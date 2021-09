Politiet om åpningsnatten: Sammenligner med nyttårsaften og 17. mai

POLITIHUSET I OSLO (VG) Politiet i Oslo hadde hendene fulle under nattens gjenåpning. De melder om over 190 oppdrag, men at det ikke er stort mer enn en normal festhelg.

– Det har vært noe mer hektisk enn normalt, men ikke mer enn det er nyttårsaften eller 17. mai. Vi har hatt litt mer enn 190 oppdrag. Noe færre enn det vi har en normal nyttårsaften, sier politiinspektør Egil Brekke ved Oslo politidistrikt i et pressemøte søndag morgen.

– Vi opplever at det har vært god stemning ute, sier han.

– Det har vært to alvorlige hendelser, det har vært en knivstikking og en alvorlig kroppskrenkelse hvor en person ble slått ned og sparket mens han lå nede, sier han.

Brekke sier dette er ikke unormalt etter en helg i Oslo.

Begge personene behandles på sykehus men det skal ikke være alvorlige skader, ifølge Brekke.

Ingen er pågrepet ennå. Det pågår etterforskning i disse sakene, sier Brekke.

Politiinspektør Egil Brekke briefer pressen om festnatten.

– Slik vi forventet det

– Stort sett har alle hendelsene vært innenfor ring 1, sier han.

Han sier det var omtrent like mange folk i byen som 1. mai 2019 og at de har hatt en noe større bemanning enn normalt.

Det er også gitt mange muntlige pålegg i løpet av natten.

– Gjenåpningen ble omtrent slik vi forventet og for oss har det ikke vært en utfordring slik det ble, sier Brekke.

Han sier at skjenkestedene har opptrådt i tråd med bestemmelsene.

Større bemanning

Brekke sier at bemanningen har vært ganske lik som den pleier å være under store feiringer som 17. mai og nyttårsaften.

– Var dere godt nok forberedt?

– Dette var omtrent det vi forventet, vi har hatt noe større bemanning enn normalt. Vi har jo vært klar over at en gjenåpning ville komme i lang tid, og hatt god tid til å forberede oss på det, sier han.

Politiet tar høyde for at det kan bli større aktivitet de neste helgene også.

Kl 16 lørdag ettermiddag fjernet Norge avstandskrav og strenge anbefalinger, etter at statsminister Erna Solberg meldte åpningen et døgn før på en pressekonferanse fredag.

Null restriksjoner så ut til å føre til null hemninger, og utestedene rundt om i landet har fortalt om kaotiske tilstander i flere store byer. Utelivsbransjen kritiserer den raske åpningen, og mener den har ført til livsfarlige situasjoner.

– Det er akkurat det jeg spådde på forhånd. Det ble livsfarlig på byen fordi de ikke har gitt oss i alle fall noen dagers tidsfrist. Det er rett og slett livsfarlig det Erna har gjort, sa daglig leder på utestedet Storgata 26 i Oslo, Johan Høeg Haanes, til VG i natt.