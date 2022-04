Magnus gikk 12 mil på ski, viser pulsklokka.

Magnus (9) gikk 12 mil på ski for barn i Ukraina: − Det har bare tatt av

Ni år gamle Magnus gikk på ski for Ukraina – og fikk inn 60.000 kroner til SOS-barnebyer: – Helt rått, sier pappa Frode Semb (51).

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Bærum-gutten tilbakela 12 mil på 16 timer tirsdag, med faren halsende hakk i hæl. Målet med aksjonen var å samle inn penger til barn i krigsherjede Ukraina.

Via Facebook-gruppen Sjusjøen oppfordret familien flest mulig til å støtte den gode sak ved å gi fem eller ti kroner per mil Magnus tilbakela i skisporet.

– Det har bare tatt av, sier Frode Semb til VG sent tirsdag kveld.

Vipps-kontoen til Magnus ble stengt da en beløpsgrense ble nådd, slik at flere som tegnet seg, ikke fikk overført penger. En ny Vipps-konto åpnes onsdag.

– Det var veldig synd at folk ikke fikk vippset lenger. Vi så ikke for oss at så mange ville støtte Magnus sin innsamlingsaksjon, forteller 51-åringen.

Ni-åringen fra Jar i Bærum gikk med det ukrainske flagget på brystet.

Innsamling på skolen

Klassen til Magnus på Eikeli skole i Bærum startet innsamlingen til SOS-barnebyer i Ukraina. Magnus solgte muffins og saft ved skisporet en helg og fikk inn 1700 kroner.

– Magnus har lenge tenkt at han ville gå så langt han kan på ski. Så kom ideen å gjøre det han synes er veldig gøy, som en innsamlingsaksjon, forteller Frode Semb.

Som åtteåring tilbakela sønnen syv mil på en dag. Denne påsken ble målet satt til ti mil. Kraftprøven ble nøye planlagt og var godt forberedt.

Familien fra Jar leier hytte nær Birkenløypa på Sjusjøen i Ringsaker. Magnus la opp en rundløype på syv kilometer og vekslet med en runde på tre kilometer.

Magnus elsker å gå langt på ski og har en drøm om å bli langrennsløper.

Far og sønn startet sitt skimaraton i grålysningen klokken halv seks tirsdag.

– Vi hadde sendt melding til de som kjører løyper på Sjusjøen og kom til nykjørte spor. På lett terreng og godt føre går kilometerne unna, sier faren.

Slepte på faren

Han forteller at Magnus er veldig glad i å gå på ski og flink til å skøyte.

– Det har vært en lang dag, men han har absolutt ikke hatt lyst til å gi opp på noe tidspunkt. Jeg har ikke trengt motivere ham, han har fulgt sin egen drive 100 prosent.

Frode Semb vedgår at han selv ble ganske sliten.

– Det er vel heller Magnus som har slept på far. Jeg hadde en knekk da jeg var sliten, men det kom seg på slutten. Jeg klarer å følge ham, men merker det på kroppen.

Da solen sank bak åsene i Ringsaker, var Magnus og faren alene i løypa. Men mange heiet på ham i løpet av dagen.

Lillebror Didrik (7) heiet på Magnus og ga ham sjokolade underveis, mens mamma Trine (45) – kjent for bloggen Trines treningsglede – kom med forsyninger.

Sovnet på sofaen

– Vi hadde en litt lengre pause med pizza, men ellers gikk det litt i sjokolade og seigmenn. Matlysten er ikke så stor når du går så langt, det er viktig bare å få i seg karbohydrater.

Etter 16 timer var tolv mil tilbakelagt. Kveldsmørket hadde senket seg over Sjusjøen, det var blitt kaldere. Innsamlingsaksjonen hadde gått over all forventning.

– Magnus gikk siste stykket fra stadion til hytta med hodelykt. Han sa selv at han hadde orket å gå lenger, men var fornøyd. Og så hadde han veldig lyst på litt potetgull.

Niåringen hadde sent i går kveld ikke mulighet til å kommentere prestasjonen.

– Han lå på sofaen, men sovnet plutselig. Vi må nok bære ham ut i sengen ...