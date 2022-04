SIKTET: To menn som jobber i en bank i Oslo er varetektsfengslet.

To bankansatte siktet for grov korrupsjon og bedrageri

Tre menn er i dag varetektsfengslet i fire uker siktet for grov korrupsjon og grovt bedrageri. To av mennene er ansatt i en bank.

Politiadvokat Jørn Johannessen Lyche i Øst politidistrikt, opplyser til VG at de siktede mennene er i 20- og 30- årsalderen.

– De siktede bankansatte skal ha gitt uriktige opplysninger om inntekts- og formuesforhold i lånesøknader de har behandlet for sin arbeidsgiver. Politiet mener dette har ført til at banken har gitt lån som den ellers ikke ville ha gitt, sier Johannessen Lyche.

Politiadvokaten opplyser at mennene også er siktet for grov korrupsjon fordi de bankansatte skal ha mottatt penger for å gjøre dette. Han ønsker ikke å kommentere korrupsjonssiktelsen utover dette.

– Politiet mener det er utbetalt lån på uriktig grunnlag for over ti millioner kroner, sier Johannessen Lyche til VG.

Jobber i bank i Oslo

To av de varetektsfengslede mennene jobber i en bank i Oslo som formidler lån.

Politiadvokaten ønsker ikke å opplyse hvilken bank de jobber og viser til at etterforskningen er i en tidlig fase.

– Den tredje siktede har ikke noe ansettelsesforhold i en bank, men har formidlet lån via sine bekjentskapskretser til privatpersoner, sier politiadvokaten.

De tre mennene ble pågrepet i en politiaksjon onsdag.

– Vi kan ikke utelukke flere pågripelser siden vi er helt i starten av en etterforskning, sier Johannessen Lyche.

De tre mennene ble varetektsfengslet av Søndre Østfold tingrett.

– To av de siktede samtykket til varetektsfengsling. Den tredje samtykket ikke til fengsling, men godtok såkalt kontorforretning, hvor dommeren behandler spørsmålet om varetektsfengsling uten av den siktede er til stede, sier politiadvokaten til VG.

– Altfor tidlig å si noe konkret

Advokat Christian Flemmen Johansen er forsvarer til en av bankmennene.

– Det er altfor tidlig å si noe konkret om hva vi mener, utover at vi skal møte i avhør, og i forlengelse av det forhåpentligvis få oppklart saken på en grei og ryddig måte, sier Flemmen Johansen til VG.

Han forteller at hans klient tar siktelsen med fatning og at han er klar for å svare på spørsmålene som måtte bli stilt.

– Det er viktig for meg å understreke at selv om han er pågrepet er han ikke skyldig i noe. Vi ser nå fram til å få oppklart min klients rolle slik at han kan sjekkes ut av saken, sier Flemmen Johansen.

Advokat Inam Gaus Ali representerer den andre bankansatte. Han ønsker ikke å kommentere saken nå. Usama Ahmad er forsvarer til den tredje mannen, og ønsker ikke å kommentere saken.