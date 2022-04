SETTER ALLE KLUTER TIL: Politidirektør Benedicte Bjørnland på Nasjonalt ankomstsenter i Råde 23. mars. Hun sier politiet jobber for å sørge for sikkerheten til de ukrainske flyktningene.

Politidirektøren: Kjent med at menn oppsøker flyktningmottak

Polititoppen er bekymret for sikkerheten til sårbare flyktninger. Derfor intensiveres arbeidet for å hindre utnytting av nyankomne kvinner og barn.

Av Anne Stine Sæther

– Vi vet at i store migrasjonsstrømmer, når mange mennesker er på flukt, er flyktningene sårbare for utnytting. Det gjelder ikke bare i forhold til seksuelle overgrep, men også andre typer utnytting, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

I helgen ble det kjent at en mann i 20-årene er varetektsfengslet i Tromsø, siktet for å ha voldtatt en mindreårig ukrainsk kvinne. Mannen er siktet for voldtekt og utnyttelse av en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon. Han var fra før tiltalt for en rekke seksuallovbrudd.

Den unge kvinnen bodde på et mottak i Troms, men den anmeldte voldtekten skal ifølge politiet ha skjedd i siktedes hjem. Mannen erkjenner ikke straffskyld i saken.

Politidirektør Bjørnland sier søndag til VG at hun også er bekymret for andre typer utnytting av sårbare flyktninger.

– Vi er kjent med at det sirkulerer en del menn rundt mottak der nyankomne flyktninger oppholder seg, sier hun og fortsetter:

– Dette er ikke bare personer som kan begå seksuelle overgrep. Bekymringen dreier seg også om menneskehandel generelt. Flyktningene er i en sårbar situasjon.

Tryggere ved bosetting

Politiet har intensivert arbeidet for å oppdage og forebygge utnytting, sier politidirektøren.

Hun forteller at de har innført økt utlendingskontroll og at politiet oppsøker trafikknutepunkter hvor flyktninger oppholder seg.

– Det er viktig å sette enslige mindreårige flyktninger i kontakt med hjelpeapparatet.

INNLOSJERES: Ved Nasjonalt Ankomstsenter i Råde Kommune kommer busser med ukrainske flyktninger - pluss en god del privatbiler med ukrainske skilter.

Bjørnland sier også at det er essensielt at alle blir registrert.

– Det er gjennom registrering at flyktningene får rettigheter og kan loses videre i hjelpesystemet, sier politidirektøren, som også fremhever at det er viktig med raskt bosetting i kommuner.

Politidirektøren sier at forutsetningene for å få ukrainerne raskt inn i samfunnet er gode, og at de får rettigheter så fort de er registrert.

– Da kan de bosettes og komme seg i arbeid, og barna kan komme i gang med skole og barnehager. Det vil gjøre situasjonen for dem tryggere og redusere sårbarheten, sier politidirektøren.

Oppsøkte mottak

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har nylig fått inn to meldinger fra ukrainske flyktninger om uønskede hendelser. Den ene hendelsen skal ha skjedd på Råde.

– Det var to yngre kvinner som skal ha fått tilbud om overnatting fra menn som syntes å ha andre hensikter en rent humanitære. De opplevde det som ubehagelig, har generalsekretær Pål Nesse sagt til VG.

Utlendingsdirektoratet er klar over at flyktningmottak nå opplever uønsket oppmerksomhet, skriver NTB.

REGISTRERT: En kvinne og en liten gutt er inne i hallen på Nasjonalt mottakssenter i Råde kommune.

– UDI er kjent med at personer som ønsker å utnytte asylsøkere, kan oppsøke mottak, sier fagleder Gro Anna Persheim i Utlendingsdirektoratet.

Det er tidligere avslørt at personer som tidligere er dømt for overgrep, har vært involvert i transport av mindreårige fra Ukraina til Norge. I Ukrainas naboland er det også pågrepet personer ved grenseovergangene, som er mistenkt for forsøk på menneskehandel med sårbare flyktninger.

Følger med på bransjer

Politidirektøren mener det er viktig å følge med i såkalte «arbeidsintensive bransjer», som blant annet renhold, jordbruk og restauranter.

– Det kan være at de lokkes inn i arbeid og tilbys timelønn langt under det man skal ha. De behersker ikke språket og kan fort komme i en situasjon der de opplever å «skylde en hjelper» tjenester. Det er krevende situasjoner, sier Bjørnland.

– Det kan oppstå situasjoner hvor flyktningen i utgangspunktet tilbys hjelp. De gir kanskje fra seg ID-papirer og setter seg i en form for gjeld innledningsvis. Da er det fort gjort å være fanget i et nett der man utnyttes, sier Bjørnland.

– Hvordan kan man oppdage dette?

– Det er vanskelig å gi en oppskrift, men hvis man er i tilsvarende yrker, på samme arbeidsplass, har man potensielt en mulighet til å oppdage det og tipse. Det er ikke bare politiet som kan være en kontakt. Det er også mulig å kontakte arbeidstilsynet eller NAV.