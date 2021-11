Jens Stoltenberg har blitt omtalt som en het kandidat til å ta over etter sentralbanksjef Øystein Olsen, som går av i februar.

Dagens Næringsliv: Jens Stoltenberg vil takke ja til sjefsjobb i Norges Bank

Avisen siterer anonyme kilder på at Stoltenberg vil svare ja dersom han blir spurt. Sentrale Ap-kilder sier til VG at de vil ha Stoltenberg til jobben.

Sentralbanksjef Øystein Olsen går av i februar og Stoltenberg er ferdig i jobben som Natos generalsekretær neste høst, altså om ett år.

Både Dagens Næringsliv, Aftenposten og VG har på kommentarplass tidligere lansert Jens Stoltenberg, «handlingsregelens far» og sosialøkonom, som den åpenbare kandidaten til å ta over som ny sentralbanksjef.

VG har vært i kontakt med sentrale kilder i Arbeiderpartiet som ønsker Stoltenberg skal få den jobben, og vil jobbe hardt for at det skjer.

– Jeg er sikker på at dette er den neste jobben til Jens, sier en sentralt plassert kilde i Arbeiderpartiet til VG.

Kilder som har et nært forhold til Stoltenberg, sier til VG at han har gitt uttrykk for at han ser fram til å flytte hjem igjen når engasjementet som NATO-sjef er ferdig neste høst. Savnet av Norge skal ha forsterket seg gjennom pandemien, hvor han – i likhet med mange andre – ikke har kunnet reise hjem like ofte som ønsket.

Kildene mener han er fullt ut kvalifisert for jobben som sentralbanksjef.

Stoltenberg selv vil ikke bekrefte opplysningene overfor Dagens Næringsliv.

– Stoltenberg har fortsatt sin fulle oppmerksomhet på jobben i Nato. Det er for tidlig å si noe om hva han skal gjøre når han kommer hjem til Norge, sier Stoltenberg via sin presserådgiver.

VG møtte Stoltenberg og snakket om dette tidligere i oktober. Da sa han:

– Jeg har sett spekulasjoner om det, men det er ikke noe jeg skal ta stilling til nå. Nå skal jeg fokusere på den jobben jeg har i NATO og så får jeg komme tilbake til hva jeg skal gjøre når jeg ferdig her, svarte Stoltenberg.