Brannkonstabel og familien fryktes omkommet: − En uvirkelig situasjon

DRAMMEN (VG) Et eldre trehus brant ned til grunnen i Svelvik natt til mandag. En småbarnsfamilie er savnet etter tragedien.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Familien som er savnet består av to voksne og to mindreårige barn.

Politiet har tidligere uttalt at de ikke har noe håp om at noen har overlevd brannen.







En av de savnede er ansatt i Drammensregionens brannvesen, og brannsjef Torgeir Andersen sier at det har vært en uvirkelig dag fylt av sorg.

– Det er en forferdelig tragedie. En familie på fire er savnet, og en av våre ansatte er en av dem som er savnet. Det er en forferdelig tragedie, sier Andersen på en pressekonferanse mandag.

Han sier at Svelvik er et lite lokalsamfunn, og at flere av de ansatte bor i området hvor brannen fant sted.

– Denne dagen har vært full av sorg og uvirkelige følelser. Det er en helt uvirkelig situasjon.

Han sier at situasjonen er vanskelig å sette ord på.

– I et brannvesen kommer man veldig tett på hverandre i mange ulike situasjoner, og binder sterke bånd seg i mellom. Vi prøver å vise omsorg overfor hverandre og ta vare på hverandre, sier han.

Kolleger kjempet mot flammene

Det var klokken 02.21 natt til mandag at den første meldingen om brannen kom inn til nødetatene. Huset var overtent da brannmannskapene kom til stedet. De prøvde forgjeves å slukke den kraftige brannen, men måtte like etter klokken 05 konstatere at huset var helt nedbrent.

Enkelte av den savnede brannkonstabelens kolleger var selv med å kjempe mot flammene natt til mandag. Brannsjef Andersen sier at det vil være en samling for disse mandag kveld hvor bedriftshelsetjenesten vil være tilstede.

– Hvordan har det vært for de ansatte?

– Det har nok vært en ganske uvirkelig situasjon, men jeg opplever at de ansatte har opptrådd veldig profesjonelt når de er på vakt, og så kommer følelsene når de kler av seg uniformen og kommer tilbake inn igjen fra oppdrag.

På grunn av varmen var det mandag formiddag foreløpig ikke mulig å gjøre tekniske undersøkelser på brannstedet.

– Per nå er det ikke trygt for våre etterforskere lete etter spor. Det kan derfor fremdeles ta tid før vi kan si noe om brannårsaken, opplyste politistasjonssjef Aas mandag.

Tidligere mandag formiddag uttalte Kristine Grydeland, informasjonskonsulent i Drammensregionens brannvesen, at de holdt på å jobbe med å ivareta de ansatte.

– Det er dypt tragisk, det som har skjedd. Det er jo alltid tragisk med slike branner, men vi føler jo ekstra på det når det er våre egne. Jeg vil også si at våre tanker og varmeste medfølelse går til de pårørende og også til lokalsamfunnet, sier Grydeland til VG.

– Berører hele lokalsamfunnet

Drammen kommune har varslet kriseteamet, og kommunen bistår med nødvendige tiltak.

De to mindreårige barna er elever ved Tømmerås skole, og skolen får mandag bistand fra kommunen for å håndtere situasjonen.

Ordfører Monica Myrvold Berg uttalte mandag at brannen berører hele lokalsamfunnet.

– Berger er et lite lokalsamfunn, hvor de fleste kjenner hverandre. Så dette er en brann som berører hele lokalsamfunnet i veldig stor grad. Det er derfor viktig at man tar vare på hverandre i en vanskelig tid, samtidig som kommunens tjenester skal være tilgjengelig for dem som trenger det.