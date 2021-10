Unges dyre pengetabber Lena Larsen (20) ble avhengig av å tippe på fotballkamper for å bevise sin interesse overfor andre, selv om hun ikke var særlig fotballinteressert. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 10. oktober, kl. 17:17 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Unges penge­tabber: − De klarer ikke si nei til seg selv

UTSETTER: Unge tar sjeldent opp kredittkort-gjeld før de er etablerte.

Færre unge får betalingsproblemer og dyr gjeld. Likevel er det fortsatt mange som angrer på valgene de tar.

Unge under 30 år har mindre betalingsproblemer enn tidligere. Økt studietid og senere etablering fører til at inntekter og kredittaktivitet skyves lengre frem i livsløpet, viser en rapport fra Norges største inkassobyrå, Lindorff.

– Så lenge du ikke har fast inntekt så er det begrenset hvor mye du kan ta opp i kreditt. Og når studieløpet forlenges og unge får jobb på et senere tidspunkt enn tidligere så forskyver det tidspunktet for når unge normalt tar opp kreditt, sier Morten Trasti, gjeldsøkonom hos Lindorff.

Manglende impulskontroll

Luksusfellen-økonom Kvadsheim tror unge tilhører en generasjon som finner det mer naturlig å snakke om privatøkonomi.

– Vi har blitt flinkere til å vise hvor galt det kan gå, og det er blitt mer vanlig. Både gjennom Luksusfellen og gjennom sosiale medier, der det er mange som snakker om økonomi og har en lav terskel for å svare på «dumme spørsmål», sier han.

PENGENES ANSIKT: Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim har vært mange år på skjermen for å hjelpe folk ut av vanskelige økonomiske situasjoner.

Han tror likevel det kan være mange unge som sliter med impulskontrollen.

– Vær kritisk til kjøp du gjør, og gå alltid en runde med deg selv slik at du får trent opp den muskelen.

– Gå en runde rundt kvartalet, eller lukk macen i noen minutter hvis du handler på nett. Da kan det komme noen stemmer i hodet som er mer kritiske enn impulskontrollen.

Hvis problemet ditt i tillegg er at du bruker penger du ikke har, altså kreditt, så anbefaler han å sette en frivillig sperre på deg selv.

– Bare legg inn en frivillig kredittsperre. Når du da går på Elkjøp og får spørsmål om du vil opprette en nedbetalingsavtale vil det komme opp et avslag fra dem, og du blir avskåret fra fristelsen.

Tapte tusenvis på tipping: – Flaut

Lena Larsen forteller at hun har tippet på fotballkamper ganske lenge, til tross for sin manglende interesse for sporten.

Hun så på oddsen og tenkte at det var gode muligheter for å tjene penger, samtidig som hun ønsket å være mer deltagende i samtalene om fotball rundt middagsbordet med samboeren.

– Jeg hadde en samboer som var veldig fotballinteressert, og da ble jo kampene stående på TV-en. Jeg prøvde vel å bevise min interesse med å følge med på kampene, og følge med på forskjellige lag så jeg kunne bidra i samtalen med han. Så begynte han å tippe, og da begynte jeg og, sier 20-åringen.

Lena Larsen angrer på at hun ble avhengig av tipping.

Hun synes det var gøy i starten. Men så begynte hun å tape.

– Jeg tippet noen hundrelapper hver kamp, som regel.

Larsen forteller om et tilfelle der hun hadde tippet før kampen, men la til mer penger underveis etter at resultatene begynte å bli klarere og hun tenkte hun hadde større sjanse for å vinne. Ifølge henne var oddsen var over åtte, og gevinsten kunne blitt god.

– Da tippet jeg enda mer på at det laget jeg trodde skulle vinne kom til å vinne.

Men det gjorde de ikke.

– Til slutt så tapte jeg ganske mye og da fikk jeg nok. Det var veldig bittert, og etter det så tok jeg et lite oppgjør med meg selv om at jeg ikke skulle tippe så mye eller spontant. Da klarte sånn delvis å slutte, så nå er det ikke så voldsomt, sier hun.

VG har sett dokumentasjon på at Larsen brukte flere tusen kroner bare i 2020 på tippingen hun beskriver.

Valgte bil over huslån

Ole Martin Schevik Berg (23) forteller at han tok ut konfirmasjonspengene da han fylte 18 for å kjøpe en SAAB 9-5 2.0 med kraftig motor. Han brukte flere titalls tusen kroner på bilkjøring i årene som fulgte, viser dokumentasjon som VG har fått tilgang til.

– Det var jo steike dumt. Jeg sitter nå her, får ikke huslån, får ikke noe. Jeg skulle brukt dem til egenkapital.

Ole Martin Schevik Berg kjøpte en SAAB da han fylte 18 år.

Selv anslår han at han kunne hatt omtrent 200.000 kroner i egenkapital nå dersom han ikke hadde kjøpt bil.

– Jeg var 18 år og fikk tilgang på sparekontoen. Da var det jo veldig digg å bruke dem. Følte det var mye der, og følte jeg hadde en grei inntekt. Men man har ikke en god økonomi når pengene kommer fortere ut enn inn.

Nå har han en BMW 325XI. Han synes det er vanskelig å slutte å bruke penger på kjøretøy nå som han har lagt det inn som en vane.

– Er fortsatt en sløser, og kunne sikkert kjørt mindre nå og. Jeg har en forkjærlighet for gamle biler som krever mye reparasjoner. Litt samme tabbe fortsatt, ler han.

Trasti i Lindorff legger til at de også har sett en nedgang på 17 prosent når de sammenligner antall unge som har tatt opp gjeld under pandemien med tall fra tidligere.

De tror det er fordi kostnadene til de under 30 år er mer fleksible enn de som er mer etablerte.

Morten Trasti er gjeldsøkonom og analytiker hos Lindorff.

– Mange studenter kunne flytte hjem under pandemien, og tiltakene gjorde at de brukte lite penger på reising og serveringssteder sammenlignet med en normalsituasjon, sier han.

Siviløkonom Kvadsheim ser også at det unge normalt bruker penger på har vært mindre tilgjengelig gjennom pandemien.

– Unge bruker ofte penger på uteliv, reise, trening og lignende, som man ikke fikk brukt penger på i 2020. Så da er det slik at når forbruket går ned, så har de penger til overs for å betale ned gjeld, sier han.