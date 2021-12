Nakstad om nye tiltak: − Har gitt en rekke anbefalinger

Espen Rostrup Nakstad viser til rekordhøy smitte, særlig på Østlandet. Men hjemmetesting gjør ham usikker på mørketallene: – Det kan være vi bare ser toppen av isfjellet, sier den assisterende helsedirektøren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil senere i dag, tirsdag, presentere kraftigere innstramninger. Det er snakk om nye, kontaktreduserende tiltak som kan begrense smittespredningen i landet.

– Vi har analysert situasjonen veldig nøye og sett hvilke tiltak som så langt har truffet best. Vi har gitt en rekke anbefalinger, men regjeringen må vekte disse i forhold til andre hensyn enn helsesektoren, sier Nakstad til VG.

Han sier at Helsedirektoratet har foreslått målrettede og forholdsmessige tiltak for å få snudd smittetrenden, slik at presset på helsevesenet går ned.

Nakstad påpeker at situasjonen for helsetjenesten kan bli umulig, med høy belastning over tid som følge av mye deltavirus, høy omikronspredning og influensa.

– Bra pakke med tiltak

– Opplever dere at dere roper alarm, uten å bli hørt?

– Nei, det har skjedd mye de siste ukene. Men det vanskelige er at situasjonen utvikler seg hele tiden. Vi må hele tiden revurdere og finne bedre løsninger, sier Nakstad.

Han sier det er stor enighet om hva som skal til for å dempe smittespredningen.

– Vi tror dette skal bli en bra pakke med tiltak nå, sier Nakstad.

Hvilke tiltak som blir presentert tirsdag ettermiddag, er foreløpig ikke klart.

BRA PAKKE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror regjeringen vil legge frem en bra pakke med tiltak tirsdag ettermiddag.

Regjeringen innførte allerede nye tiltak på tre nivåer 2. desember. Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener det er grunn til å stramme inn ytterligere.

– Må vekte andre hensyn

– At det kommer tiltak som er målrettet og forholdsmessige med tanke på å få snudd smittetrenden i Norge, sånn at belastningen på helsetjenesten går ned, det er hovedmålet med de tiltakene vi har foreslått, sier Nakstad tirsdag.

Helsedirektoratet skal se helhetlig på helsetjenesten og vurdere kapasiteten både på sykehusene og i kommunehelsetjenesten. Folkehelseinstituttet gir råd om smittefaglige problemstillinger.

Helsedirektoratet har i flere runder ønsket strengere coronatiltak enn det regjeringen har vært villig til å innføre, og strengere enn det FHI på sin side har anbefalt.

– Regjeringen må vekte også andre hensyn enn helsesektoren. Det gjør at vi finner gode, balanserte løsninger – og derfor blir regjeringens beslutninger litt annerledes enn det som er foreslått, sier Nakstad.

BEHANDLES: På Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø får en pasient intensivbehandling. Bildet er tatt 4. november. Mandag var åtte coronapasienter innlagt på sykehuset.

– Kjøpe oss tid

Mandag var 295 coronapasienter innlagt på sykehus. 82 av dem ligger på intensivavdeling, og blant dem er 47 på respirator. Det er 14 flere på intensiv og to flere på respirator sammenlignet med dagen før.

Det siste døgnet er 4117 nye coronasmittede registrert. Trenden er stigende.

– Vi har dessverre ikke kontroll, uttalte Espen Rostrup Nakstad til VG mandag.

Han tror den antatt mer smittsomme varianten omikron kan dukke opp overalt i Norge. Stadig flere blir smittet av denne virusvarianten, siden det første utbruddet ble lokalisert 26. november.

– Omikron ser ut til å være mer smittsom enn delta og har fått godt fotfeste, men vi vet ikke nok om man blir like syk eller mer eller mindre syk. Det er viktig å kjøpe oss tid, for å få den kunnskapen, sier Nakstad.

– Kontaktreduserende tiltak

– Det som betyr mest for å ta ned presset på norsk helsetjeneste, er at vi reduserer antall nærkontakter i løpet av uken. Vi må ha noen kontaktreduserende tiltak, sier Nakstad.

Han tenker på å holde avstand, bruke munnbind, holde seg hjemme og teste seg.

– Det kan være det kommer andre, målrettede tiltak der smitten er størst - der du øter mange mennesker.

Den assisterende helsedirektøren understreker hvor viktig det er at helsesektoren under pandemien i vinter også har kapasitet til å hjelpe andre enn coronapasienter.

– Frykten er at andre pasienter må vente og at operasjoner må utsettes. Da får vi et etterslep som får konsekvenser for mange mennesker. Med målrettede tiltak ønsker vi å gi helsetjenesten armslag.