Viste frem slagord i retten: − En rasistisk konspirasjonsteori

Den drapsdømte terroristen Anders Behring Breivik tok med slagord i rettssalen da han begjærte seg prøveløslatt. Budskapet brukes av høyreekstreme i propaganda.

– Høyreekstreme har en forestilling om at det pågår et folkemord mot hvite og bruker dette i sin propaganda for å legitimere sine egne fantasier og voldsbruk, sier forsker Lars Erik Berntzen ved Universitet i Bergen (UIB).

Breivik drepte 77 mennesker i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, deriblant flere barn. Han er dømt til 21 års forvaring, men ønsker seg nå prøveløslatt etter ti års soning.

Retten skal ta stilling til om Breivik kan prøveløslates, eller om han fremdeles er så farlig at samfunnet trenger beskyttelse mot ham.

Breivik bar en lapp på brystet med påskriften «Stop your genocide against our white nations», da han ankom rettssalen. Dette ble omtalt av flere medier tirsdag formiddag, deriblant VG. Budskapet spiller på den etablerte konspirasjonsteorien i nazistiske og høyreekstreme miljøer, som har røtter til tidlig på 1900-tallet.

I sin forskning ved Universitetet i Bergen har Berntzen gått gjennom mange av støtteerklæringene til Breiviks handlinger fra tiden etter terrorangrepet i 2011.

– Virkelighetsforståelsen er bygget opp av generasjoner, og har fått ny klangbunn på sosiale medier og nett, forklarer Berntzen.

– Rasistisk konspirasjonsteori

Terje Emberland er seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

– Dette er en konspirasjonsteori, en rasistisk konspirasjonsteori, slår han fast og utdyper:

– Dagens fascister og muslimhatere mener at denne påståtte «rasemessige utskiftingen» er styrt og planlagt for å ødelegge den vestlige, hvite kulturen.

FORSKER: Terje Emberland ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Han forklarer at påstandene om «white genocide» dreier seg om at den hvite rasen er truet og skal erstattes gjennom utryddelse, immigrasjon og befolkningsøkning.

Budskapet var også sentralt i propagandaen fra høyreekstreme Brenton Tarrant, som lot seg inspirere av Breivik og drepte 50 personer i to moskeer på New Zealand i 2019.

Fikk tilsnakk i retten

Brevik viste også en nazihilsen i retten tirsdag, slik han har gjort ved tidligere rettssaker. Han henvendte seg deretter til pressen mens han holdt opp en veske med samme budskap.

Under innledningsforedraget til aktor Hulda Karlsdottir kikket Breivik ned på flere papirer han hadde med seg. Han forsøkte også å vise frem plakaten med samme budskap som han hadde med seg.

Dommer Dag Bjørvik avbrøt og ba massemorderen om å legge ned plakaten.

– Breivik, slutt med den plakaten, jeg vil ikke ha den slags under aktors innledning.

Forsøker å få oppmerksomhet

Berntzen påpeker at oppførselen føyer seg inn i et mønster.

– Det Breivik gjør nå, er jo et stunt. Han prøver å generere oppmerksomhet, og styre fortellingen. Man bør prøve å ta hensyn og ta innover seg at Breivik forsøker å anvende offentligheten som sin plattform, og til å få oppmerksomhet.



Ifølge Berntzen har Breivik en strategi for å få mer støtte fra mulige meningsfeller.

– Høyreekstreme i Norge har vært ganske ambivalente og har tatt avstand fra Breivik. Men nynazister og høyreekstreme i Russland, og senere USA, har omfavnet ham til en viss grad.

Emberland forteller at forestillingen om «white genocide» er det samme nazistene argumenterte for.

– Nemlig at den nordiske, og ariske rase er truet av utryddelse.

Lite har forandret seg

Psykiater Randi Rosenqvist har vurdert farepotensialet til Anders Behring Breivik en rekke ganger. Hun mener at lite er vesentlig annerledes i dag.

Allerede i en rapport fra 2013 vurderte Rosenqvist risikoen ved eventuell fremtidig prøveløslatelse:

«Dersom Breivik til da ikke har endret sine politiske oppfatninger vesentlig og gjennomgått en lengre periode med genuin anger, depresjon og ønske om at handlingene var ugjort, vil han på ny kunne gjennomføre voldshandlinger dersom han finner det opportunt».

Rosenqvist har ikke ønsket å uttale seg i forkant av denne ukens rettsbehandling, men sier likevel til VG.

– Jeg kan bekrefte at de tidligere offentlig kjente konklusjonene ikke er vesentlig annerledes enn de som er gjort nå.