkjene

Et annet godt sparingstips, ifølge Ronny, er å bytte ut varmtvannstanken hvis du har en eldre modell til en som er mindre og bedre isolert. Selv gikk han ned fra 150 liter til 50.

– Det holder lenge, bedyrer han. Men så bruker han bare to minutter på dusjen.

– Og jeg slår av vannet mens jeg såper meg inn.

Varmtvannstanken er også programmert slik at den slår seg av når strømmen er aller dyrest.

VEDOVN: Denne rentbrennende vedovnen sørger for god varme i stua når kulda setter inn. Det vet Kompis å sette pris på. Men fyringssesongen er ennå et stykke unna.

Ronny mener man kan gjøre mye selv hvis man er litt praktisk anlagt, bortsett fra rørlegger- og elektrisk arbeid da.

– På 1940- 50 og 60 tallet bygget man hus på dugnad. Og jeg dokumenterer alt ved å ta bilder av det jeg gjør, sier Ronny som har betalt alt av egen lomme. Du får nemlig ikke Enova-tilskudd hvis du gjør jobben selv.

– Hvorfor, Eiliv Flakne, pressesjef i Enova?

– Vi ønsker for det første at jobben skal bli ordentlig gjort. Hvis vi skal gi støtte krever vi faktura fra autorisert håndverker som du må betale. Vi gjør det også for å bygge opp under den faglige bransjen, sier Flakne og peker på at Enova skal introdusere ny teknologi. Derfor gir de ikke lenger støtte til luft-til-luft varmepumper og passivhus.

– Oppdraget vårt er å være fødselshjelper for ny teknologi.

Her kan du lese hva Enova gir støtte til og hvilke tiltak som ikke medfører støtte.

Ronny må derfor klare seg på egen hånd. Han har nå kjøpt et termisk kamera fra Kina og til vinteren skal han bruke det for å finne eventuelle varmelekkasjer slik at han kan tette dem.

FARVEL: De gamle vinduene skal snart skiftes ut med moderne trelags glass. På veggen henger en «airfryer» som Ronny bruker til å lage mat.

58-åringen har kuttet ut kokte poteter, det drar for mye strøm. I stedet lager han 90 prosent av all maten i en «airfryer».

– Den bruker mye mindre energi enn komfyren.

Også dyra må bidra til energisparing. Om vinteren varmes vannbøtta til hestene i havnehagen opp kun en times tid for at vannet ikke skal fryse.

FRYSER IKKE: En wifi smartplugg i hundehuset sørger at hestene får oppvarmet vann om vinteren.

De første seks månedene i år brukte Ronny Solheim 6875 kwt, og i år håper han som sagt å bare måtte kjøpe 12 000 kwt strøm. Han fyrer også med ved tilsvarende 10 600 kwt og 80 sekker fyringspellets som bidrar med 6300 kwt. Med egenprodusert strøm, regner Ronny altså med at småbruket drar totalt 33 500 kwt.

Både ved og pellets i hus. Hos Ronny kan vinteren bare komme.

Schibsted eier om lag 15 prosent av Tibber. VG er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i VG eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.