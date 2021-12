21 ÅR SIDEN: Det var 26. oktober 2000 Tina Jørgensen (20) ble funnet drept i en kum ved Bore kirke i Klepp kommune.

Politiet om Tina-etterforskningen: − Fortsetter med uforminsket styrke

En gjennomgang av materialet i Tina Jørgensen-drapet har ført til nye etterforskningsskritt, bekrefter politiet. Nå vurderes det også å gjøre nye undersøkelser av beslag.

Politiadvokat Fredrik Soma utdyper overfor VG hvilke type etterforskningsskritt det er snakk om:

– Gjennomgangen av det foreliggende etterforskningsmaterialet har generert ytterligere undersøkelser, herunder avhør og tekniske undersøkelser.

Soma forteller at det er snakk om en fullstendig gjennomgang av alle vitneavhør, andre rapporter i saken, tips, rundspørringer, og en gjennomgang av tekniske undersøkelser og beslag.

– Jeg ønsker ikke å kommentere konkret hva som gjøres, men vi er i en fase der vi foretar en bred gjennomgang som genererer nye oppgaver for politiet. Det pågår nå også i disse dager, sier politiadvokaten.

ETTERFORSKER: Politiadvokat Fredrik Soma ved Sør-Øst politidistrikt.

Mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs har også status som mistenkt i drapet på Tina Jørgensen (20). Slik har det vært siden politiet opplyste om at det hadde blitt gjort en pågripelse i sakene. Mannen nekter for å ha noe med drapene å gjøre.

– Vi er fremdeles i en fase der vi gjennomgår etterforskningsmateriale i Tina Jørgensen-saken, i lys av mistanken mot den mistenkte.

Stian Bråstein er en av forsvarerne til mannen som er siktet og mistenkt for de to drapene, og sier til VG at det ikke er uventet at politiet jobber med Tina-drapet.

– Det forventer vi at de gjør. Det er i alles interesse og ønske at man får en avklaring. Vår klient synes det er ubehagelig at denne mistanken er rettet mot ham og ønsker en rask avklaring, sier Bråstein.

Vurderer nye undersøkelser

Ifølge politiet er et DNA-funn etter nye analyser en sentral del av grunnlaget for siktelsen mot mannen i 50-årene for drapet på Birgitte Tengs. I Tina Jørgensen-saken ble derimot nesten alt av bevis kastet.

– Det er jo en del beslag som er destruert på et tidligere tidspunkt, men det er også en rekke beslag som er i behold. En del av politiets arbeid nå er å gå gjennom det beslaget politiet har for å undersøke om det kan gjøres ytterligere undersøkelser, sier Soma.

– Det er en pågående prosess, og hvorvidt det er aktuelt med DNA-undersøkelser er en del av vurderingene som gjøres.

Han forteller at de vurderer å gjøre nye undersøkelser samtidig som de går gjennom beslagene, men vil ikke si noe om det har kommet noe ut av de nye vurderingene.

Soma ønsker heller ikke å kommentere konkret hvorvidt politiet har sendt materiale til utlandet for ytterligere undersøkelser, slik man har gjort i etterforskningen av drapet på Tengs.

– Vi vil kunne gi mer konkrete svar på hva som er gjort, men tiden er ikke inne for det nå.

UNDERSØKTE: Krimteknikere jobber den 27. oktober 2000, dagen etter Tina Jørgensen ble funnet.

Mange ressurser i sving

Soma opplyser at etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen fortsetter.

– Vi har foreløpig et relativt likt ressursuttak til etterforskningen av den saken som vi har hatt siden siktede fikk status som mistenkt.

– Det er så langt ikke noe nedskalering av ressurser i denne etterforskningen, det er fortsatt etterforskningsoppgaver som fører til et lignende ressursuttak som det har vært.

Politiadvokaten forteller at det ikke er satt noen dato for når etterforskningen skal være sluttført, ei heller for en eventuell nedskalering av etterforskningsgruppen.

– Vi fortsetter med uforminsket styrke, sier han.

Soma forteller at de er i jevnlig kontakt med de pårørende i begge sakene, og at de får så mye informasjon som kan gis ut under en aktiv etterforskning.

På spørsmål om hvorvidt den nye etterforskningen av Tina-drapet så langt har avdekket håndfaste bevis i saken, svarer Soma:

– Vi har ingen nye opplysninger til mediene om konkrete funn eller etterforskningsresultater knyttet til drapet på Tina Jørgensen.

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere hvorvidt mistanken mot mannen har blitt styrket eller svekket som følge av etterforskningsskrittene som har blitt tatt.

– Han er fremdeles mistenkt, det er det politiet forholder seg til.

Mannen ble i slutten av oktober varetektsfengslet i 12 uker. Når fengsling skal vurderes på nytt på nyåret, venter Soma at det blir bedt om ytterligere fengsling.

– Man kan ikke utelukke at det dukker opp omstendigheter som setter det i et annet lys, men slik det er i dag ligger an til at man vil be om forlengelse i januar.

Venter på svar

I etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs venter politiet nå på svar fra DNA-undersøkelser. Etter det VG kjenner til har politiet sendt inn en del av Birgitte Tengs' strømpebukse til analyse, fordi det er en teori om at det kan være avsatt fingeravtrykk i blod. Også TV 2 har omtalt disse opplysningene.

– Politiet jobber fremdeles med DNA-bevisene i saken, og vi gjør i den forbindelse nye DNA-undersøkelser. Vi har ikke noe nytt å melde når det gjelder resultater, det er et pågående arbeid og politiet har ikke mottatt alle svar.

Han sier videre at det er usikkert når resultatene vil foreligge.

Når drapene eventuelt kommer opp for retten, er det også for tidlig å si noe om, sier Soma. Det er ikke bestemt hvorvidt de to drapene vil komme til å bli behandlet i retten sammen eller hver for seg.

– Det er to drapssaker som etterforskes, de etterforskes fremdeles av samme gruppe, så er det ikke tatt noen stilling til noe annet enn det per i dag.

