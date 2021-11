FIKK AUDIENS: Gunhild Stordalen sammen med pave Frans. VG har fått tillatelse til å bruke bildet som Gunhild Stordalen har postet på sin Instagram-konto.

Paven til Stordalen: Vi har arvet en hage – vi må ikke overlate en ørken til barna våre

Gunhild Anker Stordalen (42) var nylig på audiens i Vatikanet hos pave Frans. – Han er en av verdens viktigste influencere, spesielt i klimaspørsmål, sier hun.

Av Bjørn Haugan

Stordalen var invitert med av den katolske ideelle organisasjonen Global Solidarity Fund, i en delegasjon på rundt 30 personer.

– Han takket oss for arbeidet og engasjementet, og minnet oss på at tiåret vi er inne i er det mest avgjørende tiåret i menneskehetens historie.

– Så sa han noe veldig vakkert, sier Stordalen:

– Han sa at «vi har arvet en hage: Vi må ikke overlate en ørken til barna våre og kommende generasjoner».

Gunhild Stordalen er lege og grunnla i 2011, sammen med sin daværende mann, Petter Stordalen; Stordalen Foundation.

Katolsk sjokk

Hun er også grunder og styreleder i EAT Foundation, som jobber for å sikre nok sunn mat til en voksende verdensbefolkning uten å ødelegge planeten.

– Paven sa at vi må forholde oss til fakta og forskning, og ta ansvar. Vi må stå sammen som menneskehet, rulle opp ermene og redde vårt felles hjem før det er for sent, sa han, ifølge Stordalen.

Hun sier hun har møtt ham en gang før, på et møte i Roma i 2019 i regi av Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD).

Pave Frans, heter opprinnelig Jorge Mario Bergoglio og ble første søramerikanske pave, da pave Benedikt XVI sjokkerte den katolske verdenen i 2013, ved å gå av - før han døde.

The two popes

Det dramaet er synliggjort i den kritikerroste filmen «The two popes».

– Den filmen viser godt veien han ville gå og går.

– Å kalle ham en av verdens største influencere er litt spesielt?

– Han er både en av vår tids aller største ledere og verdens viktigste influencer. Ikke bare fordi han har 1,3 milliarder følgere, men fordi han står opp for vår tids viktigste saker, klima og sosial rettferdighet.

Hun legger til:

– Han sier det må handles for å redde kloden vår, med rettferdighet, omtanke og solidaritet med de svakeste blant oss.

Politisk engasjert

Stordalen sier han deltar aktivt politisk, blant annet i forkant av FN-toppmøtet på matsystemer som ble avholdt i september.

– I forkant av toppmøtet, sendte han et brev der han sa at det ikke er nok å produsere mat, sier hun.

KLIMAMAT: Gunhild Stordalen sier at mat er avgjørende for å nå klimamålene.

Hun sier han skrev at vi trenger et nytt tankesett og helhetlig tilnærming:

– Til hvordan vi produserer og konsumerer mat på en måte som beskytter og gjenoppbygger planeten, med menneskeverd i sentrum, på en måte som sikrer nok mat globalt og bidrar til jobber lokalt, på en bærekraftig måte, sier hun.

Gjennom det siste året har hun og EAT ledet ett av fem hovedtema på FNs første toppmøte på matsystemer.

Mat avgjørende for klimaet

Hun skal etter planen møte kardinal Peter Turkson, Pavens rådgiver på bærekraft, om temaet.

– Vi ønsker å samarbeide med den katolske kirken og andre religiøse samfunn for å få mat høyere opp på agendaen, sier Stordalen, som mener mat er helt avgjørende for å nå klimamålene.

– Vi vet nå at å endre matsystemet er like viktig som omstillingen til fornybar energi, for å takle klimakrisen. Matsystemet må gå fra å slippe ut 1/3 av klimagassene til å ta opp og lagre store mengder karbon.

Hun fremholder at mat også representerer 1/3 av løsningene vi trenger for å halvere utslippene frem til 2030.

SKILT: Gunhild Stordalen og eksmannen Petter, i en god periode gjennom hennes langs sykdom.

– Vi har en stor jobb å gjøre

Stordalen har gått en lang vei de siste årene:

I 2014 ble hun rammet av sykdommen systemisk sklerose.

Hun fikk diagnosen høsten 2014 og har siden da gjennomført to stamcelletransplantasjoner i Nederland.

I fjor fortalte hun at hun nå er frisk, i den forstand at hun lever et tilnærmet normalt liv uten medisiner.

Nå gleder hun seg til å bidra.

– Vi har en stor jobb å gjøre; på FNs klimakonferanse COP26 i Glasgow, er mat fremdeles noe som primært serveres i pausene, fremfor å være på forhandlingsbordet.