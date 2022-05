LIVET SMILER: Seieren i tingretten kan bety at Sofia (5) til slutt får pasientskadeerstatningen mamma Irene (34) mener hun har krav på.

Foreldrene til Sofia (5) vant i retten: − Helt utrolig

STRØMMEN (VG) I fem år har foreldrene til Sofia vært overbevist om at noe gikk galt under datterens fødsel. Forrige uke fikk de rettslig medhold, men kampen er ikke over ennå.

Torsdag forrige uke vant Jesper og Irene Risan Borgås et viktig juridisk slag i kampen for Sofia.

Tingretten ga dem medhold i at femåringens pasientskadeerstatningssak skal gjenopptas.

– Det er helt utrolig, sier Jesper (35).

– Det turte vi nesten ikke håpe på, at vi skulle få full seier. Det er en stor lettelse å bli trodd.

Sofia ble født med store skader etter en vanskelig natt på Ullevål sykehus i januar 2017.

Foreldrene mente den medisinske oppfølgingen under fødselen sviktet, men fikk avslag hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE), den statlige etaten med ansvar for klager på feilbehandling i norsk helsetjeneste.

Info Norsk pasientskadeerstatning (NPE) NPE ble opprettet i 1988 som en midlertidig ordning, men eksisterer fortsatt i dag.

Hovedoppgaven er å behandle klager på pasientbehandling i norsk helsevesen, offentlig og privat.

Under saksbehandlingen får sakkyndige leger med spesiell kompetanse i oppdrag å vurdere hvorvidt klagerens behandling har vært i tråd med god medisinsk praksis.

For å ha rett til erstatning må skaden som hovedregel skyldes behandlingssvikt. Det er ikke et krav at noen kan lastes for en behandlingssvikt.

NPE mottar i underkant av 6000 klager årlig. De fleste av disse avslås. I perioden 2015–2020 var medholdsandelen på rundt 30 prosent årlig. Kilde: NPE, Den Norske Legeforeningens Tidsskrift Vis mer

I fjor begjærte familien saken gjenopptatt etter å ha innhentet nye vurderinger fra to uavhengige sakkyndige leger.

NPE avslo søknaden. Ifølge NPE forelå det ingen nye og vesentlige opplysninger – kriteriet for å gjenoppta en sak etter at klagefristen utløper.

Tingretten er uenig:

«Samlet sett har retten kommet til at det foreligger nye vesentlige opplysninger i saken», står det i dommen.

Disse opplysningene ville – hvis de hadde vært kjent på daværende tidspunkt – sannsynligvis ført til en annen avgjørelse i den opprinnelige søknaden om pasientskadeerstatning, ifølge tingretten.

LÆRER SITT EGET SPRÅK: Sofia kan ikke snakke, men skjermen registrerer blikket hennes slik at hun kan kommunisere med omverdenen. – Gustav! sier stemmen fra maskinen når Sofia vil rope på lillebroren.

Dommen konkluderer også med at Sofias skader «mest sannsynlig» ville vært redusert hvis hun hadde blitt tatt ut av morens mage tidligere og fått tettere oppfølging etter fødselen.

– Vi har hatt en dårlig magefølelse i fem år, og nå har vi fått bekreftet at den var reell, sier Jesper.

– Så nå tror vi det går veien. Men vi har is i magen.

Dommen utløser nemlig ingen erstatning. Tingretten har kun tatt stilling til hvorvidt saken skal gjenopptas.

Ankefristen på fire uker utgår 21. mai. Det er Helse- og omsorgsdepartementet, ikke NPE, som møter i retten og som bestemmer om dommen skal påankes.

VG har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, som ikke ønsker å kommentere saken annet enn at de «nylig har mottatt dommen og vil ta den opp til vurdering».

Kan bli viktig for andre erstatningssaker

Dersom dommen blir stående – og NPE kommer til at vilkårene for erstatning er oppfylt, vil Sofia ha rett på mange millioner kroner i erstatning.

– Dette er en utrolig viktig avgjørelse for Sofia, sier familiens advokat, Thomas Roander, leder av advokatfirmaet Roander & co., som spesialiserer seg på pasientskader.

– Sofia er en av de svakeste av de svake i vårt samfunn. Det at hun har tilgang på å kjøpe seg tjenester har vesentlig betydning for henne, og familien også, sier advokaten til VG på telefon.

Dommen er gjennomarbeidet og drøfter erstatningsvilkårene grundig, mener han.

– Selv om dommen ikke er bindende for NPE, er den sterkt førende.

