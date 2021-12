UiB-studentene Marthe Alhaug og Julie Kronen er to av mange som ber om endret eksamen.

UiB tar grep etter studentklager

Studenter over hele landet er kritiske til fysisk skoleeksamen og frykter smitte. Ved UiB innføres to meter mellom pultene - og de tar i bruk Grieghallen for å få plass.

VG har fått mange meldinger fra bekymrede studenter den siste tiden. Noen frykter å miste eksamen på grunn av karantene, andre føler seg tvunget til å møte opp med symptomer eller er redde for smitte.

Fredag svarte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på noen av spørsmålene som er kommet.

– Smitterisikoen i eksamenslokaler med god plass er vanligvis liten, sammenlignet med en vanlig utdanningssituasjon, sier Espen Rostrup Nakstad til VG.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han opplyser at det er opp til hvert enkelt lærested å vurdere hva som er riktig, men at de har lagt noen råd i bunnen.

– Her må man bruke sunn fornuft. Eksamen er viktig for mange, sier han.

Han peker på det som er den store diskusjonen mange steder:

– For noen studier er praktisk eksamen viktig, for andre studier er det enklere å løse eksamen digitalt, sier han.

Bergen-studenter bekymret

Torsdag skrev VG om NTNU-studenter som reagerer på at skolen fortsatt vil gjennomføre skoleeksamener, tross anbefalinger fra myndighetene om å begrense fysisk oppmøte på grunn av mye coronasmitte.

I Bergen er også mange skuffet. VG har tidligere omtalt medisinstudentene, som mener så mange som 75 prosent kan komme til å møte opp med symptomer under eksamen.

Marthe Alhaug og Julie Kronen studerer juss i Bergen.

Tross høyt smittetrykk og omikron-tilfeller i Norges nest største by, skal studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) sitte sammen i store saler og svare på eksamensoppgaver de neste dagene.

Blant dem er jusstudentene Celina Alford Kyllo, Marthe Alhaug og Julie Kronen (alle 20).

– De aller fleste studenter ser seg tjent med skoleeksamen under normale forhold. Problemet er vi alle står sammen i en pandemi som enda ikke er over, sier de til VG.

– Hva ønsker dere at UiB skal gjøre?

– Ansatte ved UiB bes holde seg hjemme, mens studenter pålegges å møte i eksamenslokaler hvor det åpenbart er fare for smitte på bakgrunn av det høye antallet personer som samles under ett tak, samt at studenter vil møte opp uavhengig av luftveissymptomer. Vi ønsker at fakultetet skal tenke over situasjonen vi studenter blir satt i, og at ledelsen revurderer eksamensformen på de kommende eksamener før jul.

Innfører to meter mellom pultene

Universitetet tilrettelegger fysisk skoleeksamen med to meters avstand fra mandag 13. desember, og tar i bruk Grieghallen for å få plass. Det opplyser universitetet til VG fredag ettermiddag.

Til egen nettside sier prorektor Pinar Heggernes dette:

– Bergen kommune kom med mye strengere karantenekrav på torsdag. De nye karantenekravene satte mange studenter i en vanskelig situasjon, og vi vet at mange var bekymret for om de kunne reise hjem til jul, sier Heggernes.

UiB har vært opptatt av å avholde saleksamen som planlagt inneværende semester i tråd med smitteverntiltak fra nasjonale og lokale myndigheter, skriver universitetet på sine nettsider.

– En alternativ skoleeksamen hjemme er en nødløsning og et dårlig alternativ. Det har vi ønsket å unngå, både av faglige grunner og for å sikre forutsigbarhet og rettferdighet for studentene, sier Heggernes.

For å få til to meters avstand ved alle gjenværende saleksamener måtte det skaffes 250 nye plasser.

– Vi tar nå i bruk en rekke nye lokaler, blant annet Universitetsaulaen og Grieghallen. Det har vært mye jobb, men Eiendomsavdelingen, Studieavdelingen og fagmiljøene har lagt inn en enorm innsats på kort tid til vi fikk en løsning, sier Heggernes.