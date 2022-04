KRITISERER PRAKSIS: Bjørn T. Grydeland har vært på toppen av norsk embetsverk i tre tiår. Torsdag vitnet han i Oslo tingrett.

Tidligere toppdiplomat i retten: − Jeg ble oppbrakt, og veldig lei meg

Tidligere toppdiplomat Bjørn Grydeland hudflettet norsk klareringspraksis da han vitnet i Oslo tingrett torsdag. Han reagerer på hvordan en kollega mistet sikkerhetsklareringen.

Av Frank Haugsbø

Grydeland vitnet i saken diplomaten Olav Myklebust har reist mot staten etter at han ble fratatt sikkerhetsklarering og ambassadørjobb i Polen fordi han ble kjæreste med en thailandsk kvinne.

Myklebust krever over 4,3 millioner kroner i erstatning for økonomisk tap han hevder å ha lidt etter at han ble kalt hjem til Oslo i mai 2020.

Staten bestrider erstatningsansvar, og hevder at kravet uansett er altfor høyt.

Grydeland sa han ble opprørt da han leste i VG at Myklebust hadde mistet sikkerhetsgodkjenningen og blitt beordret hjem fra ambassadørjobben i Warszawa.

– Jeg ble oppbrakt, og veldig lei meg da jeg hørte om det, sa Grydeland.

MISTET KLARERING: Olav Myklebust (54) har saksøkt staten ved Justis- og beredskapsdepartementet etter at han måtte forlate ambassadørjobben i Polen i mai 2020. Til høyre advokat Arild Jebens i Norges Juristforbund, som representerer Myklebust.

Det siste året har det fra flere hold blitt reist sterk kritikk mot måten klareringsregelverket blir praktisert i Norge.

I et intervju med VG i fjor kritiserte tidligere ambassadør Kim Traavik måten sikkerhetsloven blir praktisert på. Traavik ledet utvalget som skrev forslaget til ny sikkerhetslov, og han advarte mot at folk fratas sikkerhetsklarering på sviktende grunnlag.

Også Traavik vitnet i retten torsdag.

– Jeg husker reaksjonen min. Det var først vantro. Og så må jeg si, oppbrakthet. Det var nettopp fordi jeg kjenner Olav som fagperson og som individ. Tanken på at det ble reist tvil, og så sterk tvil at man tilbakekalte hans klarering etter nesten 30 års plettfri vandel og tjeneste, det forekom meg helt fantastisk.

ADVARTE: Tidligere toppdiplomat Kim Traavik mener det kan være grunn til å vurdere styrket kontroll med praksis i klareringssaker.

I sin forklaring tok direktøren i Sivil klareringsmyndighet (SKM), Gudmund Gjølstad, til motmæle mot kritikken.

– Jeg forstår at dette er emosjonelt for mange, og jeg forstår at det er inngripende for de som blir berørt direkte. Jeg skjønner også at det får konsekvenser for de virksomhetene som blir berørt av negative avgjørelser.

Gjølstad sa at han samtidig ikke opplever at det å stille krav til sikkerhet er et problem.

– Jeg opplever at det er en nødvendighet. Så er man avhengig av å etablere de riktige tersklene og riktige nivåer på hva man kan akseptere av risiko og ikke. Det er noe som ikke påligger SKM å gjøre alene. Det må skje i et fellesskap med andre organisasjoner.

VITNET: Gudmund Gjølstad er direktør i Sivil Klareringsmyndighet (SKM). Torsdag vitnet han i Oslo tingrett i saken Olav Myklebust har reist mot staten.

Flere kritikere har hevdet at sikkermyndighetene behandler noen klareringssaker på en skjematisk måte, uten å foreta en helhetlig og individuell vurdering.

Gjølstad avviste dette.

– Det er uheldig at det formidles en antagelse om skjematisk tilnærming og skjematisk saksbehandling, ut fra noen premisser jeg ikke kjenner meg igjen i, sa Gjølstad, som pekte på at de aller fleste får en positiv avgjørelse på klareringssøknaden.

