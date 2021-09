OVERRASKET: Meningsmålingseksperten Johan Giertsen synes resultatet av skolevalget er overraskende på flere måter.

Ekspert overrasket over MDGs tilbakegang i skolevalget

Arbeiderpartiet ble størst og Fremskrittspartiet gikk mest frem, men det var MDGs tilbakegang som overrasket ekspertene mest i årets skolevalg.

– At Frp skulle bli dobbelt så store som MDG i en periode hvor klimaet er så dominant, tror jeg er til ettertanke for MDG, sier Johan Giertsen, som driver nettsiden Poll of Polls, en samleside for meningsmålinger .

– Jeg ble overrasket over tilbakegangen til MDG. Det var flere overraskelser i årets skolevalg og fire ting peker seg ut, sier han.

Arbeiderpartiet ble størst for fjerde skolevalg på rad, mens Fremskrittspartiet gikk mest frem og ble størst på borgerlig side. Overraskende for flere var at Miljøpartiet De Grønne (MDG) gikk tilbake og fikk en oppslutning på 6 prosent. Det er tilbake 0,8 prosentpoeng fra 2017. I skolevalget i forkant av kommune- og fylkestingsvalget i 2019 fikk MDG 10,8 prosent oppslutning.

NB: Tirsdag kveld melder Norsk senter for forskningsdata at de har gjort en feil i mandatfordelingen de sendte ut tidligere på kvelden. VG har ved hjelp av nettsiden Poll of polls gjort en egen beregning, og det er den som nå vises her. Endringen ble gjort klokken 21.25 tirsdag 7. september.

– Litt overraskende er det også at Arbeiderpartiet også vinner dette skolevalget helt klart. Deres tilbakegang fra 2017 er jo omtrent den samme som i målingene for «voksenvalget». At tilbakegangen til Ap i dag ikke er større blant de unge enn i befolkningen som helhet, har de nok grunn til å være fornøyd med, sier Johan Giertsen, som selv er medlem av Høyre og til daglig jusprofessor ved Universitetet i Bergen.

Han trekker også frem den totale fremgangen på borgerlig side:

– Venstre og Frps fremgang fra 2017 gjør at borgerlig side vokser, og det tror jeg ikke mange hadde trodd. Meningsmålingene hittil har jo vist at borgerlig side går tilbake siden 2017.

Til slutt understreker han at blokkstillingen i skolevalget er nesten lik gjennomsnittet for meningsmålingene hittil i valgkampen.

– Ap, Sp og SV får 80 mandater her, det er omtrent det samme som snittet av meningsmålingene. Rødt og MDG har 19, som er litt mer enn det meningsmålingene viser, men ikke mye mer, sier Giertsen.

FLERE MILJØPARTIER: - Klimaengasjementet har fordelt seg over flere partier, fastslår MDG-leder Une Bastholm

Fornøyd leder

MDG-leder Une Bastholm uttalte på Grønn Ungdoms valgvake tirsdag kveld at de var veldig fornøyde med resulatet av skolevalget.

– Hvis vi får noe lignende på mandag, så er dette veldig bra, sa Bastholm til VG.

På spørsmål om tilbakegangen svarte partilederen:

– Ja, klima tas mer på alvor i flere partier. Flere ungdomspartier har nok fått frem sitt klimaengasjement mer enn det voksenpartiene klarer. Så det er nok slik at klimaengasjementet har fordelt seg over flere partier. Dette valget blir reelt spennende for oss på mandag.

Forventet et større MDG

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning er overrasket over at MDG ikke gjorde det bedre ved årets skolevalg.

– Vi vet jo at klimaengasjementet er stort blant de unge, og kunne derfor forvente at MDG ville nyte godt av det. Men så ser vi at SV og Venstre, som også har miljøsaken høyt opp, gjør gode valg. Det kan være grunn til å tro at noen av velgerne har forsvunnet dit, sier Bergh.

– STABILT NIVÅ: Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning tror noen av velgerne til MDG har forsvunnet til SV og Venstre.

– De tre miljøpartiene holder sammen et stabilt nivå sammenlignet med tallene fra 2017, og det gjelder også skolevalget generelt. Endringene er ikke så store.

– Er det andre ting ved årets skolevalg du vil trekke frem?

– Frps fremgang er litt overraskende. Dette er jo et parti som gjorde det veldig godt på skolevalg for 20 år siden, men som siden har gjort det best blant middelaldrende og eldre. Men de utveksler ofte velgere med Høyre og nå er de i opposisjon, så når Høyre går tilbake, vinner nok Frp noen av de velgerne, sier Bergh. Han tror Frp kan ha en fordel av å være opposisjonsparti i skoledebattene.

– Hva tror du dette resultatet kan si om det virkelige valget 13. september?

– Ofte er det slik at trenden i skolevalget peker på hva som blir trenden i selve valget, og den viktigste trenden i skolevalget er egentlig at det er ganske stor stabilitet fra forrige valg, men med noen dreininger til fordel for SV og kanskje for Venstre. Det vil vise seg på mandag, sier valgforsker Johannes Bergh.