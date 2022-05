MEGLER: Riksmegler Mats Ruland prøvde å se om partene kan komme til en enighet natt til tirsdag. Hvis ikke skulle det bli streik, men partene sitter nå på overtid.

Kan bli storstreik tirsdag: Megling på overtid

BERGEN/OSLO (VG) Partene i offentlig sektor ble ikke enige ved midnatt. Meglingen i oppgjørene for stat og kommune fortsetter på overtid i morgentimene tirsdag.

Det bekrefter Riksmeklerens kontor til VG.

Ved 08-tiden tirsdag morgen var meglingen fortsatt i gang, åtte timer på overtid.

Riksmekler Mats Ruland betegner meglingen som vanskelig.

– Det er en del punkter vi ikke har klart å finne løsning på ennå, sier han til NRK.

Både riksmegler Mats Wilhelm Ruland, som er ansvarlig for statsoppgjøret, og Torkjel Nesheim, som håndterer kommuneoppgjøret, sier tirsdag morgen at det er framdrift i meklingene.

– Vi holder på og jobber sakte, men sikkert fremover. Hvor lenge vi skal holde på, er for tidlig å si, sier Nesheim til TV2.

Ruland sier han håper å være ferdig før kvelden.

– Her megles det fortsatt, sier kommunikasjonsleder Lars Kolltveit i Forskerforbundet til VG tirsdag morgen.

Og det kan ta tid.

– Vi holder på til vi er ferdige, om det er 2 i natt eller 14 i morgen, sa riksmegler Mats Wilhelm Ruland til FriFagbevegelse tidligere.

Rundt 500.000 ansatte i offentlig sektor omfattes av de ulike oppgjørene.

Barnehager, skoler og tjenester over hele landet blir rammet hvis det blir kommunestreik. Totalt er rundt 12.000 ansatte klare til å legge ned arbeidet tirsdag, ifølge NTB.

Frontfaget er oppgjøret til delen av norsk næringsliv som er konkurranseutsatt. De forhandler først, og legger sterke føringer for de andre oppgjørene. Her endte oppgjøret i år med en gjennomsnittlig lønnsøkning på 3,7 prosent, skriver NTB.

KLAR FOR STREIK: Bente Myrtveit er leder for Utdanningsforbundet – og lokal streikeleder i en eventuell UNIO-streik i Bergen kommune fra tirsdag.

– Klare for å streike

Unio Kommune og arbeidsgiversiden i KS (Kommunesektorens interesseorganisasjon) kan fortsatt finne en løsning på årets lønnsoppgjør. Men blir ikke partene enige innen midnatt eller på overtid inn i tirsdag 24. mai, er streiken et faktum.

– Vi er veldig klare for å streike. Streikeviljen er særdeles god. Det viktigste vi eventuelt streiker for er en lønnsvekst som er større enn den frontfagene fikk, sier Bente Myrtveit til VG.

Hun er egentlig lærer og lektor. Nå er hun streikeleder også for andre yrkesgrupper i hovedsammenslutningen UNIO i kommunesektoren – som barnehagelærere, fysioterapeuter og sykepleiere.

Info Disse meglingene pågår i offentlig sektor Siste fase i lønnsoppgjørene i offentlig sektor, den tvungne meglingen, startet lørdag 21. mai. Fristen for å komme til enighet går ut ved midnatt natt til tirsdag 24. mai.

Det skal megles i tolv ulike oppgjør. Det kan bli brudd i ett av dem, ingen av dem, noen eller alle. Ved brudd er det formelt konflikt, og arbeidstagerne går ut i streik.

Rundt 500.000 ansatte i offentlig sektor omfattes av de ulike oppgjørene. Det er i første uttak varslet at til sammen over 15.000 arbeidstagere går ut i streik hvis meglingene ikke fører fram. Tallet kan bli betydelig lavere hvis en eller flere av meglingene ender med enighet.

Hovedoppgjørene i tariffområdene i offentlig sektor – statsoppgjøret, kommuneoppgjøret og tariffoppgjøret i Oslo kommune – gikk til megling 2. mai etter at arbeidstagerorganisasjonene brøt forhandlingene tidligere i vår.

Arbeidsgivernes forhandlere – staten, KS og Oslo kommune – møter i meglingene.

Fra arbeidstagersiden er det representanter for hovedorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne som møter på vegne av en rekke underliggende forbund.

Riksmekleren har seks meglere i sving – to i hver megling – på tre forskjellige steder i Oslo sentrum. Kilder: Riksmekleren, LO, Unio, YS, Akademikerne (NTB) Vis mer

Før fristen i kommuneoppgjøret går ut, jobbes det stadig mer intenst i meglingen mellom KS og flere av arbeidstagerorganisasjonene i kommunene. Partene har frist på seg til midnatt natt til tirsdag til å komme til enighet i årets hovedoppgjør.

Men de vil erfaringsmessig fortsette dialogen så lenge de har noe å snakke om – også eventuelt lenge etter at fristen er utløpt.

