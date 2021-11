OPPLEVER ØKT SMITTETRYKK: Hammerfest i Troms og Finnmark.

Vurderer ikke lokale tiltak etter stigende smitte: − Terskelen må være høy

103 kommuner har nå stigende smittetrend, ifølge VGs oversikt. Flere av dem vil ikke innføre inngripende tiltak nå. – Dette er den nye normalen, sier Hammerfest-ordfører Terje Wikstrøm (Ap).

Smittetallene stiger i Tromsø og de er én av kommunene som nå varsler at nye og strengere tiltak kan komme om smitten ikke avtar.

Også i Trondheim peker pilene bratt oppover – her kaller kommuneledelsen inn til krisemøte onsdag.

– Situasjonen i helsetjenesten i byen begynner å bli kritisk. De ansatte jobber på marginer fra før og det begynner å bli kritisk nå med coranabølgen på toppen av forkjølelse og influensa, sier Ottervik, sier ordfører Rita Ottervik til Adresseavisen.

Hun utelukker ikke at det blir nye lokale tiltak i byen, og ber samtidig regjeringen om å fjerne fraværsgrensen.

ORDFØRER: Rita Ottervik (Ap) under en pressekonferanse om coronasituasjonen i Trondheim i mai.

Hammerfest: – Den nye normalen

Flere andre kommuner med økende smittepress, venter imidlertid med å vurdere lokale tiltak.

– Vi vurderer ikke lokale forskrifter. Dette er den nye normalen, vi har gjenåpnet samfunnet. Vi kommer til å oppnå full immunitet og derfor vil vi oppleve smitte, sier ordfører i Hammerfest Terje Wikstrøm (Ap) til VG.

Tallet for registrerte smittede i Hammerfest ligger onsdag på 450 per 100.000 innbygger de siste 14 dagene, ifølge VGs oversikt. Til sammenligning ligger tallet for Oslo på 394, og Tromsø 760.

STIGENDE SMITTE: Ordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm (Ap), sier at de ikke vurderer lokale tiltak selv om kommunen har en stigende smittetrend.

En del av smitten i Hammerfest er knyttet til barn og unge, og noe stammer fra arbeidstagere som er hjemmehørende i andre kommuner, sier Wikstrøm.

Wikstrøm understreker at pandemien ikke er over og at kommunen har små tiltak innenfor helsesektoren, som eksempelvis bruk av munnbind.

Det skal derimot mye til før man gjeninnfører de mer inngripende tiltakene for den øvrige befolkningen, sier han.

– Terskelen for lokale forskrifter må være høy. Nå handler det om å holde seg hjemme ved symptomer og å oppnå høyere vaksinasjonsgrad. I tiden fremover vil vi oppleve smitteklynger, slik vi nå gjør i Hammerfest.

Følger smitteutviklingen

Flere av kommunene VG har vært i kontakt med opplyser at de følger smittesituasjonen fortløpende. I Bergen og Asker har de bestemt at de ikke vil iverksette tiltak nå.

– Det er en helhetsvurdering, hvor smitten er og hvordan innleggelser på sykehus ser ut, sier smittevernoverlege i Bergen kommune, Marit Voltersvik.

Også i Stavanger blir utviklingen fulgt nøye.

– Vi har foreløpig ikke bestemt oss for å iverksette tiltak, hverken som forskrift eller anbefalinger. Vi har møte i beredskapsledelsen i morgen. Vi vil iverksette tiltak på et senere tidspunkt dersom det anses som nødvendig, sier kommunedirektør i Stavanger, Per Kristian Vareide.

Også de mindre kommunene som har stigende smittetrykk vurderer utviklingen fortløpende.

Smittevernlege i Vindafjord kommune i Rogaland, Iris Klage-Håheim sier at de skal innføre bruk av munnbind blant besøkende og ansatte på kommunens institusjoner – på to sykehjem og et dagsenter til psykisk helsetjeneste.

– Ellers har vi ingen restriksjoner i kommunen, sier Klage-Håheim.

Kommunen har for øyeblikket kraftig stigende smittetrend, ifølge VGs oversikt.

De siste 14 dagene er det registrert 586 smittede per 100.000 innbygger i Vindafjord.

– Vi vurderer situasjonen daglig i forhold til vårt stigende tall i samband med Folkehelseinstituttet, sier Iris Klage-Håheim.

Smitte fremst blant unge

I Eidsvoll kommune mener man at det ikke finnes grunnlag for å innføre lokale tiltak i tiden fremover.

Årsaken er fordi de har god kapasitet på smittesporing og testing, sier kommuneoverlege Carl Magnus Jensen.

– Smitten er fremst blant barn og unge og vi har noen tiltak for å håndtere smitteutbrudd i enkelte skoler, som å teste trinn der har vært flere tilfeller. Men det er ingen særegne eller lokale regler for Eidsvolls befolkning foreløpig, sier kommuneoverlege i Eidsvoll, Carl Magnus Jensen.

– Hva skal til før dere vil vurdere det?

– Det ligger klart i regjeringens strategi at kriteriene baseres på smittesituasjon og sykdomsbilde, ved å først og fremst forhindre overbelastning av sykehusene. Vi har ikke sett smitte i Eidsvoll som gir indikasjon på smitteverntiltak ut ifra de kriteriene, sier Jensen.

At det ikke er forstyrrelse i driften av sykehus og helse- og omsorgsinstitusjoner, er også en av grunnene til at Gran kommune i Innlandet – som har kraftig stigende smittetrykk – foreløpig ikke vil innføre lokale tiltak.

Kommuneledelsen hadde et møte om smittesituasjonen onsdag morgen. Ifølge kommuneoverlege Are Løken er mye av smitten knyttet til en barneskole.

– Her følger vi opp med flere gangers testing av de berørte klassetrinnene. Vi vurderer også å teste ytterligere klassetrinn, men det vil avhenge av onsdagens smittetall.

For øyeblikket har kommunen 23 personer i isolasjon som følge av smitten.