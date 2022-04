Bjørn Arild Gram ny forsvarsminister: − Jeg kjenner på ansvaret. Det er alvor nå.

Gram, som frem til i dag var kommunal- og distriktsminister, tar over som forsvarsminister etter Odd Roger Enoksen (Sp). – Det er alvor nå, sier landets nye forsvarsminister.

Det bekreftet regjeringen tirsdag ettermiddag etter et ekstraordinært statsråd.

Gjelsvik, som i dag sitter på Stortinget og er finanspolitisk talsperson for Senterpartiet, tar over posten som kommunal- og distriktsminister når Gram overtar styringen av forsvarsdepartementet.

De nye statsrådene ble presentert på Slottsplassen tirsdag ettermiddag.

Odd Roger Enoksen (Sp) varslet lørdag at han går av som statsråd, etter at VG publiserte en sak der det kom frem at han hadde en seksuell relasjon med en svært ung kvinne da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen.

Enoksen ble gitt avskjed i nåde tirsdag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) takker Enoksen for innsatsen som forsvarsminister under pressekonferansen hvor Gram og Gjelsvik presenteres.

– Fredag kveld ble jeg gjort kjent med saken som førte til at Enoksen gikk av som forsvarsminister. Avgjørelsen ble tatt lørdag morgen. Etter at Enoksen har gitt avskjed i nåde vil jeg takke ham for innsatsen han har gjort som forsvarsminister, sier Støre på pressekonferansen.

– Hardtarbeidende

Støre trekker frem Bjørn Arild Gram som en politiker med «solid og lang erfaring» fra politikken.

– Han er grundig, hardtarbeidende, lyttende og seriøs, sier statsministeren om landets nye forsvarsminister.

– For meg har det vært viktig å vite at jeg har en forsvarsminister som jeg har nær kontakt med, 100 prosent tillit til fra dag en, legger Støre til.

Statsministeren ønsket også Sigbjørn Gjelsvik velkommen som ny Kommunal- og distriktsminister.

– Jeg ble for alvor kjent med Sigbjørn – tett på – da vi forhandlet på Hurdal, sier Støre som lister opp den nye kommunalministerens erfaring.

Støre omtaler Gjelsvik som en «tøff negl» i regjeringsforhandlingene.

– Det gir ham etter min mening alle kvalifikasjoner til å ta fatt på den viktige jobben som kommunalminister.

GÅR AV: Odd Roger Enoksen har vært forsvarsminister i Støres regjering siden høsten 2021.

– Alvor nå

– Jeg kjenner på ansvaret. Det er alvor nå. Det er krig i Europa. Et naboland av oss har angrepet et annet naboland av seg, sier Bjørn Arild Gram om sin nye rolle som forsvarsminister.

Gram peker på at den grunnleggende sikkerhetspolitiske situasjonen er forandret etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Vi er opptatt av å ha et sterkt, nasjonalt forsvar, samtidig som vi utvikler samhandlingen med våres allierte gjennom Nato-alliansen, sier Gram.

Landets nye forsvarsministeren trekker også frem samarbeid i Norden som viktig.

– Vi skal legge enda bedre til rette for mottak og samvirke med allierte. Et styrket samarbeid i Norden blir viktig som en del av et samlet forsvarspolitikk.

I tillegg til å være Kommunal- og distriktsminister har Gram (49) bakgrunn som ordfører ordfører i Steinkjer. Han var vararepresentant til Stortinget mellom 1993 og 2021, og statssekretær i Finansdepartementet mellom 2005–2007.

Gram var også en av de ti mennene som var på en hyttetur i 2016, der det ble sendt en grov SMS til tidligere Senterparti-leder Liv Signe Navarsete. Alle ti, åtte av dem sentrale medlemmer av Senterpartiet, har nektet for å ha sendt SMS-en. Gram var på det tidspunktet ordfører i Steinkjer og statssekretær i Finansdepartementet. Han sa den gang til VG at meldingen aldri skulle vert sendt, beskrev innholdet som forkastelig og sa den som sendte den snarest burde melde seg.

Sigbjørn Gjelsvik (48) ble fremmet som en kandidat som landets finansminister av Senterpartiet i høst. Det ble imidlertid partileder Trygve Slagsvold Vedum som fikk posten.

1 / 2 FORSVARSMINISTER: Bjørn Arild Gram (Sp) blir ny forsvarsminister. OG KOMMUNALMINISTER: Sigbjørn Gjelsvik tar over som kommunal- og distrikstminister etter Gram. forrige neste fullskjerm FORSVARSMINISTER: Bjørn Arild Gram (Sp) blir ny forsvarsminister.

– Ser frem til å gå i gang

Kommunalminister Gjelsvik kommenterte også krigen i Ukrainas innvirkning for norske kommuner.

– Det er en viktig tid for kommunene å møte alle som er på flykt fra Ukraina på en god og ryddig måte. Vi i regjeringen har et ansvar for at de ute rundt omkring i Norge vet at de har regjeringen i ryggen, sier han.

– Det er et stort departement med mange ulike saksfelt som blir spennende å gå inn i. Jeg ser virkelig frem til å gå i gang fra dag én, uttaler Gjelsvik.