I SKATTESTRID: Stortingets administrasjon og direktør Marianne Andreassen har en annen oppfatning av skattereglene for pendlerboliger enn det skattemyndighetene har.

Stortinget punger ut for jurister i krangel med Skatteetaten

Skatteetaten gransker Stortingets pendlerordninger. Samtidig bruker Stortinget store beløp på advokater som slår tilbake mot skattemyndighetenes lovforståelse.

Publisert: Nå nettopp

Vinner Stortingets innleide jurister frem med sin tolkning, kan en lang rekke politikere unngå store skattekrav – og Stortinget selv kan slippe unna å etterbetale arbeidsgiveravgift i millionklassen.

Juristene i advokatfirmaet Grette la i desember frem en rapport der de trakk i tvil Skatteetaten og Finansdepartementets lovtolkning om at en representant som er registrert på gutte- eller pikerommet må betale skatt av fordelen det er å motta gratis pendlerbolig. Advokatfirmaet avviste samtidig at politikerne som leier ut deler av boligen på hjemstedet må skatte av verdien av pendlerboligen.

Denne rapporten kostet Stortinget 3,75 millioner kroner.

Mer utgifter

En ny faktura VG har fått innsyn i, viser at Stortinget har brukt mer penger på advokater også etter at rapporten ble lagt frem. VG får bekreftet at det gjelder to ting:

Stortinget betalte for å få hjelp til å utforme et brev til Skatteetaten der de sier at de er uenige med etatens lovtolkning.

Advokatfirmaet har også bistått Stortinget i den pågående arbeidsgiverkontrollen Skatteetaten gjør av pendlerboligpraksisen.

Juristhjelpen kostet Stortinget 186.578 kroner i andre halvdel av desember og i januar, viser fakturaen.

Brevet ble først sendt i midten av mars. Fakturaene for februar og mars er ikke klare ennå og VG er ikke kjent med hvor store de vil bli.

– Som andre skattesubjekter i Norge, både offentlige og private, har vi i en slik situasjon behov for skatterettslig spisskompetanse. Grette har slik kompetanse, og vi har ikke egne skattejurister ansatt i Stortingets administrasjon, skriver Stortingets direktør Marianne Andreassen i en e-post til VG.



– Komplisert

Andreassenviser til at det har vært et omfattende arbeid med å gå gjennom alle skattemessige sider ved pendlerboligene etter at Skatteetaten satte i gang sin kontroll av Stortinget i desember.

– Skatteetatens kontroll gjelder kompliserte og omstridte skatterettslige problemstillinger knyttet til pendlerboligordningen for stortingspolitikere. Videre har utfallet av kontrollen omfattende økonomiske konsekvenser både bakover og fremover i tid for representantene. Det vil dessuten kunne få konsekvenser for muligheten til lik tilgang til pendlerbolig for representanter som ikke bor i Oslo-området, og dermed også for adgangen til like vilkår for å utøve vervet uansett hvor man bor i landet.

– Har tolket feil

I et brev til Skatteetaten forrige mandag, ga Stortingets administrasjon uttrykk for at de mener etaten har tolket reglene feil.

– Har dere tillit til at Skatteetaten vil komme frem til riktig konklusjon i sin kontroll?

– Vår vurdering på det nåværende tidspunkt er at vi ikke er enige med skattemyndighetene i de synspunkter som de primært har gitt uttrykk for i media når det gjelder de sentrale spørsmål i saken, svarer Andreassen.

– Det er en utfordring at vi på den ene side har fått en rapport som konkluderer med at Stortingets administrasjons skattemessige behandling av pendlerboligtilfellene i hovedsak har vært riktig, og på den annen side har uttalelser fra skattemyndighetene som gir uttrykk for det motsatte, uten at vi kan se at det utad er gitt noen utførlig rettslig begrunnelse for dette fra skattemyndighetenes side, skriver Andreassen.

La hemmelig plan

Det var i forbindelse med at advokatselskap Grette la frem sin rapport i desember, at juristene ved Statsministerens kontor (SMK) i et internt notat foreslo at politisk ledelse i regjeringen skulle kontakte Stortinget, for at Stortinget skulle ta initiativ til et utvalg som skulle se på nettopp disse skattereglene.

Bakgrunnen var blant annet at advokatene Stortinget hadde leid inn, i sin rapport argumenterte for at både Stortinget og SMK hadde oppfattet reglene riktig, mens skattemyndighetene tok feil.

Dette interne notatet, som VG avslørte tidligere i mars, har vakt oppsikt i det politiske miljøet.