BØTELAGT: Meta har vedtatt en rekordstor bot for en praksis de bedrev i 2010 og 2011.

Meta godtar rekordbot for å samle inn data om internettbrukere

En tiårig rettslig strid får dermed sin konklusjon. Facebook har gått med på å slette alle data de samlet inn om brukerne.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Meta, morselskapet til Facebook, har godtatt å betale et overtredelsesgebyr på 90 millioner amerikanske dollar, tilsvarende 802 millioner kroner, melder CNN Business.

Enigheten setter sluttstrek for en sak som går ti år tilbake.

I 2012 ble Facebook saksøkt for å spore sine egne brukeres aktivitet på nettet selv etter at de hadde logget ut av plattformen

Innrømmer ikke feil

Gebyret er et av de største i plattformens historie, og hvis gebyret godkjennes av retten vil det være blant de ti største sakene som handler om datasikkerhet, ifølge DiCello Levitt Gutzler, et av advokatselskapene som fører saken.

– En enighet i denne saken, som er mer enn et tiår gammel, er i beste interesse for våre brukere og aksjeeiere, og vi er glade for å legge dette bak oss, sier talsperson for Meta, Drew Pusateri i en uttalelse til CNN.

Selv om selskapet godtar gebyret nekter de i avtalen for å ha gjort noe galt.

Kom med en oppdatering

Søksmålet som ble levert i 2012 dreier seg om en oppdatering på Facebook som kom i 2010.

En del av oppdateringen var at «liker»-knapp-funksjonen ble integrert på mange forskjellige sider på internett.

Oppdateringen tillot Facebook å samle inn data om brukernes aktivitet på den samme siden ved hjelp av informasjonskapsler, ofte kalt «cookies».

Dataene de samlet inn om brukerne var hvilke sider de besøkte, hvilke produkter de så på eller kjøpte, og kommunikasjon de hadde med nettsiden de var på, ifølge rettsdokumentene som CNN har fått innsyn i.

Dette skjedde uavhengig av om brukerne brukte «liker»-knappen eller om de i det hele tatt var klar over at den var der

Fortsatte likevel

På den tiden sa selskapet at de ikke kom til å samle inn informasjonskapsler om en brukers aktivitet på partnersider mens de var logget ut av Facebook.

Forskere fant likevel ut at Facebook fortsatte å samle inn noen informasjonskapsler om brukeres internettaktivitet selv etter at de var logget ut av plattformen.

Etter at saken ble kjent i 2011 gikk Facebook først og forsvarte praksisen, men endret senere retningslinjene.

Den rettslige striden har pågått i flere år. En dommer godtok i 2017 Facebooks begjæring om å henlegge saken, men ble delvis tatt opp igjen da saksøkerne anket avgjørelsen til den amerikanske domstolen for ankesaker.

Facebook anket så avgjørelsen til USAs høyesterett, som avslo høring av saken, og dermed kunne partene begynne å forhandle om en løsningsavtale.

Avtalen berører amerikanske Facebook-brukere som hadde en konto mellom 22. april 2010 og 26. september 2011, og som besøkte nettsider som hadde en «liker»-knapp fra Facebook.

Som del av avtalen gikk Meta med på å slette alle brukerdata de hadde samlet inn gjennom praksisen.