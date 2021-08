1. Lage en kompetansereform og legge frem en langtidsplan for livslang læring. I dette ligger det å opprette et nasjonalt kompetansefond som skal finansiere kompetansetiltak i regi av virksomhetene og partene i arbeidslivet. Arbeiderpartiet vil at retten til etter- og videreutdanning organiseres gjennom et trepartssamarbeid der det utvikles tilbud som er tilpasset arbeidslivet og som kan kombineres å stå i jobb. Arbeidsgivere og arbeidstakere skal stimuleres til å se kompetansetiltak som en naturlig del av jobben og arbeidstakere opparbeider en rett til å ta etter- og videreutdanning.

2. Opprette et nasjonalt råd for rettferdig omstilling der arbeidslivets parter har en sentral rolle. Et slikt samarbeid med partene i arbeidslivet skal munne ut i flere faste ansatte, krav til rekruttering av lærlinger og videreutvikling av sterke kompetansemiljøer med bakgrunn i olje-, gass-, og leverandørindustrien og med overføringsverdi til fornybare industrier.

3. Stille strengere krav til operatørene slik at mer av verdiskapingen blir igjen lokalt. Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere for lokale leverandører å konkurrere om, og vinne, kontrakter innenfor rammen av EØS-avtalen. Slik sikrer vi at ny kompetanse og ny teknologi får utvikle seg her hjemme i Norge. Vi må holde tritt med konkurransen fra Sør-Øst Asia som ofte har helt andre arbeidsvilkår enn i Norge.

4. Stille strenge krav til miljø og sikkerhet i eksisterende og nye konsesjoner.

5. Øke støtten til skalering og kommersialisering av teknologi utviklet med utgangspunkt i kompetansen fra leverandørindustrien.

6. Sikre et seriøst arbeidsliv med ordnede forhold. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil få økte midler til å gjennomføre kontroller og håndheve regelverket. I Arbeiderpartiet er det nulltoleranse for sosial dumping. Det gjelder på norsk jord og norsk sokkel.

7. Legge frem en ny petroleumsmelding med petroleumspolitikk for 2020- tallet, med sikte på å sikre Norge inntekter og arbeidsplasser med lokale ringvirkninger fra norsk sokkel, sørge for netto nullutslipp fra norsk sokkel, redusere den finansielle risikoen og klimarisikoen for norsk økonomi og bidra til utvikling av ny energiindustri med null- eller lavutslipp.