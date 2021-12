UTENDØRS: Det blir et julearrangement for Oslos svakeste her på Youngstorget.

Redder likevel julen for de aller svakeste

Det blir likevel julekveld med julemat for de aller fattigste i Oslo! Men det må skje utendørs.

Publisert: Nå nettopp

Fredag måtte Alternativ Jul-leder Henning Holstad gå ut med den triste nyheten om at deres årlige julaftenarrangement for uteligger-, rus- og gatemiljøet i Oslo måtte avlyses – for andre år på rad.

– Jeg har fått massevis av e-poster fra folk som hadde gledet seg til dette og synes det er veldig leit, sier han.

Organisasjonen skulle tatt imot rundt 2500 gjester i julen, men med coronarestriksjonene som ble innført 2. desember, hadde de ikke mulighet til å gjennomføre arrangementet i Folkets Hus, Oslo Kongressenter.

AVLYST I ÅR: Henning Holstad, leder i Alternativ Jul under arrangementet I folkets Hus i 2016.

Utendørsarrangement

Men etter at VG publiserte artikkelen ble det fart i sakene. Og søndag kunne Holstad fortelle at det likevel blir et arrangement for gjestene på Youngstorget, på utsiden av Kongressenteret.

Og mange har allerede meldt seg til å være vertskap for arrangementet.

Dette blir riktignok ikke et fullverdig arrangement, men et sted hvor folk kan komme og få seg litt julemat og muligens en julehilsen.

MASSE GJESTER: Slik så det ut da Alternativ Jul hadde julaftenfeiring på Folkets Hus i 2019. Dette var ikke mulig å få til i år, men de klarer likevel å få til et utendørsarrangement.

– LO har vært i kontakt med meg og sagt at de ville bidra med penger for å gjøre arrangement på Youngstorget til en fin opplevelse for gjestene våre. Det er jo deres lokaler vi har fått låne hvert år og det er fantastisk bra at LO tenker på oss og vil hjelpe oss med å få til et opplegg utenfor, sier Holstad.

Og, LO vil bidra.

– Det er trist at man må avlyse Alternativ Jul igjen, spesielt nå i år. Jeg tror dette arrangementet er viktig for veldig mange. Det skulle jo vært avholdt i vårt hus og vi kjenner på ansvaret her, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til VG.

GLA’-MELDING: LO-leder Peggy Hessen Følsvik lover å redde julearrangementet for de svakeste i Oslo

– Hva kan dere bidra med?

– Vi vil bidra med midler slik at det blir et ordentlig måltid mat for de som skulle vært inne på kongressenteret. Dette blir jo ingen full erstatning, men litt julestemning for dem som hadde gledet seg til å komme, sier hun.

Gir 100.000 kroner

Hun presiserer at det er organisasjonen Alternativ Jul som står for den praktisk gjennomføringen av dette utendørsarrangementet

– Kan dere love at det blir julefeiring for de svakeste i Oslo nå?

– Jeg kan i hvert fall love at vi skal gjøre det vi kan for at dette blir en fin opplevelse med et måltid mat og kanskje en hyggelig julehilsen til gjestene. Men vi må se hva som er mulig å få til uten at vi utsetter folk for smitterisiko, sier LO-lederen.

Det betyr at det trolig settes opp et telt eller lignende hvor gjestene enten kan sitte ned og spise eller at de kan ta med seg julemat.

– Det viktigste for oss er at gjestene får seg et godt måltid og vi vil bidra økonomisk til det, sier hun.

– Hvor mye vil dere bidra med?

– Vi snakker i hvert fall om en sum over 100.000 kroner. Dersom andre ønsker å bidra så er det hjertelig velkomne til å bidra.

VIL GI: Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg

Og, på onsdag kan det komme mer penger.

For Høyre vil nemlig sørge for at det bevilges ekstramidler for å sikre at de aller svakeste skal få en julefeiring.

Onsdag skal Oslo-budsjettet for 2022 vedtas i bystyret og i Høyres alternative forslag har de satt av 500.000 kroner som skal deles ut til frivillige organisasjoner som har kontakt med samfunnets vanskeligstilte.

– Vi har lagt av en halv million i budsjettet som skal gå til Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Alternativ Jul og andre som jobber opp mot de svakeste, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg til VG.

Hun håper derfor at flere av partiene vil støtte dette når 2022-budsjettet skal vedtas på onsdag.

– Det er viktig å sikre at alle skal få et tilbud om et sted å være på julaften, sier hun.