PÅ JOBB: Advokat Thomas Roander, som tidligere har jobbet i NPE, understreker at pasientskadeerstatningssystemet i Norge i utgangspunktet er et godt system. – Men som andre, store systemer, svikter det på enkelte områder. For dem som ikke får det de har krav på, får det veldig store konsekvenser, sier advokaten til VG på telefon torsdag. Bildet er tatt i 2013.

Dommen kan også bli viktig for gjenåpningssaker i fremtiden, mener han, fordi den konkluderer med at «det ikke er rimelig at Sofia ikke får prøvet saken fordi foreldrene ikke klaget på NPEs vedtak»

Klagefristen for avslag på NPEs vedtak er tre uker.

– I denne perioden var Sofia veldig syk og familien var helt på felgen, sier Roander, som mener NPE burde tatt initiativ til å kontakte foreldrene mer aktivt.

– Men har NPE plikt til det når de allerede har sendt moren informasjon elektronisk?

– God saksbehandling tilsier at man er mer aktiv i en sånn situasjon. Spørsmålet er jo om Sofia skal miste muligheten til å få saken sin skikkelig utredet fordi foreldrene ikke maktet å følge opp saken? Svaret er nei, spør du meg, sier advokaten.

FULLT KJØR I STUA: Irene og Jesper vil gjerne legge til rette slik at datteren kan bo sammen med dem så lenge som mulig. Nå skal de bygge om huset slik at det blir mer Sofia-vennlig. PÅ SLAGMARKEN: Irene og Jesper sjonglerer jobb og to andre småbarn samtidig som de kjemper den juridiske kampen for datteren hjemmefra når de har tid.

NPE: – Enkelt å klage til oss

VG har kontaktet NPE, som sier at de forholder seg til klagefristen i Pasientskadeloven på tre uker.

– Det er enkelt å klage til oss, skriver kommunikasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i en e-post.

– Det holder med en telefon eller e-post og vi er fleksible når vi får henvendelser fra erstatningssøkere som ønsker å klage. Fordi vi vet at mange er i en sårbar fase, er vi imøtekommende når noen ber om ekstra tid. I dette tilfellet hørte vi ingenting, før det var gått over to år.

NPE har ikke sett dommen og ønsker ikke kommentere saken annet at de vil gå inn i saken på nytt dersom dommen blir stående.

I SJEFSSTOLEN: – Hade! roper stemmen fra skjermen når Irene blir for opptatt av å snakke med VG. Kanskje et tegn på at Sofia synes det er på tide at intervjuet avsluttes.

– Kan ha skjedd med andre

– Det er jo et annerledes liv enn hun ellers ville hatt, sier Irene om hva det betyr hvis Sofia til slutt får erstatningen de mener hun har krav på.

Hjemme hos familien på Strømmen utenfor Oslo er stemningen mer oppløftet enn sist VG besøkte dem. Klokken knapt slått åtte, men hele familien er påkledd og sitter rundt frokostbordet.

Lillebror Aksel (2,5) gomler rosiner. Sofia har spist havregrøt gjennom sonden i magen.

– Det går opp og ned, sier Irene om datterens helsetilstand.

Sofia har alvorlig grad av cerebral parese, epilepsi og dysfagi (svelgebesvær). Mat, drikke og spytt setter seg rett som det er i halsen. Da må en av foreldrene dunke datteren i ryggen for å forhindre at hun kveles.

FÅR OMSORG: Sofia kommer aldri til å jobbe og trenger tilsyn hele døgnet. Foreldrene har jobbet hardt for at hun skal få tilrettelagt oppfølging og hjelp fra kommunen. – Standardsvaret er avslag. Så vi er så vant til å kjempe, forteller de.

– Det vil koste oss utrolig mye krefter hvis de skal ta oss gjennom en ny rettsrunde. For hva, liksom?

Jesper ser i taket. Han er i pappaperm og er hjemme med minstemann, Gustav, et fyrverkeri av en ettåring som har tatt en pause fra å vekselvis spurte frem og tilbake over stuegulvet og å deise i bakken. Akkurat nå forsøker han å stikke nevene inn i munnen til faren.

– Når du ser på den smørbrødlisten av ting som har gått galt. Det går ikke an, altså. Det må få skikkelige konsekvenser, sier Jesper.

– Hvis ingen erkjenner ansvaret, unngår man ikke at det skjer i fremtiden. For alt vi vet har det skjedd med noen andre, ikke sant. Og det vil skje i fremtiden.

– Hvis vår sak kan bidra til å redde bare ett annet barn, så er all innsatsen vi bruker verdt det.

