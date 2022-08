TIL UNNSETNING: Sløret tok veien opp i et tre, men brannvesenet var snare og reddet bryllupsdagen.

Brannmann reddet «brud i nød»: − Fortvilelsen var stor

Horten-bruden hadde ikke vært gift i mange minutter før hun ble «tatt av vinden». Heldigvis kom brannvesenet til unnsetning.

Publisert: Nå nettopp

Da det nygifte paret ble fotografert utendørs etter vielsen kom det en sleip vind. Plutselig var bruden uten slør.

– Vi sto alle å måpte og var i sjokk, sier bruden Roselie Beate Vanebo til VG.

– Fortvilelsen var stor når vi så at det landet i toppen av et gigantisk tre og tenkte at sløret var tapt for alltid, legger hun til.

I AKSJON: Brannkonstabel Trond Henning tok på seg oppdraget.

Sløret løsnet fra håret og endte i toppen av et tre under fotograferingen.

Rykket ut

Heldigvis kom brannvesenet bruden til unnsetning.

– Det var en smal sak å hente ned sløret, sier brannkonstabel Trond Henning som tok på seg oppdraget.

Det var brudens svigerfar Arild Aasen som tok kontakt med brannvesenet.

– Da jeg tidligere har flydd skogbrannvaktflyet til Sandefjord flyklubb og dermed har hatt direktekontakt med 110-sentralen, tenkte jeg at det var forsøket verdt å ringe å høre om vi kunne få hjelp av brannvesenet til å hente ned sløret, sier Aasen til brannvesenet.

REDDET DAGEN: Hvem trenger drømmeprins, når man har brannvesenet?

Dagen ble reddet

Etter en gentlemansaktig redningsaksjon kunne en brannmann levere tilbake sløret og festen fortsette.

– Gleden ble stor når brannvesenet møtte opp med sløret under bryllupsfesten, sier bruden og legger til:

– Så stor takk til brannvesenet og brannkonstabel Trond Henning Stengrimsen.

Foran alle gjestene ble bruden overrakt sløret fra brannkonstabelen, som fikk klem av bruden og stor applaus fra selskapet.