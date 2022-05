Redningsmannskaper i området ved fjellet Grytetippen.

Stor redningsaksjon på Senja - gjort funn av sekk

Redningsmannskaper har funnet en sekk i området hvor det ble meldt at en person skal ha falt fra fjellet Grytetippen på Senja.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det bekrefter operasjonsleder Rune Nilsen til VG.

Torsdag ettermiddag ble det iverksatt en stor redningsaksjon på Senja i Troms, etter melding om at en person skal ha falt fra fjellet Grytetippen.

Både luftambulanse, redningshelikopter og politihelikopter deltar i aksjonen. Også mannskaper fra Røde Kors er utkalt.

– Er det gjenstander i sekken som kan bidra til å identifisere eieren?

– Vi har kontroll på sekken, men ønsker ikke å gå ut med flere detaljer, sier operasjonslederen.

Politiets innsatsleder Frode Lahelle sier til NRK at det var et turfølge som meldte fra om at de så en mann falle. De hadde gått deler av turen sammen, men han var ikke en del av følget.

Det er en krevende redningsaksjon på grunn av det svært bratte terrenget. Alpine redningsgrupper hjelper til med å sikre redningsmannskapene, opplyser Nilsen.

– Vi må ty til ekstraordinære tiltak, som er tidkrevende. Vi må gjøre ting ordentlig og trygt, sier han.

Fraktet opp på fjellet

Troms politidistrikt meldte om hendelsen klokken 14.23 torsdag.

VG har snakket med mannskap fra Røde Kors som er på stedet, som beskriver værforholdene som fine.

– Vi skal bli fraktet opp på fjellet og starte et søk i området. På nåværende tidspunkt kan jeg ikke si noe mer om søket, vi må se an terrenget, sier operativ leder i Finnsnes og omegn Røde Kors, Asbjørn Skjellstad til VG.

Grytetippen er et populært turmål og er 885 meter høyt.