POLITIMESTER: Beate Gangås overtok jobben til Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt i 2019. Hun har beklaget for følgene saken har fått for deres tidligere medarbeider.

Politimester ber om ekstern gjennomgang av Sjøvold-varsel

Etter å ha fått spørsmål fra VG om hvordan varslingssaken ble håndtert, ber politimester Beate Gangås nå om at Politidirektoratet gjennomgår Oslo-politiets håndtering av saken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lørdag avslørte VG hvordan Hans Sverre Sjøvolds våpeninnlevering ble starten på en konflikt ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt.

En tidligere ansatt har fortalt Spesialenheten for politisaker at han ble utsatt for trusler og press da han nektet å ta imot Sjøvolds våpen. Sjøvold var på denne tiden politimester i Oslo.

Den politiansatte forsøkte allerede i 2015 og 2016 å varsle sine ledere om det han mente var en våpeninnlevering i strid med regelverket. Han sendte blant annet tre e-poster til øverste leder for våpenforvaltningen.

Men ingenting skjedde før VG i 2019 avslørte at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde oppbevart skytevåpen ulovlig gjennom flere år.

Først i mai 2020 – over fire år etter at mannen først varslet sine ledere – opprettet Oslo politidistrikt en varslersak.

Gangås: Vil kontakte Politidirektoratet

VG ba forrige uke om svar fra politimester Beate Gangås på hvordan politidistriktet hadde håndtert varselet etter at det ble opprettet en varslingssak i 2020.

Gangås ønsket ikke stille til intervju, men skrev via sin kommunikasjonsavdeling:

– Jeg er opptatt av at vi har gode varslingsrutiner, og at alle varsler blir tatt på alvor og behandles etter fastsatte retningslinjer.

VG har stilt politimesteren flere spørsmål om hvordan de gode varslingsrutinene ble fulgt opp:

Hvem ledet granskingen?

Var det en intern eller ekstern gransking?

Hvem snakket granskerne med?

Fikk saken personalmessige konsekvenser for ansatte?

Politimesteren erkjenner nå at granskingen ikke var god nok:

– Det er læringspunkter i denne saken for Oslo politidistrikt, skriver Gangås i en e-post.

– Jeg vil nå ta kontakt med Politidirektoratet og be om at de tar en gjennomgang av vår håndtering av varslingssaken.

Ble aldri gransket

Politimesteren opplyser at saken fra våpenkontoret ble behandlet som en varslingssak fra 28. mai i 2020. Det ble holdt to møter i vurderingsgruppen for varslingssaker i juni.

– Gruppen utformet i tråd med rutinen en vurdering og anbefaling, som ble sendt politimester, visepolitimester og HR-direktør, skriver Gangås.

– I Oslo politidistrikt mottar politimester og HR-direktør vurdering og anbefaling til orientering, mens det er innarbeidet praksis at visepolitimester følger opp og beslutter videre saksgang.

Denne sommeren skrev visepolitimester Sveinung Sponheim et hemmeligstemplet brev til varsleren. Her kom han med flere innrømmelser på vegne av politidistriktet. Sponheim gikk av med pensjon like etter.

– Grunnet ferieavvikling og skifte av visepolitimester, ble saken først håndtert etter sommerferien 2020, og den ble da fulgt opp i personalsporet videre. Behandlingen i personalsporet resulterte i sluttavtalen som VG har fått innsyn i, skriver Beate Gangås.

– Er det utarbeidet en granskningsrapport?

– Utover Spesialenhetens påtalevedtak og innholdet i dette er det ikke utarbeidet rapport, skriver politimesteren.

ADVOKAT: Per J. Zimmer i Vaag & Zimmer advokatfirma har bistått varsleren.

Varsler er 100 prosent ufør

Politimesteren svarer ikke på om saken fikk personalmessige konsekvenser for noen andre enn mannen som varslet. På spørsmål om hvilke endringer de har gjort etter saken, svarer Beate Gangås:

– Politietaten har én felles varslingsrutine. Denne har blitt kontinuerlig forbedret. I tillegg har Oslo politidistrikt utarbeidet en egen prosessbeskrivelse med utgangspunkt i fellesrutinen.

Hun skriver at Sjøvold-saken har vist at det er behov for ytterligere forsterkning og bevissthet i behandlingen av varslersaker.

– Jeg ser at varslingssaken burde vært fulgt opp i henhold til varslingsrutinen etter sommeren, i tillegg til oppfølgingen i personalsporet, skriver Gangås.

Mannen som varslet om våpeninnleveringen er i dag 100 prosent ufør.

Varslerens advokat, Per Zimmer, sier at saken har vært en enorm belastning for hans klient:

– Min klient tar til etterretning at politidistriktet omsider ga han varslerstatus, ga han en unnskyldning for behandlingen han ble utsatt for og en bekreftelse på at han på alle måter opptrådte korrekt i den meget utfordrende situasjonen han befant seg i.