Rundt 10.000 arbeidstagere er omfattet av det første streikevarselet i kommuneoppgjøret. Rundt 356.000 medlemmer i LO, Unio, Akademikerne og YS er omfattet av avtalene det forhandles om.

Ved Gimle oppveksttun skole i Bergen, er 40 medlemmer i Utdanningsforbundet plukket ut til å streike.

– Man må skjønne hvor alvorlig rekrutteringsutfordringene er i kommunene, og at vi fortjener lønnsutvikling på lik linje med andre grupper i landet, sier Bente Myrtveit i forbundet.

Storstreik

LO har varslet at nesten 11.000 medlemmer over hele landet kan tas ut i streik fra tirsdag morgen.

I tillegg kan YS, Akademikerne og Unio ta ut over 3000 medlemmer, inkludert følgende steder:

I Bergen kommune vil Unio ta ut 528 ansatte ansatt i skole, sykehjem og en rekke andre tjenester.

Oslo politidistrikt, Vest politidistrikt, Trøndelag politidistrikt, Sør-Vest politidistrikt, Kripos og Politidirektoratet kan rammes.

Departementene og Universitetene i Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø kan få ansatte tatt ut i streik.

I tillegg har det blitt varslet at folk kan bli tatt ut i streik i blant annet Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Skatteetaten, Forsvarets forskningsinstitutt, Arbeidstilsynet, Utdanningsdirektoratet, Tolletaten og Meteorologisk institutt.

Info Nesten 16.000 kan bli tatt ut i streik – se oversikten Samlet første streikeuttak (plassfratredelse) fra hovedorganisasjonene i kommuneoppgjøret og tariffoppgjøret i Oslo kommune. Totalt antall medlemmer omfattet av oppgjørene i parentes (plassoppsigelse): Kommuneoppgjøret: LO: 8973 (193.248)

YS: 430 (ca. 32.000)

Akademikerne: Avventer utviklingen i meglingen før streikevarsel (26.426)

Unio: 528 (ca. 137.000)

Totalt: 9.931 (ca. 388.674) Tariffoppgjøret i Oslo kommune: LO: 1406 (18.388)

YS: 51 (ca. 1.300)

Akademikerne: 147 (4.003)

Unio: 82 (ca. 13.300)

Totalt: 1686 (ca. 36.991) (Kilder: Riksmekleren, LO, Unio, YS, Akademikerne og NTB) Vis mer

Myrtveit mener den kraftige streikeviljen kan forklares det som skjedde under streiken i fjor.

Da grep regjeringen og daværende arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) inn med tvungen lønnsnemnd etter litt over en uke med streik. Årsaken var fare for brann i et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad.

– Er målet å markere at frontfagsmodellen – der industriarbeidernes lønn er normdannende for andre yrkesgrupper – ikke er «Bibelen» lenger?

– Nei. Vi har merket oss at noen har forsøkt å gi inntrykk av at vi er mot frontfagsmodellen. Men det er ikke tilfelle. Denne modellen tar også høyde for å gå utover rammen for yrkesgrupper som er blitt hengende etter lønnsmessig. Det er tilfellet ved dette hovedoppgjøret, svarer Myrtveit.

FORBRENNING: En ovn i funksjon på søppelforbrenningsanlegget Frevar i Fredrikstad. Anlegget kom i fokus da regjeringen innførte tvungen lønnsnemnd under fjorårets streik.

Streikesamlinger

501 arbeidstagere i Bergen kommune og 27 i Vestland fylkeskommune blir tatt ut i UNIO-området – i tilfelle streik fra tirsdag morgen.

Klokken 10 er det planlagt eventuell streikesamling på et hotell i sentrum. Klokken 18 er det tillyst streikemarkering på Festplassen. Neste streikeuttak er i tilfelle streik ventet offentliggjort allerede i løpet av tirsdag.

– Hvorfor er Bergen første kommune som blir tatt ut i en streik?

– Det er vel fordi vi er den største kommunen ettersom Oslo kommune forhandler separat som eget forhandlingsområde, svarer Myrtveit.

Satser på støtte blant folk

Hun representerer altså både barnehagelærere, sykepleiere og lærere – tre yrkesgrupper som spesielt under pandemien har blitt løftet frem for sin innsats i smittefarlige og vesentlige samfunnsfunksjoner.

Nå er det på tide at dette blir verdsatt med noe mer enn fine ord, mener Myrtveit og hennes kolleger i kommunene.

– Du er ikke redd for at spesielt lærere blir sett på som stadig streikekåte?

– Nei, nå blir dette eventuelt en streik som omfatter flere yrkesgrupper i kommunene. Vi vil i tilfelle konflikt også streike for hele offentlig sektor. Så kan det godt hende at folk ser på lærere som ekstra streikekåte, men før streiken i fjor hadde vi ikke streiket siden 2014, svarer streikelederen.

Hun husker den streiken som arbeidskrevende – men preget av en enorm streikevilje og stor støtte fra opinionen.

Slik vil nok også en ny streik bli, tror Myrtveit.