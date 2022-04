ETTERFORSKER VIDERE: Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt sier at omfanget av saken ikke er avklart.

Ungdomsarbeider har tilstått overgrep mot 11 gutter

En ungdomsarbeider fra Rogaland er siktet i en omfattende overgrepssak, som kan fortsette å vokse. De fornærmede barna har det vanskelig.

21. januar ble politiet i varslet om en falsk Snapchat-konto.

Flere skoler i den aktuelle kommunen hadde advart mot Snapchat-profilen som hadde sendt ut nakenbilder og på den måten lokket unge til å sende lignende bilder tilbake, skriver Stavanger Aftenblad.







Her utga mannen seg for å være en ung jente.

I midten av mars ble ungdomsarbeideren pågrepet av politiet, siktet for nettvoldtekter mot to gutter og seksuelt krenkende atferd mot en tredje gutt, og samme dag tilsto han forholdene han da var siktet for.

Mandag ble den unge mannen varetektsfengslet, og domstolen skriver at han i det vesentlige har erkjent straffskyld for overgrep mot hele 11 gutter.

Unge gutter

De fornærmede guttene er i alderen 11 til 14 år og har blitt utsatt for gjentatte seksuelle overgrep, ifølge politiet. Det er gjennomført flere tilrettelagte avhør.

Siktelsen gjelder både nettovergrep og fysiske voldtekter. Ungdomsarbeideren ble ifølge politiet blitt kjent med siktede gjennom sitt arbeid med barn og unge i kommunen, noe politiet ser alvorlig på.

– Vi jobber fremdeles med å avdekke omfanget av saken. I tillegg til de 11 har vi identifisert flere barn som vi ønsker å avhøre, for å finne ut om de har vært utsatt for lignende forhold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

– Dette betyr at omfanget av saken foreløpig er uavklart, sier Soma.

Mannens forsvarer, Tor Inge Borgersen, ønsker ikke å kommentere saken utover at hans klient har erkjent forholdene han er siktet for.

– Skambelagt og flaut

Merete Bjørkelund er bistandsadvokat for ni av guttene, som har hatt det vanskelig.

– Det er et sjokk for de som er berørte av dette. Saken påvirker mange, sier hun til VG.

– Det er vanskelig å være fornærmet i en slik sak. Det er skambelagt.

Anne Kroken er bistandsadvokat for to av guttene.

– Det er ikke lett for dem å fortelle om dette, det er flaut og uforståelig. Dette er barn som er introdusert til voksenverdenen på en brutal måte. Dette er alvorlig utnyttelse, sier Kroken.

Foreldrene lurer på hvordan i all verden dette kunne skje med barna deres.

– Det er viktig å undersøke om dette kunne vært forhindret, sier bistandsadvokaten.