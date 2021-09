REAGERER: Sylvi Listhaug på vei til partilederdebatten onsdag sammen med sine to kommunikasjonsfolk, Kjetil Løseth (fremst) og Espen Teigen. Frp-lederen mener saker som Ropstad-saken går ut over tilliten til samtlige partiers politikere.

Listhaug og Lysbakken vil stramme inn pendlerbolig-regelverket

Frp-leder Sylvi Listhaug og SV-leder Audun Lysbakken mener Ropstad-saken viser at regelverket rundt pendlerboliger for stortingsrepresentanter og statsråder må gjennomgås og strammes inn.

Av Frank Ertesvåg

– Jeg mener det regelverket må gjennomgås. Det viser seg at det er behov for det når man kan holde på på den måten der, sier Listhaug til VG.

Hun svarer også bekreftende på spørsmål om regelverket bør strammes inn.

– Ja, svarer Frp-lederen.

Hun svarer bekreftende på at denne saken og lignende saker går ut over folks tillit til politikere.

– Hvilke andre saker tenker du på?

– Det har vært mange sånne saker de siste årene - i mange ulike partier. Så det må vi bare prøve å få slutt på. For det går utover tilliten til alle sammen, svarer Frp-lederen.

I HARDT VÆR: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk gutterom-saken i fanget da det sto igjen en uke av valgkampen - og KrF sliter med å komme over sperregrensen. Bildet er fra Vandrehallen i Stortinget ved en tidligere anledning - med Sylvi Listhaug som tilhører helt til høyre.

Bakgrunnen er Aftenpostens avsløring søndag av at KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad ved å oppgi foreldrenes bosted i Evje i Agder som egen hjemmeadresse - sikret seg gratis bolig i hovedstaden i ti år. Regningen gikk til Stortinget.

– Jeg kan forstå at ordningen kan oppfattes som urettferdig, sa Ropstad da adresse-registreringen ble avdekket.

Saken tok ekstra fyr ettersom KrF-lederen og statsråden både har vært Oslo-etablert i en årrekke, og kjøpte seg bolig en knapp halvtime unna Stortinget, i Lillestrøm kommune – som ble leid ut - til inntekt for Ropstad.

Ropstads goder KrF-lederen har fått en rekke goder ved å unngå å melde flytting fra barndomshjemmet: Gratis bolig for seg selv, kone og barn via Stortinget.

Sluppet skatt av fordelen ved fri bolig.

Hatt muligheten til gratis reise til foreldre i Agder én gang i uken.

Ikke utgifter til egen bolig på hjemstedet.

488.000 kroner i leieinntekter (før skatt) fra tomannsboligen i Lillestrøm kommune.

300.000 kroner i avkastning etter salget av tomannsboligen. Ropstad har avvist at han ikke har meldt flytting for å få rett til pendlerbolig. Han sier han ikke har utnyttet reglene bevisst. (Kilder: Aftenposten og VG) Vis mer

VIL RYDDE OPP: SV-leder Audun Lysbakken mener det er uklarhet rundt regelverket for pendlerboliger for stortingsrepresentanter og statsråder.

SV-leder Audun Lysbakken er i likhet med Sylvi Listhaug opptatt av at det nå må ryddes opp.

– Sakene de siste dagene har vist at det er uklarhet knyttet til regelverket for pendlerboliger, og da er det naturlig at Stortinget går gjennom dette regelverket, skriver Lysbakken i en sms til VG.

Han minner om at SV tidligere har støttet forslag om innstramminger i regelverket, noe flertallet på Stortinget ikke stemte for.

SV-lederen minner seg selv og sine kolleger om at de er avhengige av folkets tillit i sin spesielle jobb.

– Pendlerboliger er nødvendig for mange representanter, for at de skal kunne opprettholde et bosted og en tilknytning til fylket de representerer. Samtidig er det viktig for tilliten til oss som er folkevalgte at regler som gjelder vår økonomi følges, og praktiseres i tråd med intensjonen, legger han til.

SP-SJEFER: Marit Arnstad er leder for stortingsgruppen i Senterpartiet. På bildet har hun partileder Vedum som tilhører i stortingssalen.

Leder av Senterpartiets stortingsgruppe og tidligere statsråd, Marit Arnstad, er mest fokusert på de folkevalgtes eget ansvar for å etterleve intensjonen med reglene.

– Det er sikkert et behov for å se nærmere på regelverket. Men først og fremst er det et ansvar for at hver og en av oss bruker disse ordningene slik de er tiltenkt. Du kan ikke regelstyre deg bort fra det ansvaret som folk selv må ha, mener Arnstad.

– Viser ikke flere tilfeller fra flere partier at noen politikere ikke klarer å ta ansvar for å bruke ordninger som tiltenkt?

– Vi som folkevalgte må bruke disse ordningene som tiltenkt. Vi må kunne se naboen i øynene når vi forklarer hvorfor det for eksempel er nødvendig med pendlerboliger i Oslo for stortingsrepresentanter som bor ute i landet, svarer Arnstad.

MÅ HA TILLIT: Jonas Gahr Støre sammen med byrådsleder og partikamerat Raymond Johansen på besøk hos Randi Fuglesang (85) på Årvoll i Oslo - tidligere i valgkampen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er behov for å rydde opp i reglene om pendlerboliger for stortingsrepresentanter.

Under en utspørring på Politisk kvarter på NRK onsdag kommenterte Støre sakene der det nylig har kommet fram at flere stortingsrepresentanter har nytt godt av reglene om pendlerleiligheter for politikere fra distriktene.

– Dette må det ryddes opp i raskt. Dette er tillitsbasert, og det skal være praktisk at dersom du bor et helt annet sted i Norge og jobber i Stortinget, så skal du få mulighet til å ha denne pendlerboligen. Men da må du både bo det andre stedet, og det må være reelt at det er en pendlerbolig, sa Støre.

Han sier han tror dagens regler er uklare, noe Stortinget selv også har bekreftet.

– Vi har raus lønn, og dersom det kan oppstå tvil om dobbelt bokholderi, så må det ryddes raskt opp i, sier Støre.