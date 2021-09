ANBEFALES SELVTEST: Elevene på Apalløkka skole i Oslo har fått selvtestsett de anbefales å ta to ganger i uken.

Foreldre og barn pålegges større smittesporingsansvar etter gjenåpningen

Lørdag var det jubel og gjenåpningsfest. Mandag kom ansvarsskiftet: Nå må mor, far og skoleelever selv ta ansvar for testing og smittesporing.

Av Silje Kathrine Sviggum og NTB

Mandag 27. september endres kravene til kommunene i den såkalte TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing og karantene).

Karan Golestani, overlege ved Avdeling for smittevern og beredskap hos Folkehelseinstituttet (FH), forklarer hva regelendringen innebærer:

– Smittekaranteneplikten er helt borte. Det er ikke lenger en plikt å gå i smittekarantene eller straffbart å ikke gjøre det. Dette er erstattet av en anbefaling om å testes om man er nærkontakt. Man har også et større ansvar enn tidligere for å selv ta kontakt med dem som kan ha blitt smittet, sier Golestani på telefon til VG.

FRA PLIKT TIL ANBEFALING: Karan Golestani, overlege hos Folkehelseinstituttet, oppklarer de nye smittevernreglene.

Fra nå av legges det opp til økt bruk av selvtesting blant annet i skolene.

I Oslo starter massetesting på alle ungdomsskoler og videregående skoler. 20.000 elever i videregående og 20.000 elever på ungdomstrinnet bes nå om å teste seg to ganger i uken ved hjelp av selvtestsett som de får med seg hjem.

Forkjølet betyr hjemmeliv

Kommunene begrenser smittesporing til uvaksinerte husstandsmedlemmer, familie og andre helt nære. Venner og bekjente som man møter mer sporadisk, men likevel kan ha smittet, får man selv ansvar for å kontakte.

– Det enkle budskapet er at man skal holde seg hjemme om man får symptomer. Voksne skal ha lav terskel for å teste seg og kan gå tilbake til jobb om man har testet negativt og føler seg bedre. Nå blir det enklere å teste seg fordi man kan hente selvtestepakker, sier Golestani.

– Hva med skolebarn og barnehagebarn?

– Har de symptomer, skal de holdes hjemme. Foreldrene kan vurdere om de vil teste barnet eller se det an, selvtester vil være tilgjengelige. Men barnet skal være i bedring og feberfri i ett døgn før det drar tilbake uavhengig om test er tatt, sier han.

Nedjustert TISK varer i første omgang i fire uker.

– Vi må se utviklingen an slik vi har gjort hele tiden, men tror at dette er en overgangsfase som gir en mer kontrollert overgang til en normal hverdag.

Frivillig å selveste

Elever som har hatt corona de siste 12 månedene eller har fått to vaksinedoser, trenger ikke bedrive selvtesting. Elever som bare har fått én vaksinedose, oppfordres derimot følge selvtestregimet.

I et brev fra Utdanningsetaten i Oslo kommune som er sendt til alle foresatte, fremgår det at det er frivillig å ta testen, og at foreldrene bestemmer om deres barn skal testes eller ikke.

Hvis en elev tester positivt hjemme, skal kontaktlæreren informeres og eleven holdes hjemme fra skolen. Utover dette trenger ikke noen på skolen å vite om at eleven testet positivt. I tillegg skal eleven ta en PCR-test ved et teststed.

Hvis noen i familien, husstanden eller «tilsvarende nære» er smittet, må eleven fortsatt i smittekarantene. Bestevenner, kjærester og overnattingsbesøkende regnes som «tilsvarende nære».

Elevene skal kun bruke selvtestene to faste dager i uken, uavhengig om andre i klassen er smittet.

Dersom en elev får coronasymptomer og derfor må testes utenom de faste testdagene, skal testen tas ved et testsenter.

Nedkortet isolasjonstid

Alle som får påvist coronasmitte, må fortsatt holde seg isolert, men kortere enn tidligere. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er nå fem døgns isolasjon tilstrekkelig for coronasmittede. For fullvaksinerte uten symptomer er isolasjonstiden forkortet til to døgn.

De nærmeste ukene tror FHI at smittespredningen vil bli mindre og stabilisere seg på et lavt nivå. Den store usikkerheten er knyttet til vinteren og kombinasjonen coronavirus, influensavirus og andre infeksjonssykdommer.

Derfor er FHIs viktigste råd å holde seg hjemme ved sykdom, understreker Golestani.

Nye regler for hjemmeisolering ved påvist covid-19 Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Personer, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er hjemmeisolerte, kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut forutsatt at de har vært feberfrie i minst 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater.

Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato.

Fullvaksinerte personer uten symptomer på luftveissykdom anbefales ikke testing. Dersom de likevel skulle teste positivt, skal de holde seg isolert i 2 døgn med tanke på eventuell symptomutvikling. Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI) Vis mer

Nakstad: – Mindre sykefravær ved selvtesting

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet, skriver i en e-post til VG at selvtestingen vil pågå frem til uke 41 i kommuner med høyt smittepress.

– Det kan nok bli endringer på dette i form av mer målrettet selvtesting hjemme på lengre sikt, skriver Nakstad.

POSITIV TIL SELVTESTING: Espen Nakstad, assisterende helsedirektøre i Helsedirektoratet.

– Hva er ditt budskap til foreldre vegrer seg for å la barna gjennomføre selvtesting to ganger i uken?

– Selvtesting med prøvepinne i fremre del av nesen er ikke spesielt ubehagelig og bidrar til å avdekke smitte blant elever. Det er frivillig å la seg teste, men erfaringene så langt viser at de fleste elevene føler seg trygge ved å teste seg og sykefraværet blant elever ser ut til å gå ned. Nå som flere over 12 år er vaksinert, ser det ut som smittekurven er avtagende slik at testing i skolene kanskje ikke blir like aktuelt lenger.

FHI anbefaler på sin side nå at bruken av massetesting fases ut og at bruken av målrettet jevnlig testing begrenses.