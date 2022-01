KULTURSKATT: Forrige sametingspresident Aili Keskitalo viser fram trommen hun startet kampen for å få tilbakeført.

Danmark gir fra seg samisk sjamantromme: − Uendelig glad

En årelang diskusjon om en samisk kulturskatt er over – samene får eierskap over sin egen tromme som ble tatt av danskene i 1691.

Av Martin Lægland

Publisert: Nå nettopp

Siden 1979 har den sjeldne samisk trommen fra 1600-tallet vært oppbevart på utlån til RiddoDuottarMuseat, på De Samiske Samlinger i Karasjok. 1. desember går låneavtalen med det danske nasjonalmuseet ut.

Trommen har en godt dokumentert, og svært dramatisk historie som VG tidligere har fortalt.

Den ble tatt fra sjamanen Anders Poulsson, før han på bestialsk vis ble drept med øks mens han ventet på sin dom, anklaget for «ugudelig og slem trolldomskunst».

Sametinget har og flere samiske miljø har tatt til orde for at eierskapet over trommen må overføres fra Danmark tilbake til samene.

Danmarks kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen varsler at den samiske trommen overføres tilbake til samene.

Nå har de vunnet fram

Det danske nasjonalmuseet ba tidligere i vinter om å få overrekke eierskapet om den samiske trommen til museet RiddoDuottarMuseat i Karasjok.

– Den tillatelsen har Kulturministeriet nå gitt. Det er helt naturlig, at trommen får sitt varige hjem på museet, som den har en historisk tilhørighet til, og hvor den har vært utstilt i mange år, skriver Danmarks kulturminister i en pressemelding.

Museumsdirektør Anne May Olli (til høyre) her sammen med forrige sametingspresident Aili Keskitalo.

– Viktig for oss

Museumsdirektør Anne May Olli ved RiddoDuottarMuseat har ikke fått med seg nyheten om trommen når VG tar kontakt. Hun responderer med én stavelse:

– Yes!

– Jeg kjenner at jeg smiler fra øre til øre.

Olli har jobbet med eierskapet og vedlikehold av trommen over flere år:

– Det føles godt å få det formelle eierskapet til noe som allerede er vårt. Og at vår egen kulturarv blir anerkjent. Det er viktig ikke bare for oss, men for hele Sápmi.

Sametingspresident Silje Muotka har engasjert seg for eierskapet av trommen.

– Uendelig glad

Sametingspresident Silje Muotka (NSR) er glad for at eierskapet overføres.

– Jeg er uendelig glad for at trommen blir værende i Sapmi hvor den hører til. Da kan vi fortelle vår egen historie på våre egne premisser. Dette er en viktig del av vår kulturarv.

Hun sier at Sametinget nå begynner planlegging av en markering for overrekkelsen av eierskapet.

– Danske myndigheter har tatt et stort skritt fremover som vil ha stor betydning for dette saksfeltet. det er jeg glad for. Jeg håper dette kan være til inspirasjon for andre i lignende prosesser om tilbakeføring av kulturhistoriske gjenstander.