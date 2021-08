FORSVARER: Advokat Jon Anders Hasle har ivaretatt den siktede familiefarens interesser under den halvannet år lange etterforskningen.

Riksadvokaten henlegger voldssak mot foreldre fra Hønefoss

Riksadvokaten har henlagt straffesaken mot et foreldrepar fra Hønefoss som ble siktet for grov vold mot sitt elleve uker gamle barn i 2019.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag.

15. juni 2019 ble foreldrene siktet for grov kroppsskade mot sitt elleve uker gamle barn etter at Oslo universitetssykehus varslet politiet. Barnet døde elleve dager senere.

Saken ble etterforsket, og de medisinske funnene i saken er vurdert av sakkyndige.

Bevisets stilling

– For å ta ut tiltale må, som kjent, påtalemyndigheten være overbevist om at et straffbart forhold er begått, og at dette kan bevises i retten. Det er ikke tilfellet i foreliggende sak, og den må derfor henlegges etter bevisets stilling. Det kan ikke sees at ytterligere etterforskning vil kunne lede til et annet resultat, skriver Riksadvokaten.

Forsvareren til faren som ble siktet, advokat Jon Anders Hasle, sier til NRK at foreldrene er lettet over henleggelsen, men varsler krav om erstatning.

– Det er snakk om ekstraordinære belastninger her. Bare det å få en siktelse mot seg i den fasen de har vært i livet, det å miste det kjæreste de har, det sier seg selv at det påvirker den psykiske helsen. Det kommer et erstatningskrav her. Det er det ingen tvil om, sier Hasle.

Strid om diagnose

Faren har hele tiden nektet straffskyld. Da datteren ble undersøkt på sykehuset, ble det funnet skader som kunne være forenlig med filleristing av barnet. Årsaken til at etterforskningen har tatt tid, er strid rundt diagnosen filleristing, skriver NRK.

– Saken var i all hovedsak ferdig i starten av 2020. Etter det har rettsoppnevnte sakkyndige utferdiget rapporter rundt de medisinske spørsmålene, skriver politidistriktet.