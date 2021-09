HØYRE-BROR: Ap-nestleder Hadia Tajiks bror, Athar Ali Tajik, forteller hvorfor hennes Ap har feil politikk innenfor en rekke områder.

Hadia Tajiks bror er Høyre-kandidat: Taler varmt for privatisering

STAVANGER-HAUGESUND (VG) Hadia Tajik (38) har en bror. Han håper at hennes Ap og de rødgrønne ikke får flertall. - Da kan jeg komme inn på Stortinget, sier Athar Ali Tajik (39).

En stille og forsiktig smilende mann kommer inn i Erna Solbergs valgkampbuss i Stavanger.

Athar Ali Tajik står på 6. plass på Rogaland Høyres stortingsliste og er blant de lokale toppene som får være med bussens ferd gjennom sitt fylke.

Slik toppolitikere fra eksempelvis Agder fikk da bussen var i Kristiansand.

– Jeg har jo et håp

– Jeg har jo et håp om å komme inn på Stortinget, sier han:

Rogaland Høyre har i dag fire stortingsrepresentanter og to statsråder som sitter på Stortinget:

Det betyr at 6. plassen i dag gir plass i parlamentet.

– Hvis vi bevarer flertall, betyr det at jeg har mulighet til å komme inn på Stortinget. Det går an å håpe, sier han lavmælt.

– Jeg er lege

I Høyres valgkampbuss, som denne uken farter kysten rundt fra Oslo til Bodø, hersker det fortsatt en krampeaktig tro på valgseier.

Siden VG i forrige uke viste at de med medvind kanskje kunne snu til seier, har målinger den siste uken befestet det rødgrønne flertallet.

Tajik sier de ikke har gitt opp og vil kjempe helt frem til valgdagen.

HJERTE TIL HØYRE: Athar Ali Tajik har spesialisert seg innen hjertemedisin.

Han forteller at hans inngang til Høyre har sammenheng med hans bakgrunn.

– Jeg er lege og har jobbet på sykehus i mange år, og har de siste årene jobbet som medisinsk fagdirektør med å bygge opp Statens undersøkelseskommisjon for å bedre den nasjonale pasientsikkerheten, sier Tajik og forklarer:

– Norsk helsevesen er fantastisk bra. Trenger du akutt behandling, så er du i gode hender og får rask hjelp. Men hvis du har kroniske lidelser, da havner du i ventekø.

– Viktig med pasientens valgfrihet

Han sier han så disse problemene og ville engasjere seg for å gjøre noe med det.

– Å få ned ventelistene er god Høyre-politikk og det er viktig med pasientens valgfrihet; retten til å velge behandling. Altså fokuset på pasienten, sier han.

Sier private må slippe til med innovasjon

Han legger altså vekten mer på det private enn det søsterens parti gjør, men sier at det offentlige helsevesenet er basen.

– Det offentlige helsevesenet er viktig, for å gi rettferdig og lett tilgang til helsetjenester. Men det offentlige alene er ikke i stand til å levere det brede og gode tilbudet som trengs i fremtiden.

FERJE-POLITIKK: Athar Ali Tajik og statsministeren rakk også en prat på en av mange ferjer som Høyre-bussen må fraktes med for å komme seg nordover på Vestlandet.

Han sier det er noen spesielt gode årsaker til å slippe til private.

– Det er viktig at det også er plass til private aktører, ikke minst på grunn av den innovasjonen og teknologiutviklingen de kan bidra med.

Uenige om eldreomsorg

Han sier eldreomsorgen er et slikt felt.

Det er et område hvor hans Høyre kolliderer kraftig med søsterens Ap.

Arbeiderpartiet ønsker en offentlig eldreomsorg, ikke privatisering.

– Vi vil se fremover og frem mot 2060 en dramatisk økning i eldre. Skal vi klare den utfordringen må vi trekke veksler på private og på velferdsteknologi. Private må være en viktig komponent i den offentlige eldreomsorgen.

– Ønsker private aktører

Han legger til:

– Uansett er det viktig med utdanning, slik at vi har nok helsepersonell til å håndtere eldrebølgen.

– Hvorfor mener du at dere har en bedre helse-politikk enn Ap?

– Vi ønsker i større grad å bruke private aktører i en kombinasjon med et sterkt offentlig helsevesen.

– Gründer-sykepleiere

Han sier at med flere og flere som har kroniske lidelser og som trenger behandling hjemme er helsesektoren avhengig av teknologi og innovasjon.

SKRØNE: Erna Solberg skrøt av at det ikke hadde regnet i Bergen siden i vår, da bussen var innom hennes by.

– Vi trenger flere leger og sykepleiere som tar på seg gründerrollen og skaper nye løsninger som kan bedre livskvaliteten til de mest sårbare.

– Høyre har den beste politikken

– Hva er årsaken til at det før valget er et relativt stort rødgrønt flertall?

– Det kan være flere årsaker til, sier han og peker spesielt på slitasje.

– Når du har sittet i regjering i åtte år, så påvirker det folk, endel vil ha forandring. Men jeg mener Høyre har den beste politikken og den politikken som skal til, for å skape nye arbeidsplasser og løse klimautfordringene.

– Din søsters parti vil ta tilbake endel av skattelettelsene som er gitt?

– Jeg tenker at det er forskjeller i Ap og Høyres politikk. Vi legger vekt på at det skal skapes verdier i privat sektor for å sikre den offentlige velferden fremover.

Han legger til:

– Høye skatter og avgifter kan være avskrekkende for nødvendige investeringer. Der har vi en bedre politikk.

Frykt

Han legger ikke skjul på at det tidvis ikke er så store forskjeller i Høyre og Aps politikk, eksempelvis når det gjelder å bygge klimaløsningene sammen med oljenæringen.

– Vi kommer ikke utenom at oljen er den viktigste grunnen til at vi har det velferdssamfunnet vi har i dag. Det er den vi må bygge klimaløsningene på.

Han sier at han frykter at Ap vil bli presset hardt av Rødt, De Grønne og SV til å bli med på det han opplever som en uansvarlig klimapolitikk.

– Jeg ønsker en fornuftig tilnærming og frykter at verdiskapningen kan bli skadelidende.

– Gir du din søster kred?

– Innenfor et viktig felt foretrekker velgerne Ap: De er flinkere å gjøre noe med sosial ulikhet. Gir du din søster kred for det?

– Den største forskjellen går mellom dem i jobb og dem uten jobb. Dessuten er det mange sårbare innenfor som faller helt utenfor. Da trenger vi politikk som legger til rette for at det flere jobber og som styrker næringslivet vårt. Det gjør Høyre, ikke ikke Arbeiderpartiet.

Han sitter bak i bussen og får besøk av statsministeren.

HÅP I HENGENDE HØYRE-SNØRE: Tajik og Solberg håper fortsatt det er mulig å vinne valget.

– Jeg ønsker ham virkelig lykke til. Han er en meget dyktig fyr, selv om han er broren til Tajik, fleiper hun - og legger til at hun også har stor respekt for hans søster.

Søsteren ønsker ham lykke til

Hadia Tajik vil ikke gå i noen politisk polemikk med sin bror og ønsker ham bare lykke til.

– Jeg ønsker ham lykke til og alt godt, sier hun.