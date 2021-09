FESTÅPNING: Styreleder Frank Allmenning (t.v.) og daglig leder Pål Aaserud hadde invitert tidligere ordfører Trude Drevland til markeringen på Skau bar.

God stemning i Bergen: − I kveld kommer det til å bli kaos

BERGEN (VG) Pål Aaserud åpnet bar midt under pandemien. Lørdag feiret han gjenåpningen av Norge med storslått feiring.

Tidligere Bergensordfører Trude Drevland var invitert til å klippe snoren for å markere at utelivsbransjen igjen kan drive uten restriksjoner.

Den røde løperen var rullet ut, og trommeslagere fra buekorpsene Wesselengens Bataljon og Skansens Bataljon var hentet inn for å skape ekstra festivitas.

– Dette er en stor dag som vi har ventet lenge på. Og Trude Drevland var en selvskreven snorklipper, sier Aaserud til VG.

GOD STEMNING: Pål Aaserud hadde tatt på seg bunad for å feire gjenåpningen lørdag. Bak er gjestene (f.v.) Sara Adalia, Linn Lundgren og Kim-Andre Boyall.

Skau bar åpnet i august i fjor, og utestedet har i likhet med resten av bransjen levd med strenge smitteverntiltak siden mars i fjor.

– Det har vært en humpete vei, men nå får vi mer forutsigbare rammebetingelser. Vi har store forhåpninger til fremtiden, sier han.

KLIPPET SNOREN: Trude Drevland utenfor Skau bar i Bergen lørdag.

Aaserud sier de vil fortsette med bordservering, fordi det har vist seg å fungere bra. Men han ser frem til at folk igjen kan slippe seg løs på dansegulvet, og at det blir mulig å slippe inn gjester etter midnatt.

– Innslippsstoppen har egentlig virket mot sin hensikt, fordi vi har sett en veldig opphopning av gjester like før midnatt. Nå får vi mer flyt, sier han.

Da VG var innom baren ved 17-tiden lørdag, var flere gjester allerede i gang med feiringen. Aaserud hadde ikledd seg Vestfold-bunaden sin for å markere den store dagen.

– Du ser det er god stemning. I kveld kommer det til å bli kaos, sier han.

I menigheten Salem i Bergen ble gjenåpningen feiret på en litt annen måte enn på byens barer og restauranter. Der hadde velkomstvertene tatt på seg fargerike partyhatter for anledningen, mens de serverte kaffe og twist ved inngangen.

VG observerte også en av menighets medlemmer iført en gullfarget jakke.

– Dette er en veldig spesiell dag, sier Marie Mulen, leder i Salem Ung, til VG.

HALLELUJASTEMNING: Velkomstvertene i menigheten Salem hadde tatt på seg partyhatter da de tok imot flere hundre medlemmer til det fate lørdagsmøtet. Fra venstre Audun, Kornelius, Anna og Thea.

For menigheten betyr opphevingen av smitteverntiltakene at de nå kan fylle salen i menighetshuset i Bergen sentrum.

– Under coronaen har vi hatt en begrensning på 200 personer, og i perioder har vi vært nede i 100. I dag har vi satt inn 300 stoler, og det er veldig kjekt, sier Mulen.

Salem misjonskirke er en luthersk menighet i Bergen. Menigheten tilhører Norsk Luthersk Misjonssamband.

Mulen sier hun merker at folk er glade for at Norge har åpnet opp.

– Jeg merker at de er gira på å feire. Man kjenner også sterkere på fellesskapet når man kan sitte tettere, sier Mulen.

Bergen kommune har valgt å feire gjenåpningen på et senere tidspunkt, men klokken 16.00 ble det norske flagget heist på kommunens flaggstenger på Torget og ved det gamle rådhuset noen hundre meter unna.

Mens flaggene ble heist av mannskaper fra Sandviken brannstasjon, spilte tidligere torghandler Tore Pettersen «Nystemten», den bergenske «nasjonalsangen», på trompet, like ved.

– Dette er en stor dag, både for Bergen og for Norge, sier han.

SPILTE «NYSTEMTEN»: Tore Pettersen har jobbet som torghandler i 20 år. Lørdag markerte han gjenåpningen med å spille trompet på Torget.

Pettersen sier han tror pandemitiltakene nå er over for godt.

– Ja, det har jeg stor tro på. Jeg ser lyst på situasjonen. Du merker det også på folk, det er en helt annen stemning i byen nå. Så mye folk som det er i sentrum i dag har jeg ikke sett siden 17. mai, sier han.



LETTET: Prosjektansvarlig i styret i Hulen, Kjartan Tjøsvoll, er glad for at de nå kan drive som normalt igjen.

På det legendariske utestedet Hulen i Bergen var det solgt hundre billetter til lørdagens Rock Fest, der fire band sto på spillelisten.

Hulen er et studentdrevet utested og konsertsted, og er omtalt som Nord-Europas lengstlevende rockeklubb. Åpningen var 17. mai 1969.

Hulen har vært stengt i perioder under pandemien, og styremedlem Kjartan Tjøsvoll gleder seg til å komme i gang for fullt igjen med konserter.

– Med gjenåpningen er en enorm byrde fjernet fra våre skuldre. Det er en stor befrielse å slippe å forholde seg til smitteverntiltak og smittefare, sier han.

FEIRET: Maria Solberg (21), Martin Kleiven (21), Odin Vold Ingthorsson (21) og Karoline Vikebø (20) hadde tatt turen til Rock Fest på Hulen lørdag kveld.

Hulen har kapasitet til å ta imot 350 personer, men har i perioder hatt en begrensning på 40.

– Vi kan åpne helt opp nå, men vi har veldig mange nye frivillige, som må trenes opp og få erfaring. I neste uke skal vi vurdere om vi skal ta det litt gradvis, eller om vi skal åpne helt opp med en gang.