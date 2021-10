RASTE NED: Slik ser det ut på McDonalds-restauranten på Tiller mandag kveld.

Takplate falt ned på McDonalds-restaurant - fem skadet

Tre av de skadede er fraktet til St. Olavs hospital med uavklart skadeomfang.

Fem personer er skadet etter at takplater falt ned i en restaurant på Tiller i Trondheim kommune mandag kveld. Tre av dem er fraktet til St. Olavs hospital.

Politiet er på stedet. Det skal ha vært omkring 20 gjester i restauranten da det skjedde.

– Det er snakk om tunge plater som har falt ned. Det er ikke mulig å si noe om årsaken. Det er umulig å si om det kommer til å rase mer, derfor er restauranten evakuert, sier operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt.

Klokken 20.05 sier hun til VG at restauranten er sperret av. Politiet jobber med å finne årsaken til at takplatene raste.

– Vi har innhentet videoovervåking av stedet og har begynt avhør av gjester og ansatte, sier Engen.

Det er snakk om en McDonalds-restaurant.

– Jeg kan bekrefte at det har falt ned noen takplater og at politiet er på stedet for å etterforske saken. Vårt fokus er å ivareta gjester og medarbeidere, sier kommunikasjonssjef Veronika Skagestad i McDonald’s Norge.

