KRITISK: Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket har lenge vært skeptisk til avtaler som «Lik Betaling» og «Strømkonto». Tirsdag tapte strømselskapene i Oslo tingrett.

– Nå må de avslutte disse kompliserte strømavtalene

Forbrukerdirektøren forventer at strømleverandørene som tapte i Oslo tingrett avvikler de omstridte avtalene på en ryddig måte og tar hensyn til kunder som ender opp med store og uforutsette regninger.

Publisert: Nå nettopp

Det var NorgesEnergi, Fortum Strøm og Fortum Markets, alle eid av Fortum, som tok staten til retten for å kunne fortsette med en type strømavtaler hvor kunden betaler den samme summen hver måned.

I går ble det kjent at staten vant, men saken kan fortsatt ankes.

– Det er godt og betryggende å få bekreftet at vi og NVE har hatt rett hele veien om at dette er forbrukerfiendtlige avtaler. Dette er avtaler som er ment å gi kunden full kontroll, men som i realiteten gir null kontroll, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket til VG.

Selskapene ba også retten ta stilling til om de kunne fortsette med disse avtalene inntil en rettskraftig avgjørelse foreligger, men også dette fikk de nei til.

– Nå må de avslutte disse avtalene som er både kompliserte og uoversiktlige. Den siste tiden har Forbrukerrådet fått mange henvendelser fra forbrukere som trodde de hadde en trygg og forutsigbar avtale, men som endte opp med å skylde strømselskapet penger, sier Blyverket.

Også Reguleringsmyndigheten for energi (RME) mener avtalene må avvikles hvis dommen blir stående.

– Vi tar til etterretning at Oslo tingrett er enig med oss i at disse avtalene er ulovlige. Dersom dommen blir stående, må kraftleverandørene avvikle avtalene så snart som mulig, sier RME-direktør Tore Langset i en e-post.

– Skuffet

Selskapene er skuffet over avgjørelsen i tingretten.

– Dommen falt i går ettermiddag. Nå vil vi bruke litt tid på å gå gjennom dommen og deretter vurdere neste steg. Vi er selvfølgelig skuffet over dommen og at myndighetene forbyr en tjeneste som kundene våre etterspør og setter pris på.

Det skriver Kristian Myrseth, PR Manager hos Fortum Consumer Solutions, i en e-post til VG. På nåværende tidspunkt har de ingen ytterligere kommentarer.

Det var Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som påla flere selskaper å avvikle denne typen strømavtaler.

RME mener avtaletypen ikke er i tråd med regelverket for fakturering, noe som ikke ble godt mottatt av NorgesEnergi, Fortum Strøm og Fortum Markets. De tok derfor staten til retten og krevde å få fortsette å selge avtalene.

I dommen fra Oslo tingrett tirsdag ble staten ved Energiklagenemnda frikjent, og strømselskapene må betale 109.200 kroner i saksomkostninger.

Blyverket mener det er problematisk at strømselskapene har gått rettens vei for å få muligheten til å tilby disse avtalene.

– Nå ber vi dem om å ta et skritt tilbake og se at det de gjør undergraver tilliten til den norske strømbransjen.

– Kan det tyde på at dette er avtaler de tjener veldig godt på, at de tok saken til retten?

– Åpenbart, svarer Blyverket.

– Du kan uansett klage

Hun anbefaler forbrukere å heller spare opp en buffer på egen konto, fremfor å inngå en slik avtale.

Hun tror mange kan få seg en overraskelse når avtalene avvikles og kundene oppdager at de skylder selskapene store beløp.

– Da må du ta kontakt med selskapet ditt og be om å bli informert om situasjonen. Du kan uansett klage over at du ikke fått den tjenesten du lovet, som var full kontroll. I stedet ble det sittende med en gjeld som det er helt umulig å ha oversikt over, sier Blyverket.

Kommer du ikke til enighet med selskapet kan du ta saken videre til Elklagenmda.

– Du kan også be om en nedbetalingsplan, men bestrider du kravet trenger du ikke å betale før saken er avgjort, sier Blyverket.