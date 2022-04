OMROKKERER: Ifølge en rekke medier blir Bjørn Arild Gram (Sp) utnevnt til Norges nye forsvarsminister tirsdag.

Medier: Bjørn Arild Gram blir ny forsvarsminister

Ifølge Vårt Land, TV 2 og NRK er det Bjørn Arild Gram (Sp) som blir ny forsvarsminister etter Odd Roger Enoksen (Sp).

Gram er i dag Kommunal- og distriktsminister. Dersom han nå blir forsvarsminister, blir det flere bytter på statsrådpostene. Ifølge opplysningene til Vårt Land, TV 2 og NRK blir Sigbjørn Gjelsvik (Sp), som i dag sitter på Stortinget, ny kommunal- og distriktsminister.

Det var Vårt Land som meldte om rokkeringen først.

Odd Roger Enoksen (Sp) varslet lørdag at han går av som statsråd, etter at VG publiserte en sak der det kom frem at han hadde en seksuell relasjon med en svært ung kvinne da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen.

GÅR AV: Odd Roger Enoksen har vært forsvarsminister i Støres regjering siden høsten 2021.

I tillegg til å være Kommunal- og distriktsminister har Gram bakgrunn som ordfører ordfører i Steinkjer. 49-åringen var vararepresentant til Stortinget mellom 1993 og 2021. Gram var også statssekretær i Finansdepartementet mellom 2005–2007, skriver NTB.

Sigbjørn Gjelsvik (48) ble fremmet som en kandidat som landets finansminister av Senterpartiet i høst. Det ble imidlertid partileder Trygve Slagsvold Vedum som fikk posten.