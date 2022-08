SOMMER I OSLO: Mathias Haughom (24) stupte over Ole Mathias Ishoel (23), Alette Muren (24) og resten av vennegjengen på Tjuvholmen i Oslo søndag.

− Må nytes så lenge det varer

Søndag ble en av sommerens varmeste dager i Oslo, men nå er det snart slutt for sydenstemningen på Sør- og Østlandet. Regn, lyn og torden skal overta.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Strålende sol over Sør- og Østlandet den siste uken har skapt sydenstemning for Øya-publikum og badeglade, og søndag målte Meteorologisk institutt sommerens høyeste temperatur for Blindern i Oslo med 28,2 grader.

Men nå blir det pause. Det er godt nytt for brunsvidde gressplener og tomme vannmagasiner.

– Jeg bor i Bergen, så jeg måtte til Oslo for å få sol, sier Mathias Haughom (24). Han og vennegjengen er blant mange som koser seg ved Tjuvholmen denne varme søndagen.

– Vi møttes for å spille volleyball, men det ble for varmt, så vi måtte dra hit for å hoppe i sjøen. Dette må jo nytes så lenge det varer.

BACKFLIP: Vennene Synne Vigane (24) og Mathias Haughom (24) nyter fortsatt sommeren ved Tjuvholmen i Oslo.

Regn og torden

– Nå blir det regn og tordenbyger som gjelder, sier Håkon Mjelstad, som er vakthavende meteorolog i Oslo.

Agder og Telemark kan få spredte byger allerede søndag kveld, men været som ruller inn fra mandag kveld er mer voldsomt. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i Oslo fra mandag kveld.

– På Sør- og Østlandet kommer mye nedbør fra mandag kveld og gjennom tirsdag, og sånn har vi det gående utover i uken også. Men østafjells er det muligheter for perioder med sol til helgen igjen, sier meteorologen. Han minner om at dette værvarselet også har positive sider: – Vi trenger nedbør nå.

Svenske Annbritt Markander (81) og barnebarnet Miranda Dahlgren (25) koser seg med is på Aker brygge før de reiser hjem til Sverige søndag kveld.

– I Oslo denne helgen har vi hatt sommerens beste vær, forteller Miranda.

PÅ TUR MED BARNEBARNET: – Vi reiser på tur sammen en gang i året, og har tidligere vært i Nice, Milano, Monaco, Barcelona og Athen. Oslo-turen ble like fin, sier den spreke bestemoren Annbritt Markander (81).

Skifte også på Vestlandet

Vestlendingene har også hatt en ganske fin helg, men det vil ikke vare så lenge.

– Etter at tåken forsvant lørdag fikk vi en fin kveld, og i dag skinner solen. Bergen kan få opp til 24 grader søndag, og Stavanger 28. Men skåret i gleden er at det skyer til fra søndag kveld. Det er utrygt for enkelte byger både her, i Trøndelag og Møre og Romsdal fra kvelden, sier vakthavende meteorolog for Vestlandet og Trøndelag, Aslaug Skålevik Valved.

Det blir for det meste skyet mandag, og på ettermiddagen kan det bli torden i Rogaland og Vestland. Rogaland kan forvente seg kraftig nedbør onsdag, helt opp mot 20 millimeter på en time.

– Torsdag ser derimot ut til å bli en fin dag jevnt over, sier Valved.

BEST I BÅT: – Vi må ut mens det fortsatt er fint vær. På denne måten forlenger vi sommerferiefølelsen, sier Liv Sigurdsson (57), som er på båttur med mannen Geir Engen (57), søsteren Bodil Sigurdsson og hunden Lira.

Sol i Nord

I Nord-Norge er det bedring i været søndag og mandag.

– Vi har allerede hatt første smak på høsten de siste dagene, med oransje farevarsel for nedbør i Nordland og veldig mye vind i Troms og Finnmark, så nå er det roligere, sier vakthavende meteorolog for Nord-Norge, Maiken Vassel.

– I Nordland, Troms og Finnmark blir det pause i nedbør og vind. Det blir delvis skyet, men muligheter for at sola dukker opp. Temperaturen vil stige, særlig mandag og tirsdag, og kanskje helt opp til 23 grader på tirsdag.

Det er gode nyheter for nordlendingene som har hatt 10–12 grader i det siste, men det varer ikke så lenge.

– Det kraftig bygeværet i sør tidlig i uken beveger seg oppover hit etter hvert. Det kan bli styrtregn, lyn og torden i Nordland tirsdag ettermiddag, som flytter seg nordover og når Finnmark onsdag, sier Vassel.