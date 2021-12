HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog sammen med Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol før pressekonferansen denne uken.

Helsedirektoratet ville ha flere i karantene nå – fikk nei fra regjeringen

På grunn av omikron mente Helsedirektoratet at det er nødvendig å ha alle nærkontakter av en smittet i karantene igjen. Men de har møtt motstand hos regjeringen og FHI.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tidligere i pandemien måtte du i karantene dersom du hadde vært under to meter fra en coronasmittet i mer enn 15 minutter. Slik er det ikke nå lenger. Nå er det bare husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære (som en kjæreste) som havner i karantene.

Hvis du er har vært på fest eller i klasserommet med noen som viser seg å ha corona, slipper du altså karantene. Du kan fortsatt gå på jobb eller på skolen.

Men på grunn av omikron-varianten mente Helsedirektoratet at det er både «nødvendig og forholdsmessig» å gjeninnføre dette nå.

Det mente derimot ikke regjeringen.

– Her det gjort en vurdering fra regjeringen, og de har valgt å følge en litt annen linje, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

Advarer om nedstengning

Hvordan omikron-utbruddet vil påvirke smitten og innleggelsene fremover, er enda uklart. FHI frykter at vaksinene kan ha dårligere effekt på denne varianten, og torsdag innførte regjeringen en rekke tiltak for å få kontroll på situasjonen.

I det faglig rådet de leverte til regjeringen, påpeker Helsedirektoratet at smittekarantene berører folks bevegelsesfrihet og kan være inngripende for barn. Men de skriver også at hensynet til folkehelsen må tillegges stor vekt frem til man vet mer om omikron.

«Det er en viss risiko for at forsinket reaksjon og nedstengning vil kunne medføre strengere tiltak og nedstengning av samfunnet på sikt. Dette vil kunne ramme befolkningen hardere samlet sett, herunder spesielt barn», skriver Helsedirektoratet.

De vil ikke bare ha smittekarantene for folk som mistenktes smittet med omikron, men for alle nærkontakter av folk som har corona.

– Helst ville vi hatt det generelt, i den situasjonen vi er i nå, for vi trenger tiltak for å redusere smitteøkningen og dermed belastningen på helsetjenesten, uten at vi går til nedstengningsvedtak, sier Guldvog.

Han sier Helsedirektoratet anbefalte dette nettopp fordi omikron ser ut til å være så smittsomt, men at det som taler imot, er at det kunne bli mange som vil bli satt i karantene.

Støre: Tilstrekkelig pakke

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier regjeringen mener helheten i de tiltakene de annonserte på pressekonferansen torsdag er tilstrekkelige.

– Vi har hatt dialog med Helsedirektoratet og FHI og mener vi har en tilstrekkelig pakke. Det som er viktig å få oversikt over nå, er jo smittesporingen rundt de som var berørt av dette utbruddet i Oslo. Hvorvidt det er nødvendig å sette mer presise krav til nærkontakter, vil vi vurdere i dagene som kommer, sier han til VG.

– Tenker dere at det ikke er nødvendig, eller er det noe problematisk ved å gjøre det?

– I den situasjonen som er nå, er det ganske uoversiktlig hva nærkontakter betyr i forbindelse med smitte. Så vi vil ha noe mer tid til å vurdere det tiltaket, svarer Støre.

Helseminister Ingvild Kjerkol begrunner at regjeringen ikke valgte å følge rådet slik:

– Der har vi gjort en forholdsmessighet. Vi ønsket raske tiltak som ga god oversikt over utbruddet og effekt, og de tiltakene har vi innført basert på faglige råd. Det tiltaket som du nevner, hadde og potensial til å føre til høyt fravær i helsetjenesten, så det valgte vi ikke å følge, ut fra en forholdsmessighetsvurdering, sier helseministeren.

FHI: Viktigere at folk tester seg

FHI anbefaler ikke å gjeninnføre karantene for alle nærkontakter.

– Vi oppfordrer ikke til det, men vi oppfordrer dem til å gå og teste seg og unngå nærkontakt med andre personer fram til svar på første test foreligger, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Vi har erfaring med at hvis de blir pålagt karantene, vil en del ikke teste seg. Vi er veldig opptatt av at de gjør det.