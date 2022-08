Nå inntar delfinene Oslofjorden

En stim av delfiner har mandag blitt observert i full fart innover Oslofjorden, og marinbiolog Fredrik Myhre kommer med en klar oppfordring til alle som er så heldige å få et glimt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jan-Erik Pavels Smith (56) ringte VG i ekstase da han oppdaget massene med delfiner fra kjøkkenvinduet sitt.

– Nå koker det godt i Drøbaksundet, uansett hvor du ser er det delfiner!

Smith forteller at han i løpet av de siste tre årene har sett flere forskjellige typer sjøpattedyr i Drøbaksundet, alt fra gullflankedelfin og niser til knølhvaler.

GØY MED DYRELIV: Jan-Erik Pavels Smith (56)

– Jeg har mange ganger sett gullflankedelfin, og det er ganske fantastisk når de hopper og leker rundt båten, forteller han til VG.

Smith forteller at det har vekket en stor interesse for naturen og livet i havet, og vektlegger at han synes det er synd at ikke dyrelivet i Drøbaksundet kommer tydeligere frem.

– Det er veldig synd at det finnes et narrativ om at dyrelivet i Drøbaksundet er dødt, for det er det ikke.

Han sier til VG at han ofte overnatter i båten, og at han er litt mer enn gjennomsnittlig interessert i dyrelivet og naturen.

– Det er så gøy og hyggelig å være midt i naturen og oppleve flotte ting, forteller Smith.

KVITSKJEVINGER: Marinbiolog Fredrik Myhre sier til VG at det ser ut som en flokk med delfintypen kvitskjeving som ser ut til å innta Oslofjorden.

Marinbiolog og leder for havteamet i WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre, forteller at de klassiske fargene på delfinen og ryggfinnen tilsier at dette er en flokk med kvitskjevinger.

– Dette er i hvert fall ikke niser, forteller han til VG.

Myhre forteller at tidspunktet passer perfekt overens med forrige gang det var en flokk med kvitskjevinger i indre Oslofjorden.

– I august 2019 var det minst 50 kvitskjevinger i indre Oslofjorden, mulig på jakt etter makrell.

EN STIM: Det er en stim av delfinarten kvitskjevinger som trolig er på jakt etter mat i Oslofjorden.

Han forteller at det er mye pelagisk fisk som har kommet inn i Oslofjorden, og at det er mye bra makrell flere steder. Pelagisk fisk er fisk som lever i åpne vannmasser. Myhre forteller at han selv så masse makrell i overflaten på søndag og det er altså ikke utenkelig at det er mat delfinene er på jakt etter denne gang også.

– Det er ikke helt uvanlig å se kvitskjevinger i Oslofjorden, og det er et majestetisk syn de gangene det skjer, forteller Myhre.

Marinbiologen forteller til VG at det ikke er så uvanlig med sjøpattedyr i fjorden.

– Det er vanligere enn man skulle tro, også i Drøbak-området. Fra tid til annen ser man niser, kvitskjeving, kvitnos og steinkobbe. Av og til også gullflankedelfin.

RYGGFINNE: Her svømmer en delfin innover mot Oslofjorden med ryggfinnen godt synlig.

Myhre sier at nise og steinkobbe er særlig vanlig langs denne delen av kysten, men at det også har forekommet tilfeller av spekkhogger og knølhval, og selvfølgelig har også hvalrosser har kommet på besøk.

Den siste tiden har hele Norge for eksempel blitt kjent med hvalrossen Freya, som søndag ble avlivet.

– Vær på en sikker avstand

Siden de er en ganske trang passasje stimen skal gjennom i Drøbak, kan delfinene komme ganske nære land.

– Har du en oppfordring du vil gi folk dersom de ser en delfin på nært hold, rundt båter eller ved brygger?

Myhre svarer at hvis folk er så heldige må de nyte synet, men sørge for å være på en sikker avstand fra delfinene.

– Ikke jag etter de og la motoren på båten stå i fri dersom delfinene er nærme, så de ikke tar skade av roterende propeller. Propeller kan nemlig skade delfinene stygt og i verste fall drepe dem, avslutte marinbiologen.