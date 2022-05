IKKE RING MEG: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ber Sp-representantene på Stortinget om å skaffe seg selektiv telefonskrekk – for PR-rådgiveres anrop.

Kommunikasjons-boss slakter Vedums PR-nekt: − Helt absurd

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum forbyr sine stortingsrepresentanter å snakke med ansatte i PR-bransjen. Da burde han støtte et lobbyregister, svarer bransjesjefen.

Av Runa Fjellanger

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Vedum har gitt beskjed til sine 28 stortingsrepresentanter om å ikke ta telefonen hvis det ringer fra et PR-byrå. Til nøds kan de ta telefonen og si ifra om at de ikke vil snakke med PR-rådgivere. Det skriver Klassekampen tirsdag.

Målet er å svekke markedsverdien og makten til PR-bransjen.

Men det er en særs dårlig regel, mener Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

– Den er helt absurd. Det er veldig spesielt å nekte noen å snakke med folk fra én bransje. Det hører ikke hjemme i et land som Norge. Det er et spill for galleriet, og kommer til å ha særdeles lite effekt, sier hun til VG.

UNORSK: Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, mener at det ikke hører hjemme i et land som Norge å innføre telefon-nekt for PR-rådgivere.

Manus mener nemlig at det stort sett ikke er PR-rådgiverne som selv ringer politikere på vegne av kunder. De jobber heller med prosessen bak, for eksempel med å kartlegge hvilke politikere som er opptatte av en sak, formulere budskap og forklare de politiske prosessene, sier hun.

– Alt som er den lukkede delen av prosessen vil fortsatt kunne skje.

I Manus’ forening er rundt 4300 kommunikasjonsarbeidere i både privat og offentlig sektor medlem. Også de utskjelte PR-rådgiverne – men de utgjør kun omtrent tre prosent av medlemsmassen.

Vedum: – Sterke ord

Sp-leder Vedum synes ikke han har laget en «absurd» regel.

– Det er sterke ord. Jeg synes det er en god regel at folkevalgte skal snakke med folk, og at man ikke skal være avhengige av penger for å få snakke med dem.

– Det er ikke vits å bruke PR-byrå. Ta en telefon til en folkevalgt, det er helt gratis.

Men han erkjenner at det ikke er mulig å vite om de som ringer bruker et PR-byrå, men sier at telefon-nekten er et klart signal.

– Det er mye bra og hyggelige folk i PR-bransjen, mye folk jeg kjenner som er dyktige folk. Men jeg takker nei, så blir det over tid mindre attraktivt å bruke byråer, sier Vedum.

NÅR DET RINGER I TELEFONEN: «Hallo!», «Hallo!», «Det er fra PR-bransjen», «Ha det bra». Slik vil Vedum at samtalene mellom hans stortingsrepresentanter og PR-rådgivere skal foregå. Her er Vedum i en litt lenger telefonsamtale under regjeringsforhandlingene på Hurdal i fjor høst.

– Ekstremt viktig

I stedet for telefonforbud vil Manus ha på plass et lobbyregister i Norge.

– Lobbyregister er en veldig god ting, og vi burde definitivt hatt det i Norge, sier hun.

I dag må offentligheten leve uten kunnskap om hvem som besøker og kontakter stortingspolitikere med mål om å påvirke politiske beslutninger. Og flertallet på Stortinget har stemt ned forslag om lobbyregister igjen og igjen.

– Det å drive med påvirkningsarbeid er legitimt og nødvendig for demokratiet, men det er ingen grunn til at ikke offentligheten skal få vite mer om hvem som snakker med hvem. Det er ekstremt viktig for å bevare tilliten til politikere og i samfunnet at det er åpenhet om prosesser og maktforhold, sier Manus.

– Oslo-basert tilnærming

Vedum mener at et lobbyregister kan bli et register over hvem som går ut og inn av Stortinget – og at det ikke løser noen av utfordringene.

– Det er en veldig Oslo-basert tilnærming, men det meste av møter skjer ikke på Stortinget for en stortingsrepresentant. Enhver stortingsrepresentant som gjør jobben sin reiser mye rundt, sier han og fortsetter:

– Reelt sett måtte man registrert alle telefoner, meldinger og møter også utenfor huset. Eller hvis du er på næringslivskonferanse, og snakker med noen. Jeg tror man lurer seg selv ved å opprette et byråkrati som egentlig ikke dekker det reelle bildet, bare de som er innom Stortinget.

GULLREKKA: Disse eks-topp-politikerne jobber alle som lobbyister eller PR-rådgivere. De har også alle muligheten til å få et eksklusivt adgangskort til Stortinget, som tidligere medlemmer av nasjonalforsamlingen.

Peker på lobbyistene

VG har de siste ukene skrevet om at tidligere stortingsrepresentanter har fri og evig tilgang til nasjonalforsamlingen – også de som jobber som lobbyister. Minst 50 eks-representanter som jobber med politisk påvirkning har dette gullkortet – og ordningen kan nå bli fjernet eller endret.

Manus mener at politikere som Vedum ikke bør se skogen for bare PR-byråer: Den største makten og de største pengene ligger hos de store virksomhetene og organisasjonene som har tett kontakt med politikere, sier hun.

– Det har blitt en kampsak å få mindre kontakt mellom PR-rådgivere og politikere, mens den reelle påvirkningskraften og de som virkelig har makt er de store organisasjonene og virksomhetene. De har egne folk og bruker ikke PR-byråer.

Vedums kritikk er i hovedsak rettet mot PR-bransjen – ikke mot lobbyister i store organisasjoner og bedrifter som jobber med å påvirke politikere. Organisasjoner med åpne interesser er bra og en del av det organiserte Norge, sier han.

– I grunn ligger et ønske om at penger i mindre grad skal styre norsk politikk, og at vi ikke skal gå i amerikansk retning der en enorm bransje jobber med PR og lobby. Jeg ønsker at folkestyre, ikke penger, skal avgjøre.

– Er det ikke de med mest penger som får påvirket mest der og? Som dagligvarebransjen eller oljeindustrien?

– Det er utrolig viktig at vi er bevisst på. Jeg har møter med bredden av norske selskaper, fra Equinor til den lokale puben i Trysil.

CALL ON ME: Men ikke hvis du jobber i et PR-byrå, er beskjeden fra Vedum. Også her i en telefonsamtale på Hurdal i oktober.

– Lite tillitvekkende

Venstre har gang på gang foreslått lobbyregister på Stortinget – og gang på gang tapt saken. Nylig foreslo partiet at en utredning av mulige modeller for et lobbyregister for Stortinget og regjeringsapparatet.

Dette ble stemt ned av flertallet i presidentskapet, Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som også har flertall i Stortinget.

Manus mener det er spesielt at Venstre ikke fikk støtte fra Vedums parti – og at presidentskapet i sitt vedtak omtaler forslaget om utredning som «innføring av lobbyregister».

– Hvis man er så mot at prosesser skal skje i lukkede rom som Vedum er, da må man også se på et lobbyregister. Det minste man kan forvente er at de utreder hvordan det kan se ut i praksis.

I vedtaket peker presidentskapet også på at «registreringsplikten lett vil kunne omgås ved at møtevirksomhet flyttes ut av Stortinget og inn på andre arenaer».

– Det er veldig lite tillitvekkende, sier Manus og fortsetter:

– Når politikerne står overfor en tillitskrise med alle sakene som har kommet, er det veldig rart at de ikke selv forstår signaleffekten av å være negative til selv det å utrede et lobbyregister.