– Det er et svært lavt antall som får en negativ avgjørelse. Dette viser at det ikke er skjematisk, det er individuelle vurderinger. Og det er nærstående fra de fleste land i verden til mennesker som går rundt med en klarering i dag.

Bjørn Grydeland har jobbet 40 år i norsk forvaltning og innehatt en rekke toppstillinger i norsk utenrikstjeneste.

KJÆRESTER: Olav Myklebust (54) og hans thailandske kjæreste Chuleeporn Thuksapun (42). Bildet er tatt nær hennes hjemby Kantharalak, nordøst i Thailand.

Han har jobbet både i Justisdepartementet og Finansdepartementet, og tjenestegjort femten år ved Statsministerens kontor. Han har vært ambassadør til EU i Brüssel og ambassadør til Italia, utenriksråd i UD i fire år og innehatt stillingen som president i EFTAS overvåkingsorgan ESA.

Grydeland forklarte i Oslo tingrett torsdag at han ble kjent med Myklebust da Myklebust jobbet i rettsavdelingen i UD.

Ifølge Grydeland hadde daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre, som i dag er statsminister, hundre prosent tillit til Olav Myklebust, som var sentral i forhandlingene med Russland om delelinjen i Barentshavet.

– Det gikk på kvaliteten på arbeidet som ble utført og den skikkethet som Olav hadde. Jeg sier det fordi det setter dagens rettssak i perspektiv, sa Grydeland, som omtalte rettsavdelingen som en «eliteavdeling» i UD, på linje med lovavdelingen i Justisdepartementet og skattelovavdelingen i Finansdepartementet.

BLE HJEMKALT: Olav Myklebust (54) er utdannet jurist og har jobbet i Utenriksdepartementet i nesten 30 år. Han har stevnet staten, med støtte fra Norges Juristforbund.

I fjor høst varslet justisminister Emilie Enger Mehl at regjeringen ville foreta en gjennomgang av praksisen i klareringssaker.

– Hadde jeg sittet som leder for en institusjon som ble opprettet i 2018, og etter to års praksis opplever at en ny regjering kommer og sier at du må ettergå praksisen som den institusjonen gjør, så ville jeg som leder følt at jeg hadde blitt plassert i skammekroken. Det burde lede til noen refleksjoner, sa Bjørn Grydeland.

Gjølstad sier til VG at han ikke ønsker å kommentere denne uttalelsen, men i sin forklaring sa han at SKM setter pris på enhver gjennomgang.

Grydeland mente kritikken om manglende beredskap og forebygging av terror som kom etter terroraksjonene 22. juli, og Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014, påvirket praktiseringen av klareringssaker.

– Atmosfæren var slik at man måtte være sikker på at man ikke kom i en situasjon der man på nytt ble kritisert, sa han.

Grydeland understreket at tilbakekall av sikkerhetsklarering alltid vil hefte ved personen det gjelder.

– Folk vil tenke, «hva i all verden er i veien med den personen»? En rettsleder i UD som får klareringen sin inndratt. Han får sin karriere ødelagt. Både i Polen og i Norge.

Grydeland sa at han kjenner flere som har mistet klareringen fordi de har inngått et forhold til personer fra andre land.

– Jeg har så mange eksempler. Både Nato-land som Italia og USA, og andre land som Mexico. Problemer med å etterspore informasjon gjør at man i noen tilfeller for sikkerhets skyld trekker tilbake sikkerhetsklareringen.

Ifølge Grydeland har praktiseringen av regelverket ført til at flere har sluttet i utenrikstjenesten.

– Det er ansatte som har utenlandsk ektefelle eller samboer og som er blitt nektet reklarering. De orker ikke mer, og de slutter. Det betyr at utenrikstjenesten har mistet dyktige personer som helt sikkert ville ha gjort en kjempejobb for Norge.