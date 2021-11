MILLIONDRYSS: Justisministeren gir et innblikk i mandagens budsjettforslag fra regjeringen.

Mehl lover 200 millioner ekstra til politiet

NYDALEN (VG) Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har knapt kommet på plass i sitt nye departement, men ser store behov for forandringer. I første omgang betyr det 200 millioner kroner ekstra til politiet.

– Vi må klare å snu pengestrømmene så de i størst mulig grad ender i politikraft rundt omkring i landet. Da må vi se på byråkratiet og bruken av konsulenter og kommunikasjonsrådgivere, hvor pengebruken har økt veldig under Erna Solbergs regjering, sier Emilie Enger Mehl til VG i Justis- og beredskapsdepartementet i Nydalen i Oslo.

Mandag legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem den nye regjeringens budsjettforslag, tilleggsproposisjonen for Stortinget. Men allerede fredag letter den ferske justisministeren på sløret overfor VG:

– Vi prioriterer 200 millioner kroner til politiet, som skal øke bemanning og lokal tilstedeværelse. Det handler om at vi har hatt sentralisering fra den forrige regjeringen i åtte år nå, derfor er det viktig for meg å snu den nedbyggingen som har vært av lokalpolitiet i hele landet.

Skyteskive

Den forrige regjeringens politireform har vært en skyteskive for Mehl og Senterpartiet helt siden den ble vedtatt i 2015, med støtte fra regjeringspartner Arbeiderpartiet.

– Er det en dragkamp innad i regjeringen om hvordan politiet nå skal se ut?

– Hurdalsplattformen er helt tydelig på at vi ønsker å styrke politiet i hele landet. Vi må klare å snu den utviklingen som har vært med sentralisering. Mange i distriktene opplever at politiet er for langt unna og at beredskapen har blitt svekket. Politiet har også en utrolig viktig forebyggende rolle hvis de er til stede i hverdagen til folk.

NY KURS: Emilie Enger Mehl har startet arbeidet i Justisdepartementet.

Politireformen la blant annet ned 122 lensmannskontor i Norge. I Hurdalsplattformen lover den nye regjeringen å opprette 20 nye tjenestesteder.

Mehl sier at pengene bidrar til at de kan starte jobben med å etablere nye tjenestesteder neste år.

Men hun vil ikke love et konkret antall tjenestesteder eller tidspunkt for når de eventuelt åpner.

– Er 200 millioner nok for å snu en utvikling dere har vært så ivrige på å kritisere?

– Dette er et langsiktig arbeid. Vi skal gå gjennom konsekvensene av nærpolitireformen og legge frem en plan for å styrke politiet. Deretter skal vi evaluere Politidirektoratet.

Etter fremleggelsen mandag må mindretallsregjeringen til Ap og Sp vente på Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjettforslag, før de innen 26. november må bli enige om neste års budsjett for å rekke Stortingets frist.

Hun vil ikke svare på spørsmål fra VG om hvorvidt hun har hatt kontakt med SV før fremleggelsen.

Til VG sier SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland dette om Mehls milliondryss over politiet:

– SV er positive til et politi som er mer til stede i hele landet. Vi har i likhet med Sp vært skeptiske til den sentraliseringen av politiressurser som har vært under høyreregjeringen. Men så er det klart at et budsjett handler om å lage en god helhet. Hva vi ønsker å prioritere må vi derfor nesten komme tilbake til når vi har sett alt regjeringen har tenkt å gjøre.

Mener det ikke går ut over Oslo

Mehl avviser at pengene til lokalt politi går på bekostning av Oslo, der åtte unge menn er skutt på ti uker.

– Oslo er også et politidistrikt – dette skal øke tilstedeværelsen i det lokale politiet. Mange opplever at polititjenesten har blitt bygget ned og sentralisert, både i Distrikts-Norge, men også i deler av byer som Oslo og Bergen.

– Er det spesielle geografiske områder i Norge som er verre stilt enn de øvrige?

– Jeg tenker på steder hvor det er veldig lang avstand til politiet – hvor det skjer noe og patruljen er langt unna.

På spørsmål fra VG sier hun at også lensmannskontor med få årsverk har en verdi, fordi det gir bedre beredskap.

Hun mener at satsingen heller ikke vil gå på bekostning av kampen mot digital kriminalitet, som var et av målene til politireformen.

– Men du må prioritere i budsjettet?

– Vi mislykkes hvis vi ikke klarer å styrke det lokale politiet. Det er ekstremt viktig å avdekke digital kriminalitet, men hvis vi setter det opp mot det lokale politiet vil det gå ut over folks opplevelse av trygghet i hverdagen.

OPPGITT: Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland.

Høyre: – Må komme seg ut av valgkamptåken

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland sier dette om Mehls endrede kurs:

– Hun må komme seg ut av valgkamptåken og inn i det moderne kriminalitetsbildet. Et lensmannskontor som er åpent fire timer i uken betyr ingenting for folks trygghet. Det er at politiet kommer når du trenger dem, det som har vært vår politikk.

– Vi trenger ikke flere politikontor, vi trenger politifolk. Sps reverseringsmani vil skade vår rettssikkerhet og politiberedskap, sier Stensland.

Han forsvarer politireformens kurs:

– Det har vært en storstilt satsing mot cyberkriminalitet og nettbaserte overgrep mot barn. Dette er høyt kompetent personell som jobber med de nye truslene mot oss.