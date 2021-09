LOKAL: Mannen i 50-årene har bodd på Haugalandet hele livet. Her er han på 90-tallet.

Nye undersøkelser i Tengs-saken: − Svekker ikke mistanken

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs er skuffet over at han torsdag ble varetektsfengslet i fire nye uker.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Siktede er i Sør-Rogaland tingrett varetektsfengslet i fire nye uker. Han vil være underlagt brev- og besøksforbud og medieforbud i hele fengslingsperioden.

– Tingretten er enig med politiet i at det ved en eventuell løslatelse av siktede vil foreligge reelle og konkrete muligheter for at han vil forspille bevis, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i en pressemelding.

Av fengslingskjennelsen går det frem at politiet siden pågripelsen har foretatt flere avhør og undersøkelser knyttet opp mot DNA-funnet i saken.

«Undersøkelsene har etter rettens oppfatning ikke svekket mistanken mot siktede», skriver Sør-Rogaland tingrett.

Det aktuelle DNA-beviset kan ifølge VGs opplysninger ikke sees som en bekreftelse på at den siktede er gjerningsmannen, men det gir ifølge europeiske retningslinjer for vurdering av DNA-bevis en «moderat til sterkt» støtte til påtalemyndighetens hyptose.

les også Siktet for Tengs-drapet: Slik levde han et dobbeltliv

Mannen i 50-årene fra Haugalandet nekter enhver befatning med drapet på Tengs – og drapet på Tina Jørgensen, som han også er mistenkt for. Han mener politiet har tatt feil mann og har motsatt seg fengsling.

– Han er skuffet over avgjørelsen og vil be lagmannsretten se på den, sier forsvarer Stian Kristensen til VG.

Forsvareren mener det fremstår som om tingretten ikke sett på de anførslene forsvaret har kommet med og vil be lagmannsretten om å vurdere saken på nytt.