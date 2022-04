Regjeringen utnevner ny forsvarsminister: Bjørn Arild Gram på plass på Slottet

Gram, som i dag er kommunal- og distriktsminister, tar over som forsvarsminister etter Odd Roger Enoksen (Sp), har flere medier meldt tirsdag.

Det betyr også at det blir flere bytter på statsrådpostene: Sigbjørn Gjelsvik, som i dag sitter på Stortinget og er finanspolitisk talsperson for Senterpartiet, blir ny kommunal- og distriktsminister, ifølge Vårt Land, TV2 og NRK.

De nye statsrådene blir presentert på Slottsplassen tirsdag ettermiddag. Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse om endringene i regjeringen klokken 14:45.

Odd Roger Enoksen (Sp) varslet lørdag at han går av som statsråd, etter at VG publiserte en sak der det kom frem at han hadde en seksuell relasjon med en svært ung kvinne da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen.

GÅR AV: Odd Roger Enoksen har vært forsvarsminister i Støres regjering siden høsten 2021.

I tillegg til å være Kommunal- og distriktsminister har Gram (49) bakgrunn som ordfører ordfører i Steinkjer. Han var vararepresentant til Stortinget mellom 1993 og 2021, og statssekretær i Finansdepartementet mellom 2005–2007.

Gram var også en av de ti mennene som var på en hyttetur i 2016, der det ble sendt en grov SMS til tidligere Senterparti-leder Liv Signe Navarsete. Alle ti, åtte av dem sentrale medlemmer av Senterpartiet, har nektet for å ha sendt SMS-en. Gram var på det tidspunktet ordfører i Steinkjer og statssekretær i Finansdepartementet. Han sa den gang til VG at meldingen aldri skulle vert sendt, beskrev innholdet som forkastelig og sa den som sendte den snarest burde melde seg.

Sigbjørn Gjelsvik (48) ble fremmet som en kandidat som landets finansminister av Senterpartiet i høst. Det ble imidlertid partileder Trygve Slagsvold Vedum som fikk posten.