Jonas Gahr Støre: − Oljepengebruken skal ned

ARENDAL (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre varsler i dette intervjuet at han vil stramme kraftig inn i neste års statsbudsjettet – og at oljepengebruken skal «godt under» handlingsregelen.

– Hvis du skal bruke mindre oljepenger, er det ikke å vente at du blir mer upopulær?

– Det ser ut som om jeg ikke feiler helt på det allerede, sier Støre tørrvittig.

Før han blir alvorlig igjen. Statsministeren har stukket seg noen kvartaler unna det hektiske sentrumsområdet i Arendal, der han knapt kan gå en meter uten å bli stoppet av noen som vil hilse på. Her, i en rolig bakhage, får han fullført resonnementene sine under frukttrærne.

Han har satt seg ned for å snakke med VG under Arendalsuka, dagen etter at vårt siste partibarometer sendte hans Ap under 20-tallet for første gang siden 2006, som er så lenge Respons Analyse har laget partimålinger.

– Jeg er beredt på at i den situasjonen vi er i nå, med klare tegn til overoppheting av økonomien, må vi ta noen avgjørelser som ikke er populære.

IKKE VED TIL BÅLET: Støre er klar på at han ikke vil bære ved til rentebålet – fordi det rammer vanlige folk aller hardest.

– Må bli en vending

Beskjeden fra Støre er enkel, og ganske ulik den hans forgjengere som statsministre har kommet med de siste par tiårene:

– Vi må gjøre det vi kan for å beskytte folk fra at renta går mer opp enn det Norges Bank ellers legger til grunn. Derfor sier jeg nå at i neste års statsbudsjett skal oljepengebruken ned. Etter mange år der svaret på alt fra forrige regjering har vært å bruke mer oljepenger, så må det bli en vending.

Det betyr at pengebruken vil ligge betydelig under det som er definert som en nærmest hellig grense for skiftende regjeringer – handlingsregelen på tre prosent.

– I de tidene vi er nå må vi holde oss innenfor handlingsregelen med god margin. Vi må godt under tre prosent, sier Støre.

Handlingsregelen sier noe om hvor stor del av oljefondet som kan brukes over offentlige budsjetter hvert år. Støre vil ikke nå tallfeste dette konkret for 2023, fordi det er et tall som kan bevege finansmarkedene, og som derfor er strengt hemmelig helt til budsjettet legges frem i begynnelse av oktober.

KRIG: Krigen i Ukraina setter preg på neste års budsjett. Støre besøkte den utbombede byen Tsjernihiv i slutten av juni.

Frykter bråstopp

– Krigen i Ukraina, energikrise og skyhøy inflasjon: Er dette den mest komplekse krisen vi har hatt i etterkrigstiden, fordi det er så mange forskjellige drivere samtidig?

– Med respekt for tidligere regjeringer, som også har stått i krevende veikryss, så vil jeg si at det er tilfelle. Dette er en krise vi ikke kan løse ved å hente mer penger ut av Oljefondet.

– Vi kan ikke ta lett på dette. Historisk har høy inflasjon, hvis den biter seg fast med pris- og lønnsspiral, nesten ingen annen utvei enn økonomisk tilbakegang og bråstopp. Du får en økonomisk krise. Da blir det bedrifter som går over ende og vi mister arbeidsplasser.

Her er regjeringens strømkrise-plan: Ingen nye tiltak før oktober

I ARENDAL: Jonas Gahr Støre er onsdag og torsdag på Arendalsuken, helt til venstre statssekretær Tale Jordbakke

Kraftige grep

Støre-regjeringen har allerede store utgifter som de må finne rom til i 2023-budsjettet: Milliarder i strømstøtte, utgifter til å ta imot ukrainske flyktninger, styrking av forsvaret og ti milliarder til Ukraina i løpet av to år.

– Summen er at vi får et statsbudsjett der vi må ta kraftige grep. De verdiene som ligger til grunn for vår regjering, som rettferdig fordeling, gjør at vi skal beskytte de som var sårbare på vei inn i situasjonen vi er i nå og som risikerer å bli enda mer sårbare.

– Hvor er det du skal stramme inn?

– Vi må omfordele i budsjettet, slik at de av oss som har de sterkeste skuldrene må bidra mer.

Det handler både om skatter og avgifter – og om hvem som trenger fellesskapets ressurser mest, sier Støre.

– Stramt og rettferdig, det er det jeg bringer til arbeidsbordet hver dag. Handlingsrommet blir mindre fordi vi ikke pøser på med oljepenger, og da prioriterer vi de grunnleggende velferdstjeneste for de som er utsatt.

– Betyr det at dere skal skjerpe skattene?

– Det er sannsynlig.

Må bidra mer

I Hurdalsplattformen lovde Støre-regjeringen å senke inntektsskatten for de som tjener under 750.000 kroner i årsinntekt – og øke den for alle andre.

– Vi har den tilnærmingen at de under 750.000 skal få lik eller lavere skatt, og at de over andre grupper må betale noe mer.

Det er flere som må forberede seg på å bidra mer:

– Det er deler av norsk økonomi som går veldig godt og har hatt store inntekter. Deler av det er knyttet til en ekstraordinær situasjon, og da er det grunnlag til å vurdere det på en nøktern måte, sier Støre.

– De som tjener mest på de krisene vi har nå, kan måtte bidra mer inn til fellesskapet?

– Det er ikke urimelig.

HOLD IGJEN: Flere vei- og byggeprosjekt vil bli utsatt eller nedskalert, varsler statsministeren.

Varsler nye bygg- og veikutt

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 kuttet regjeringen i flere offentlige vei- og byggeprosjekter. Det kommer en ny kuttliste i statsbudsjettet, bekrefter Støre, og sammenligner landet med en familie:

– Ikke for å nødvendigvis avlyse planene, men for å kanskje vente litt mer på å ta den ferien, kjøpe den bilen eller gjøre den investeringen. Det er litt av det samme vi er i nå: Vi kan ikke slavisk gjennomføre prosjekter som er lagt under helt andre omstendigheter når du får konsekvensene av en krig og en internasjonal inflasjonsbølge i fanget. Og da gjelder det noen av de store prosjektene knyttet til både bygg og infrastruktur.