RETURNERER: På hjemturen fra Sør-Afrika, hvor John Nessa (72) Kirsti Flatø (68) fra Stavanger har besøkt familie, var gjentatt testing og kontroller.

Må på karantenehotell etter Sør-Afrika-tur: − Vi så ikke dette komme

ET STED OVER TYSKLAND (VG) Et nærmest fullt Lufthansa-fly fra München landet i formiddag på Gardermoen. Om bord snakket VG med flere nordmenn som den siste tiden har oppholdt seg i Sør-Afrika.

– Vi ble møtt av femti politifolk da vi landet i München, sier en av de norske passasjerenes som VG snakket med, et sted over Tyskland.

Flyet har akkurat tatt av fra München flyplass og har satt kursen mot Gardermoen. Om bord er ekteparet fra Stavanger John Nessa (72) Kirsti Flatø (68).

John, som er pensjonert smittevernlege, brukte de siste minuttene før mobiltelefonen ble skudd på flymodus i en samtale om det obligatoriske innreiseskjemaet, som nå må fylles ut av alle reisende som skal inn til Norge.

– Jeg går i surr. Jeg har fylt ut en haug av papirer det siste døgnet, sier han på telefonen.

Fredag 26. november innførte norske myndigheter karantenehotell-krav for personer som har oppholdt seg i Sør-Afrika. For det er der omikron-varia noen dager før oppdaget omikron-varianten.

Ekteparet fra Stavanger har vært i Cape Town og besøkt familie de siste ti dagene.

– Ja, nå må vi på karantenehotell, sier John.

– Også blir det sikkert noen dager med hjemmekarantene i tillegg, sier han.

TIL KONTROLL: Det fullvaksinerte ekteparet er på vei til hotellkarantene etter at de landet på Gardermoen.

På flyet snakker VG med to andre nordmenn som også har oppholdt seg i Cape Town de siste ukene. De forteller om massive politistyrker på flyplassen i München, som passet på å sjekke dokumentasjon og ta prøver.

For Norge ikke alene i å ha innført restriksjoner for reisende fra det sørlige Afrika. Utfordringen er dog at omikron påvises i stadig flere land i Europa.

De reisende VG møter forteller at de måtte avlegge covid-test 24 timer før innreise, samt en ny test på flyplassen i München. Der måtte de vente to timer på prøvesvar før de kunne reise videre. VG snakket med fire passasjerer på flyet som hadde vært i Sør-Afrika og vet ikke hvor resten hadde vært

Ekteparet fra Stavanger forteller at de har oppholdt seg i et område med lite smitte, og at de som fullvaksinert ikke har vært redde for å bli smittet.

På spørsmål om de var klar over hvilke konsekvenser familiebesøket kunne få, rister Kirsti på hodet.

– Vi så ikke dette komme, sier hun.

– Det får praktiske konsekvenser, følger John opp.

Info Dette vet vi om omikron-varianten Varianten har 32 endringer i spike-proteinet, som er mye, og kan påvirke hvor smittsomt det er og hvor god den er på å omgå vaksinebeskyttelsen. Den har spredt seg veldig fort i Sør-Afrika. Det er indikasjoner på at den kan være mer smittsom enn delta-varianten, men det er enn å tidlig å si. Mer interessant er det hva vi ikke vet: Vaksine: Det er fremdeles uklart om dagens coronavaksiner har like god effekt mot omikron-varianten som de har mot delta-varianten. Dette kan det komme bedre svar på de neste ukene

Alvorlighet: Det er også uklart om varianten kan gi et midlere eller mer alvorlig sykdomsforløp enn delta-varianten. Vis mer

Ekteparet har levd relativt isolert de siste dagene, og har ved to anledninger – etter at mutasjonen ble kjent i Sør-Afrika- testet negativt på PCR-prøver.

– Det er veldig godt dokumentert at vi ikke er smittet, sier John og humrer litt under munnbindet.

Når flyet lander på Gardermoen må de likevel på hotellkarantene i Oslo. Men først må de inn på en stappfull flyplassbuss som kjører dem inn til passkontrollen. Der må de fylle ut helseskjema, vise vaksinepass og vanlig pass. De har begge forståelse for at det må være regler, men John – som har jobbet som smittevernlege i hjembyen- mener det blir «tatt i litt vell hardt».

– Jeg har vanskeligheter med å forstå at det er nødvendig med hotellkarantene. Kunne man ikke brukt hjemmekarantene? Det bruker man jo på folk som er smitteeksponert, sier han til VG.