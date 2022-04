Danske pasienter ute av organkø - norske pasienter får nei

Cystisk fibrose (CF) er en alvorlig arvelig multiorgansykdom som skyldes mutasjoner som gir feil i salt- og vanntransporten i kroppens celler.

Hvert år fødes det 8–10 barn med CF i Norge, og det er nå rundt 370 personer (2020) som har sykdommen.

Fra 2012 screenes alle nyfødte for cystisk fibrose via programmet for nyfødtscreening.

Begge foreldrene må være bærere av det spesielle genet for at et sykdomstilfelle skal kunne utvikles.

Ved hvert svangerskap mellom to foreldre med et slikt likt gen, er det 25 prosent sjanse for at barnet har cystisk fibrose.

Cirka 148.000 nordmenn er friske bærere av genet som medfører cystisk fibrose, men de færreste ved at de er bærere før de selv får et barn med cystisk fibrose.

Kilde: Norsk forening for cystisk fibrose