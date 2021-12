Derfor mener regjeringen tiltakene er nødvendige

«Helt nødvendig», sier helseministeren om de nye, svært strenge tiltakene. Hvorfor det?

På regjeringens pressekonferanse der den la frem coronatiltakene for jula 2021, sa helseminister Ingvild Kjerkol at det er «helt nødvendig» med de strengere tiltakene.

Regjeringen har etter loven ikke lov til å sette inn tiltak som ikke er vurdert som forholdsmessige - det vil si at de er nødvendige for å håndtere situasjonen.

– Hvorfor er dette forholdsmessige tiltak for en befolkning som har svært høy vaksinasjonsgrad og når det fortsatt ikke er avklart om omikron kan være mindre farlig enn andre varianter?

– De økende tallene for innleggelser med covid, gjør at situasjonen nå er alvorlig og vi må dra i bremsen. Da er det å redusere smittespredning det mest målrettede og effektive, sier helseministeren.

SNART: De nye tiltakene helseminister Ingvild Kjerkol trer i kraft natt til torsdag.

Statsminister Jonas Gahr Støre utdyper:

– Nå får vi omikron på toppen av situasjonen vi allerede har. Det er det som endrer dynamikken her, og da må vi være litt i forkant med disse tiltakene.

Videre sier helseministeren:

– Det handler om avstand, munnbind der det ikke er mulig med avstand og antallsbegrensninger. Det begrenser smittespredningen og gjør det enklere for dem som driver smittesporing. Det å hjelpe smittesporerne er en viktig del av jobben.

KREVENDE JUL: Tiltakene statsminister Jonas Gahr Støre la frem legger begrensninger på julefeiringen.

– FHI skriver at tester i stor grad kan erstatte karantene, og i tillegg er mindre inngripende for folk. Men det er mangel på tester. Hdir sier at tilgangen på selvtester og hurtigtester er begrenset i Norge. Men Helsedirektoratet påpekte i sist uke at det ikke er mangel på tester internasjonalt. Betyr det at folk nå må i karantene fordi Norge ikke har kjøpt inn nok tester?

– Vi gjør det vi kan for å anskaffe nok tester. Nå oppskaleres testaktiviteten ganske kraftig. Tilgangen på tester er også en del av vurderingen vi har gjort når vi har landet på helheten av disse tiltakene. Men vi trenger mange tester fremover. Vi kjøper det som er å få tak i av tester, sier Kjerkol.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at tilgangen på tester vil bli gjenstand for vurdering når coronakommisjonen skal vurdere håndteringen av pandemien.

– Vi har ikke tatt høyde for at vi vil få inn en variant med så stor smittsomhet som omikron når vi har anskaffet tester hittil, sier direktøren.