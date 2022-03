BUTIKKHYLLENE TØMMES: Flere dagligvarekjeder forteller at krigen i Ukraina har påvirket folks handlevaner.

Klar beskjed fra dagligvarebransjen: Ikke nødvendig å hamstre mat

Salg av langtidsholdbare matvarer har økt de siste ukene. Dagligvarebransjen oppfordrer folk til å handle som normalt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kunder landet over har merket det. Det har vært tomt for dunker med vann, skrint i hyllene med havregryn og knekkebrød. Nordmenn bygger opp beredskapslageret.

– Vi har god kontroll på vareflyten, så vi oppfordrer folk til å handle som normalt, sier Kine Søyland i Norgesgruppen.

Matvarekjeden med 1800 dagligvarebutikker, fordelt på Meny, Kiwi, Joker, Nærbutikken og Spar og merker at krigen i Ukraina har påvirket folks matinnkjøp de siste fjorten dagene. Det selges mer langtidsholdbare varer.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Kine Søyland i Norgesgruppen.

Søyland vil ikke gå i detalj på hvilke konkrete varer det har vært mangel på, og at perioden siden krigen startet har vart så kort, at de ikke har tall for økningen i salget. Hun understreker imidlertid at det er nok varer, og at produkter som er midlertidig utsolgt, vil komme igjen.

– Dagligvarebransjen er rustet til å takle slike utfordringer. Vi har erfaring med to år med pandemi, har varer på lager og god kontroll sier hun.

REMA 1000 har også sett en økning på salg av langtidsholdbare varer de siste ukene.

– Det gjelder varer som hermetiske middagsretter, bakervarer, oljer og knekkebrød, som er typiske beredskapsvarer og kan være som følge av at nordmenns økte bevissthet rundt hva myndighetene på generell basis sier man bør ha i hus, sier Line Aarnes, direktør for Kategori & Innkjøp i REMA 1000.

Også hun mener det er vi generelt godt med varer og ingen grunn til å handle inn mer enn vanlig.

Vann

– Vi har beredskapsplaner, uten at jeg kan gå i detalj på det. Det viktigste er at folk skal være sikker på at vi har god kontroll, understreker Søyland i Norgesgruppen.

– Hva tenker du om at folk nå kjøper mat for å fylle opp beredskapslageret. Er dere rigget til det?

– Beredskapslisten er kanskje en av forklaringen på at det har vært midlertidig utsolgt av enkelte varer, at det har rykket litt i flyten, men vi har per nå ingen problemer med å få inn varene igjen.

– Det har vært vanskelig å få tak i vanndunker?

– Ja, mange kjøper fem-lites dunker med vann og det har vært utsolgt. Det kommer imidlertid hele tiden nye varer. Akkurat nå er det grei beholdning.

Matvarebransjen har en samfunnskritisk funksjon og følger godt med markedet.

Søyland forteller om en tett dialog med hele verdikjeden. Utviklingen i landbruket, gjødselpriser, containertilgang og transporttilgang er en del av det.

Bygger opp beredskapslager

Norges største matbutikk på nett, Oda, merker også den økte etterspørselen.

– Det minner om mars 2020, starten på pandemien, men i mindre skala, sier presseansvarlig Stig Sletsjøe.

Pågangen har vært på knekkebrød, hermetikk og pasta. I tillegg kom det batterier, lightere, fyrstikker og vann.

– Vi ser at folk bygger beredskapslageret, påpeker han.

Direktoratet for samordning og beredskap anbefaler alle husstander å være rustet til å klare seg selv i eget hjem i minst tre døgn.

Her er direktoratets eksempel på et beredskapslager de mener er viktig